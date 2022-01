Heikki Paasosen sairastuminen aiheutti tukalan tilanteen The Voice of Finlandissa – sitten kulisseissa jouduttiin soittamaan yllättävä puhelu

Sami Kuronen sai pikaisen hälytyksen suosikkiohjelman kuvauksiin, kun Heikki Paasonen sairastui yllättäen.

Laulukilpailu The Voice of Finlandin 11. tuotantokausi pyörähtää käyntiin perjantaina Nelosella ääni ratkaisee -vaiheella. Vaikka kausi alkaa vasta nyt, ohjelman kuvaukset ovat jo pitkällä, ja viime viikonloppuna Turun Logomossa kuvattiin tulevan tuotantokauden viimeiset ennalta nauhoitetut jaksot.

Viikonlopun kuvauksissa tapahtui kuitenkin yllättävä käänne, kun ohjelmaa jo usean vuoden ajan luotsannut Heikki Paasonen joutui jäämään pois kuvauksista ensimmäistä kertaa ikinä ohjelman historiassa. Paasosen sairastumisen johdosta apuun hälytettiin toinen tunnettu televisiokasvo, nimittäin Sami Kuronen.

– Mä sain eilen illalla 20.30 puhelinsoiton, jossa kerrottiin, että Heikillä on sairastapaus ja oireet on sen verran pahat, että todennäköisesti mies ei pysty huomenna hyppäämään puikkoihin, että mitäs teet huomenna? Kuronen kuvailee lauantai-illan käännettä kanavan tiedotteessa.

– Pari puhelinsoittoa ja saatiin homma järjestettyä niin, että aamulla hyppäsin autoon ja aikalailla suorilta sitten tänne kulisseihin ja lavalle ja kamerat käyntiin, Kuronen kertaa.

Kuronen hälytettiin paikalle Heikki Paasosen sairastuttua.

Ohjelma oli onneksi Kuroselle ennalta tuttu, joten aikaa ei kulunut formaatin luonteen opetteluun.

– Onni onnettomuudessa on se, että tää on ikoninen ohjelma, tuttu ohjelma, monta kautta takana ja mä oon kaikki kaudet tottakai katsonut. Mut tottakai siinä on haasteita, kun Heikin saappaat ja housut on aika isot, niin hypätä toisaalta täysin pystymetsästä täyttämään niitä. Okei, en yritäkään täyttää niitä, vaan tää vedetään omalla Sami Kurosen tyylillä ja siitä tulee nyt ehkä vähän erilainen knockout-vaihe tällä kertaa, Kuronen kertoo.

Kuronen kertoi asiasta myös omalla Instagram-tilillään.

– Mitäs teet huomenna, kysyi Nelosen kotimaisen viihteen pomo soittaessaan lauantaina klo 20.30. ”Turussa kuvataan The Voice Of Finlandin knockout - jaksoja ja yllättävän sairaustapauksen vuoksi huomenna saatetaan tarvita juontajaa… Tarve tosin varmistuu vasta aamulla, mutta Logomossa pitäisi olla siinä tapauksessa jo klo 10.30!”, Kuronen muistelee Instagramissa.

– Hoidetaan asiat niin, että se onnistuu, vastasin! Pari puhelua, pyykkikone päälle, läjä kuvausvaatteita valmiiksi ja nukkumaan. Aamulla puhelin soi kahdeksalta ja kutsu käy mikin varteen.

Kuronen kertoo Instagramissa, että pikaisesta aikataulusta huolimatta kaikki sujui itse kuvauksissa hyvin.

– Kenraaliharjoitukset alkavat 10.30 ja ehdin paikalle minuutilleen samalla kellonlyömällä. Seuraan treenejä sivusta yrittäen samalla sisäistää jaksojen sisällön ja tutustua edes jollain tasolla laulajiin. Kenraalien jälkeen lounas, pikainen kässärin läpikäynti, lavalle ja action, Kuronen kertaa tapahtumia.

THE Voice of Finlandin 11. kausi alkaa 28. tammikuuta. Uudella kaudella punaiseen tuoliin tekee tauon jälkeen paluun Anna Puu, ja mukana ovat edelliseltä kaudelta tutut tähtivalmentajat Maija Vilkkumaa, Juha Tapio sekä tuplatuolilaiset Sipe Santapukki ja Toni Wirtanen.

Anna Puu tekee tulevalla kaudella paluun tähtivalmentajaksi lyhyen tauon jälkeen.

Tällä kertaa lavalle nousevat muun muassa postinjakaja, aivoterveyden asiantuntija, oopperalaulaja, rekkakuski, personal trainer, siivooja, musiikinopettaja, karaokeisäntä, ammattimuusikko sekä hiusmuotoilija. Mukana kisaamassa ovat myös Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Julia Tervo, Talentissa nähty Kelly Draffan ja Idols-finaaliin yltänyt Sussu Erkinheimo.

The Voice of Finlandin Knockout-vaiheen kaksi ensimmäistä jaksoa juontaa poikkeuksellisesti Sami Kuronen. Heikki Paasonen palaa juontopuikkoihin vaiheen puolessa välissä. Knockout-jaksot nähdään Nelosella 25.3.-3.4.

The Voice of Finlandin 11. kausi perjantaisin ja sunnuntaisin kello 20 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.