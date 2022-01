Piritta Hagman kertoo Iholla-sarjassa yleisestä, mutta surullisesta ongelmasta avioeron jälkeen – tajusi totuuden, kun kuuli hälinää puhelun taustalta

Iholla-sarjan uusimmassa jaksossa Piritta Hagman avautuu kameroille avioeron jälkeisistä vaikeista hetkistä.

Yrittäjä Piritta Hagman on yksi Iholla-sarjan uuden tuotantokauden kasvoista. Sarjassa Hagman on kertonut avoimesti muun muassa perhetilanteestaan, joka on muuttunut olennaisesti viime vuosien aikana. Tällä hetkellä Pirittalla ja hänen ex-puolisollaan on heidän kolmen lapsensa yhteishuoltajuus, ja he asuvat lasten kanssa perheen Lauttasaaren kodissa vuoroviikoin.

Iholla-sarjan 25. tammikuuta ilmestyneessä jaksossa Piritta kertoo olevansa parhaillaan yksin Porin kodissaan. Piritta kertoo viettäneensä viikon ilman lapsiaan, sillä he ovat isänsä kanssa Helsingissä. Hän kertoo kameralle myös tyttärensä kanssa käymästään puhelusta, joka sai tunteet nousemaan pintaan.

– Lila soitti äsken. Kuulin heti, että he ovat jossain juhlissa isänsä kanssa tietenkin. En malttanut olla kysymättä, että missä he on. Nämä ovat just niitä kaikista vaikeimpia avioeron jälkeisiä hetkiä, kun tajuaa, ettei kuulu enää tiettyihin juttuihin mukaan, Piritta avautuu kameralle itkuisena.

Hagmanilla on oma koti Porissa, jonka lisäksi hänellä on yhteinen asunto Lauttasaaressa ex-puolisonsa kanssa.

Piritta kertoo, että hänen ex-puolisonsa Niklas Hagman on yhdessä parin lasten kanssa heidän yhteisen kummilapsensa syntymäpäiväjuhlissa. Piritta ei ollut saanut kutsua kyseisiin juhliin.

– Nikke ei halua mua tällä hetkellä sinne. Herranjumala tuntuu pahalta, Piritta itkee kameralle.

– Toi on varmaan just yksi niistä syistä, miksi ihmiset eivät halua erota aina, kun se jakaa ystäväpiiriä. Tuntee olonsa tosi hylätyksi. Ihan niin kuin olisi tehnyt jotain väärin, hän jatkaa.

Piritta toteaa, että hänelle tärkeintä on tietenkin se, että hänen lapsensa saavat olla mukana juhlissa. Hän ei halua, että hänen lastensa elämästä katoaa ihmisiä vanhempien eron myötä.

– Se kuvastaa sitä, että se elämä on ohi. Perhe on mulle kaikki kaikessa. Perhe on mulle se, joka kannattelee ja se, mitä olen rakastanut siitä asti, kun on sen oman pienen perheensä luonut. On ollut tosi vaikeaa luopua siitä. Se oli niin järkyttävä pettymys, vaikka yritin kaikkeni, se ei riittänyt, Piritta toteaa itkuisena.

Hagman nousi julkisuuteen kauneuskilpailuista, mutta nykyisin hänet tunnetaan yrittäjänä.

PIRITTA HAGMAN on yksi neljästä julkisuuden henkilöstä, jonka elämään Iholla-sarja pureutuu. Hagmanin lisäksi ohjelmassa seurataan Sara Siepin, Martina Aitolehden ja Tuure Boeliuksen elämää.

Hagman nousi kansan tietoisuuteen Miss Suomen ensimmäisenä perintöprinsessana vuonna 2003 sekä Miss Skandinaviana vuonna 2004. Hagman on juontanut Toisenlaiset äidit -tv-ohjelmaa, ja lisäksi hänet tunnetaan entisen aviomiehensä, ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kautta. Pariskunta erosi vuonna 2018.

Hagmanilla ja hänen entisellä puolisollaan on kolme lasta, 2007 syntynyt Lukas, 2009 syntynyt Lila ja 2012 syntynyt Eliana.

Iholla-sarjasta ilmestyy kolme jaksoa Discovery+ -palveluun aina tiistaisin.