Lehtiväite: Rillit huurussa -tähti eroaa miljonäärimiehestään – puoliso palkkasi Hollywoodin pelätyimmän asianajajan

Suosikkinäyttelijä erosi miljonäärimiehestään. Pian avioero on lopullinen.

Rillit huurussa -tilannekomediasta tuttu näyttelijä Kaley Cuoco kertoi eroavansa miljonääripuolisostaan Karl Cookista viime syksynä. Näyttävä pariskunta alkoi seurustella vuonna 2016 ja kaksi vuotta myöhemmin he menivät naimisiin.

Lue lisää: Rillit huurussa -kaunotar eroaa miljardööripuolisostaan kolmen vuoden avioliiton jälkeen

Nyt Mirror-lehti kertoo, että tähtien pitkä avioeroprosessi on tulossa viimein päätökseensä. Lehden mukaan miljoonaomaisuudestaan tunnettu Cook palkkasi omaisuudenjakoa varten Hollywoodin pelätyimmän asianajajan Laura Wasserin.

Wasseria pidetään tällä hetkellä yhtenä Kalifornian parhaista avioerojuristeista, joka on työskennellyt Hollywoodin kuumimpien tähtien, kuten Brad Pittin, Angelina Jolien ja Kim Kardashianin kanssa.

Cookilla on varaa huippujuristiin, sillä hänen isänsä on eBayn ja Procter & Gamblen johdossa työskentelevä ja ohjelmistoyritys Intuitin perustaja Scott Cook. Perheen omaisuus on arviolta useamman miljardin arvoinen.

Mirror-lehti uskoo, että Cook ja Cuoco solmivat naimisiin mennessään avioehdon ja lehden mukaan oikeuden asiakirjat viittaavat osapuolten väliseen sopimiseen.

Oikeuden asiakirjojen mukaan miljardöörin poika Cook on jättänyt pariskunnan avioerosta julkilausuman, mikä Mirror-lehden mukaan viittaa osapuolien väliseen sopimiseen.

Ex-pari painottikin eroilmoituksessaan, ettei heidän välilleen ole syntynyt katkeruutta.

– Syvästä rakkaudesta ja kunnioituksesta toisiamme kohtaan huolimatta polkumme ovat vieneet meitä eri suuntiin. Olemme kertoneet tarinastamme niin paljon julkisesti, mutta tämän haluaisimme pitää yksityisenä. Välillämme ei ole vihaa tai erimielisyyksiä, päin vastoin, kaksikko kertoi People-lehdelle antamassaan tiedotteessa viime syksynä.

Vaikka Cuocon omaisuus ei ole mitään verrattuna hänen ex-miehensä rahapussiin, näyttelijäkään ei jää avioliiton päätyttyä puille paljaille. Komediatähti on tienannut merkittävän omaisuuden roolitöillään tv-sarjoissa Rillit huurussa, Teinitytön kasvatusopas ja Siskoni on noita.