Walking Dead -tähden vanhemmat löytyivät kuolleina kotoaan – näyttelijä rikkoo nyt hiljaisuuden järkyttävästä tragediasta

Alicia Witt kommentoi ensimmäistä kertaa suurta menetystään.

Suositusta Walking Dead -sarjasta ja Dyyni-elokuvasta tuttu näyttelijätähti Alicia Witt menetti joulun alla vanhempansa traagisesti. Wittin vanhemmat Robert, 87, ja Diane, 75, löytyivät kotoaan elottomina. Witt on pysytellyt yli kuukauden ajan vaitonaisena menetyksensä johdosta.

Nyt hän rikkoo hiljaisuuden ensimmäistä kertaa ja kommentoi Daily Mailin mukaan järkyttävää suru-uutista. Witt julkaisi Facebookissaan ja Instagramissaan kirjoituksen, jossa hän kertoo, etteivät hänen vanhempansa olleet antaneet hänen auttaa enää vuosikausiin tai oikeastaan päästäneet häntä edes kylään.

Lehtitietojen mukaan vanhemmat menehtyivät kotonaan hypotermiaan.

– Tämä tuntuu edelleen epätodelliselta. Vanhempani eivät olleet rahattomia. He olivat vain äärimmäisen itsepäisiä, aitoja ja kauniita sieluja, ja he tekivät valintoja. Valintoja, joista en saanut puhuttua heitä ympäri, Witt kirjoittaa.

Witt kertoo rukoilleensa ja anelleensa vanhempiaan, että he antaisivat hänen auttaa heitä.

– Autoin heitä, kaikin tavoin millä pystyin. Ja kaikilla tavoilla, joilla he antoivat minun auttaa. En tiennyt yhtään, että heidän lämmityksensä ei toiminut enää, hän toteaa.

– En koskaan ymmärrä miten tai miksi he eivät kertoneet minulle siitä, eivätkä antaneet minun auttaa heitä. Sydämeni on särkynyt, Witt kirjoittaa surun murtamana.

Kuukausi sitten Witt pyysi rauhaa surra menetystään. Hän oli syvästi järkyttynyt kuultuaan vanhempiensa yllättävästä poismenosta.

– Otin yhteyttä serkkuuni, joka asuu vanhempieni lähellä tarkistamaan, että heillä on kaikki kunnossa. Ikävä kyllä lopputulos oli käsittämätön, Witt kommentoi tiedotteessa joulukuussa.

– Pyydän yksityisyyttä nyt kun suren ja yritän ymmärtää tämän tapahtumista. Tämä on epätodelliselta tuntuva menetys.

Jo tuolloin kerrottiin, että paikallislehden mukaan parilla oli ollut aiemmin ongelmia kotinsa lämmitykseen käytetyn uunin kanssa, joten he olivat käyttäneet erillistä lämmityslaitetta. Paikalle hälytettiin palokunta, jotka tutki asunnon huoneilman ja totesi, ettei siitä löytynyt myrkyllisiä kaasuja, kuten häkää.

Lehtitietojen mukaan Wittin vanhemmat pysyttelivät enimmäkseen omissa oloissaan kotonaan. Lehden haastatteleman naapurin mukaan paria ei juuri nähty ulkona ja hän epäili heidän olleen sairaita jo pidemmän aikaa.

Naapurin mukaan moni naapurustosta oli tarjonnut apuaan parille huomattuaan heidän ajautuneen ahdinkoon. Pariskunta oli kuitenkin kieltäytynyt kohteliaasti tarjouksista.

46-vuotias Alicia Witt on tehnyt pitkän uran näyttelijänä. Hän aloitti uransa vuonna 1984 Dyyni-elokuvasta ja sittemmin hänet on nähty muun muassa Walking Dead-, Orange Is the New Black- ja Twin Peaks -sarjoissa.