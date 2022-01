Jouni Hynynen joutui ostamaan jo neljännen vihkisormuksen Mari Perankoskelle – vaimo kiirehti selittämään

Pariskunta meni naimisiin syyskuussa 2016. Mari Perankoskella on jo neljäs vihkisormus menossa mukana.

Kotiteollisuus-yhtyeen Jouni Hynynen ja näyttelijä Mari Perankoski kertovat Instagramissa Perankosken vihkisormuksen seikkailuista.

Perankoski ja Hynynen menivät kihloihin toukokuussa 2016 ja naimisiin saman vuoden syyskuussa. Instagram-kirjoituksesta käy nyt ilmi, että Hynynen on joutunut ostamaan Perankoskelle yhteensä peräti neljä vihkisormusta.

– Tää on nyt neljäs sormus, joka pikkurouvalle on hommattu, kauankohan säilyy. Ekan hommasin New Yorkista: kadonnut. Vihkisormus oli Berliinistä: kadonnut. Kolmas oli New Orleansista: kadonnut. Tää on Malagasta eilen: tallessa vielä.

Perankoski kiirehti perustelemaan sormuksensa katoamisia kommenttikentässä:

– Kuvauspaikan veskiin jäi ainakin yksi, bengali-kissa pölli yhden ainakin 3 kertaa, se löytyi muiden korujen ja keitettyjen kananmunien lisäksi Pablon ”aarteistoista”, eli sängyn alta. Muista ei hajua, luultavasti junan vessassa myös yksi. Jostain naiskäsilaukkujen käsittämättömistä uumenista löytynee vielä pari.

– Nim.m. Kun ei voi käyttää omia koruja töissä. Olen myös lähtenyt kuvauskoruissa liian monta kertaa kotiin ja unohtanut ottaa mukaan seuraavana päivänä. Ja sehän on aika ns. Klaffihauskaa, Perankoski kirjoittaa.

Useat rockmiehen seuraajat ehdottavat, että vihkisormuksen virkaa voisi tällaisessa tapauksessa paremmin toimittaa vasempaan nimettömään tehty tatuointi.

Kommenteista käy myös ilmi, että Perankoski ei ole ainut sormusten kadottelija.

– Meillä on kolmannet sormukset menossa. Sanoisin että erikoisia ovat he joilla sormus pysyy tallessa vuosikymmeniä. Jotain elämää on silloin jäänyt elämättä, paljastaa Silvia Modig.