Kanye West väittää, että Kim Kardashianista olisi olemassa julkaisematon seksivideo – pian julki lävähti suorasukainen lausunto

Kanye West täräytti haastattelussa tietävänsä, että hänen ex-vaimostaan olisi toinenkin seksivideo. Kim Kardashian kiistää väitteen.

Maailman tunnetuimpiin kuuluva sometähti Kim Kardashian, 41, ja räppäri Kanye West, 44, hakivat avioeroa jo lähes vuosi sitten, mutta kohu ex-parin ympärillä ei ota laantuakseen.

Tuorein käänne kaksikon väleissä nähtiin aivan äskettäin, kun Kanye West kertoi videohaastattelussa juontaja Jason Leelle, että hänellä olisi hallussaan ennennäkemätön, takavuosina kuvattu seksivideo Kim Kardashianista.

Kanye West väittää pelastaneensa talteen ex-vaimonsa julkaisemattoman seksivideon.

Kardashian tuli tunnetuksi alunperin ex-poikaystävänsä Ray J:n kanssa tekemästään seksivideosta, joka oli tehty vuonna 2003, ja joka vuoti julkisuuteen vuonna 2007. Vaikka video nosti Kardashianin monien tietoisuuteen, on video seurannut häntä niin hyvässä kuin pahassa tähän päivään saakka.

Kanye Westin tuoreimpien väitteiden mukaan videoita olisi useampi, ja hän olisi estänyt toisen videon vuotamisen koko kansan nähtäville avioeron aikana.

– Menin hakemaan läppärin Raylta ihan itse sinä iltana. Tapasin hänet lentokentällä ja toimitin läppärin Kimille aamulla. Hän itki, kun hän näki läppärin. Tiedättekö miksi? Koska se edusti sitä, miten paljon häntä on hyväksikäytetty, Kanye West väitti haastattelussa.

Kim Kardashian on kommentoinut takavuosien seksivideota useaan kertaan.

Kim Kardashian kiistää tiukasti ex-miehensä väitteet. Hänen edustajansa kommentoi asiaa People-lehdelle ja korostaa, ettei mitään toista seksivideota ole olemassa.

– Tarkastelun jälkeen ei löytynyt mitään ennenäkemätöntä seksuaalista materiaalia, vain videota lentokoneesta matkalla Meksikoon ja samalla reissulla kuvattuja pätkiä ravintolasta ja yökerhosta, Kardashianin edustaja toteaa lehdelle.

– Kim uskoo vakaasti, ettei ole olemassa mitään toista nauhaa. Hän toivoo, että voisi siirtyä asiassa jo eteenpäin 20 vuoden jälkeen ja keskittyä sen sijaan positiivisiin asioihin, edustaja kommentoi.

Kardashian on puhunut seksivideosta useita kertoja vuosien aikana. Hän on kertonut sen vaikuttaneen paljon henkilökohtaiseen elämäänsä. Hän on paljastanut, että alunperin jopa Kanye Westiä varoiteltiin tapailemasta häntä menneisyydessä kuvatun seksivideon vuoksi.

Ex-parin välit eivät ole olleet täysin mutkattomat eron jälkeen.

Kardashian ja West ehtivät olla naimisissa lähes seitsemän vuoden ajan. Heillä on neljä yhteistä lasta: 8-vuotias North, 5-vuotias Saint, 3-vuotias Chicago ja 2-vuotias Psalm.

Avioeroprosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen. Kim Kardashian käytti liiton aikana nimeä Kim Kardashian-West, ja haluaakin nyt päästä pikimmiten eroon miehensä sukunimestä.

Lue lisää: Paperit paljastavat: Kim Kardashianin ja Kanye Westin ero saa ikäviä sävyjä – supertähti haluaa äkkiä irti miehestään

Molemmat ovat myös löytäneet rinnalleen jo uudet rakkaat. Kardashian tapailee koomikkotähti Pete Davidsonia, ja Kanye West puolestaan Julia Foxia.

Lue lisää: Kanye West toi uuden rakkaansa Julia Foxin, 31, punaiselle matolle – kohupari on hätkähdyttävä näky

Lue lisää: Kim Kardashian, 41, vahvisti seurustelevansa Saturday Night Live -ohjelmasta tutun koomikon Pete Davidsonin, 28, kanssa