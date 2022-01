Aki ja Rita Manninen vaihtavat luksuselämänsä arkeen kerrostalolähiössä – naapuri saa kuulla kunniansa välittömästi, kun Aki avaa sanaisen arkkunsa

Rikkaat ja rahattomat -sarjan uuden kauden avausjaksossa Rita ja Aki Manninen muuttavat kerrostalokaksioon. Ongelmaksi koituu äänekäs naapuri.

Suosikkisarja Rikkaat ja rahattomat palaa ruutuihin 3. helmikuuta uuden tuotantokauden voimin. Ohjelmassa keskenään hyvin erilaista arkea elävät ihmiset vaihtavat kaiken päikseen viikon ajaksi. Vaihtokaupan kohteena ovat niin asunto, harrastukset kuin viikon aikana käytettävät rahatkin.

Sarjan toisen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa televisiosta tutut Rita ja Aki Manninen luopuvat viikon ajaksi ylellisestä elämästään. Manniset ovat tottuneet elämäänsä Lempäälässä sijaitsevassa hulppeassa kivitalossa, josta löytyy niin uima-allas kuin kuntosalikin. Myös Mannisten viikkobudjetti on omaa luokkaansa, sillä he tarvitsevat 1750 euroa viikossa arkensa pyörittämiseen.

Manniset ja heidän puolentoista vuoden ikäinen Donna-tyttärensä muuttamat viikon ajaksi Tampereella asuvan nuoren parin, Oscar Taipaleen ja Yasmine Valmun kotiin. Oscar ja Yasmine asuvat pienessä kaksiossaan pienen lapsensa kanssa. Yhä opiskelevalla pariskunnalla on rahasta tiukkaa ja rahaa on viikossa tuhlattavaksi vain 95 euroa.

Aki ja Rita tarvitsevat arkensa pyörittämiseen 1750 euroa viikossa.

Heti ensitöikseen Aki ja Rita lukevat Oscarin ja Yasminen heille jättämän kirjeen. Kirjeessä asunnon alkuperäiset asukkaat varoittavat pariskuntaa ”pauhaavasta naapurista”. Rita onkin huolissaan siitä, saavatko he nukuttua asunnossa lainkaan, jos naapuri pitää meteliä ja sänkykin on kaksikolle liian kapea.

– Pahin pelko on se, että jos se perhanan pauhaava naapuri on oikeasti pauhaava. Jos ei öitä saa nukkua, niin sitten menee ihon alle. Mä menen ainakin sanomaan, jos joku metelöi tuolla, Rita toteaa välittömästi.

Kun Aki ja Rita viikon kuluttua tapaavat asunnon oikeat asukkaat Oscarin ja Yasminen selviää, että Aki oli kuin olikin käynyt sanomassa ”pauhaavalle naapurille” pari valittua sanaa.

– Se kävi heti selville tämä naapuri. Mä menin eka Putinin kanssa siihen ovelle. Pitbulli tuijotti silmiin ja minä toisena siinä ja sanoin, että mulla on pieni vauva ja sen pitäisi nukkua, mutta tässä metelissä ei voi nukkua. Sanoin, että se perhe, jonka kodissa me nyt asutaan, niin siellä on pieni lapsi ja toivon tulevaisuudessa, että otat huomioon sen asian, Aki kertoo.

Oscar ja Yasmine asuvat Tampereella yhdessä pienen tyttölapsensa kanssa.

Oscar kertoo pariskunnalle, että hänkin on aikanaan yrittänyt keskustella naapurinsa kanssa liiallisesta metelistä, mutta naapuri ei ole suostunut avaamaan hänelle ovea. Oscar veikkaakin, että tilanteen selvittäminen vaati ”vahvempaa mieshahmoa”.

– Se vaati pitbullin ekaks siihen. Mä huusin eka postiluukusta nimellä, että nyt ovelle sieltä ja heti. Toivotaan nyt, että se pauhaava naapuri vähän laantuu ja saatte rauhan, Aki toteaa.

Rikkaat ja rahattomat Nelosella 3. helmikuuta alkaen. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.