Maailmankuulu supermalli avautuu yllättäen alkoholismistaan – hymyttömän poseerauksen takana oli surullinen totuus

Bella Hadid on elänyt raittiina noin puoli vuotta.

Bella Hadid on tunnettu huippumalli.

Huippumalli Bella Hadid avautuu InStyle-lehden haastattelussa alkoholiongelmastaan ja siitä, että on jättänyt alkoholin juomisen taakseen noin puoli vuotta sitten.

– Olen juonut osani alkoholia, Hadid toteaa tyhjentävästi haastattelussa.

Hadid kertoo, että hän rakasti alkoholia, mutta alkoi lopulta perumaan illanviettoja, sillä pelkäsi, että juominen lähtee taas käsistä.

Eräs lääkäri näytti Hadidille aivokuvia, ja havainnollisti niiden avulla alkoholin vaikutuksia supermallin aivoihin. Se sai tähden kääntämään kelkkansa ja jättämään pullot kauppaan.

Bella Hadid on jättänyt alkoholin juomisen.

– En halua enää juoda, sillä tiedän, miten alkoholi vaikuttaa minuun. Se saa minut heräämään kolmelta aamuyöllä ahdistuneena, ja mietin jotakin kamalaa asiaa, jonka sanoin viisi vuotta sitten, Hadid toteaa.

Hadid kertoo, että samalla, kun hän luopui alkoholista, jätti hän myös unilääkkeet elämästään.

– Kun lensin paljon, unilääkkeet olivat ainoa keino hoitaa jet lagia, Hadid toteaa.

Elokuussa 2021 Ilta-Sanomat uutisoi Bella Hadidin mielenterveysongelmista, joista huippumalli kertoi julkisesti Voguen videolla. Hadid toteaa myös InStylen haastattelussa, että alkoholilla on ollut suuri vaikutus hänen mielenterveyteensä.

Jo 17-vuotiaana mallintyöt aloittanut Hadid katselee Voguen videossa kuvia itsestään erilaisissa asuissa uransa aikana ja kertoo henkisistä paineista, joita hän on kohdannut yhtenä maailman tunnetuimmista supermalleista.

Hadid muisteli ensimmäisenä hänen Alexander Vauthierin suunnittelemaa punaista mekkoa, jossa hän säväytti Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2016. Vaikka paljastavaa pukua on pidetty ikonisena vuosien varrella, Hadid sanoi mekon kuvastavan hänen alter egoaan, eikä sitä, millainen hän oikeasti on.

Hadid on avautunut mielenterveysongelmistaan jo aiemmin.

– Luulen, että tuo hetki oli alku Bella-persoonalle, jonka kaikki näkevät minussa. Se on minun alter egoni – se on Belinda. Olen täysin päinvastainen kuin hän. Hän on erittäin va-va-voom, Hadid kertoi videolla.

Kun Hadid katselee itsestään otettua kuvaa Milanon muotiviikoilta, hän kertoo todellisuudesta hymyttömän poseerauksen takana.

– Ihmiset pilailivat kustannuksellani ja sanoivat, etten koskaan hymyile. Hymyttömyys johtui vain siitä, että vointini oli todella huono niin fyysisesti kuin henkisesti.