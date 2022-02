Ismo Leikolan keikan jälkeen New Yorkissa käy selväksi, mikä suomalaiskoomikon salaisuus on – tällaista on hänen ihan tavallinen elämänsä Amerikassa

Ismo Leikolan matkassa New Yorkissa selviää, millaista on koomikon arki Amerikassa. Selviää myös, kuka suomalaisjulkkis on hänen arkkivihollisensa ja miksi Ismo on nyt oikea panija.

Ilta-Sanomat matkusti New Yorkin keskustasta Long Islandille seuraamaan Ismo Leikolan stand up -esitystä.

New York

Tapaan väsyneen oloisen suosikkikoomikon Ismo Leikolan, 43, New Yorkin Penn Station -rautatieaseman edessä. Amerikan itärannikon kiertueella oleva Leikola on saapunut junalla Baltimoresta. Matka jatkuu reilun tunnin verran junalla kohti Long Islandilla sijaitsevaa komediaklubia, jossa Leikolalla on illalla keikka.

Leikola valittelee, ettei osaa torkkua junissa tai lentokoneissa. Vieraat hotellihuoneetkin ovat unien kannalta haastavia. Hänellä on tapana tilkitä huoneissa kaikki valon lähteet tarkasti. Hän saattaa esimerkiksi joskus asettaa jonkin esineen television punaisen merkkivalon eteen.

– Ihmiset, jotka eivät matkusta työkseen, ajattelevat, että on varmaan tosi hienoa päästä matkustelemaan paljon. Mutta kun sitä tekee työkseen koko ajan, se on rankkaa, Leikola sanoo.

Rankinta keikkailussa Yhdysvalloissa ovat juuri pitkät välimatkat aikaerorasituksineen. Jokaviikkoiseen elämään kuuluvat lentokentät ja lentokoneet.

– On tullut turvatarkastusjonot tutuiksi. Lentokentillä olo on sellaista ajantappamista, enkä ole koskaan tykännyt ajantappamisesta, ihmisellä kun ei ole aikaa loputtomiin. Ajantappaminen on hitaasti itsensä tappamista, Leikola pohdiskelee.

Keikkojen jälkeen on adrenaliinipöhinän aikaansaamassa viretilassa, eikä nukkuminen onnistu pitkään aikaa.

– Elämänrytmini on tosi käänteinen, kun koko maailma pyörii kahdeksasta neljään -ihmisten rytmin mukaan, Leikola sanoo.

–Yleensä aamut kuluvat minulla niin, että mietin, ehtiikö hotellin aamiaiselle. Yleensä ei. Ja sitten pitää lähteä seuraavaan paikkaan.

Ismo Leikola esiintyi tammikuun loppupuolella Levittownin esikaupunkialueella Governor’s-komediaklubilla.

Koronan pirulainen tarttui joulun jälkeen myös koomikkoon ennen kiertueen alkua, ja joitakin keikkoja piti siirtää tai perua. Tauti oli onneksi hyvin lievä.

– Suht säikähdyksellä tästä selvisin.

Korona-aika merkitsi Leikolalle taukoa jatkuvasta kiertämisestä. Alkuun hän otti tauon vastaan positiivisena hengähdyshetkenä, jolloin oli mahdollista tuulettaa ajatuksia ja saada uusia ideoita. Parin kuukauden hiljaiselon jälkeen oli jo ikävä keikoille.

Pandemia-aikana syntyi myös kirja Suo, kuokka ja Hollywood (2021) yhdessä silloisen vaimon ja työparin Angelika Leikolan kanssa. Se oli viime vuoden kuunnelluin äänikirja ja myydyin tietokirja.

– Olin todella yllättynyt siitä. Kyllähän tämä rohkaisee kirjoittamaan lisää.

Angelika ja Ismo Leikola jatkavat työskentelyä yhdessä avioerosta huolimatta.

Pariskunta erosi viime syksynä. He huomasivat toimivansa paremmin ystävinä ja työtovereina kuin romanttisessa suhteessa. Entinen aviopari on hyvissä väleissä ja jatkaa työskentelyä yhdessä.

Angelikan pitkäjänteisyys on toivottua vastapainoa helposti innostuvalle Leikolalle.

– Asioiden loppuun vieminen ei ole vahvuuteni, Leikola kertoo.

– Angelika on järjestelmällinen, ja hänellä on päivärutiini. Kyllä minäkin teen joskus to do -listoja, mutta en sitten edes muista, missä ne ovat.

Juna saapuu asemalle Long Islandin esikaupunkialueella. Jos täällä kuvattaisiin elokuva, se kertoisi todennäköisesti valkoisen keskiluokan pitkästymisestä. Tilaamme Uberin, ja Ismo käy heittämässä tavaransa nopeasti hotelliin.

Ismo Leikola nappaa kahvin hotellin automaatista ennen komediaklubille lähtöä.

Governor’s-komediaklubin ulkopuolella amerikansuomalainen nainen tunnistaa Ismon ja pyytää yhteiskuvaan. Poseeraamisen jälkeen Leikola painuu syömään klubin takahuoneeseen.

Komediaklubi on lähes täysi. Kaksi amerikkalaista lämppärikoomikkoa saavat osakseen kohteliaita hymähdyksiä ja naurahduksia, mutta illan suomalaisen pääesiintyjän nokkela huumori iskee yleisöön kuin häkä. Naurunremakat, taputukset ja vislaukset kaikuvat salissa.

– Hänen huumorinsa on todella fiksua. Setti oli aivan hulvaton, yksi mies kiittelee keikan jälkeen.

Myös moni muu yleisössä on tyytyväinen näkemäänsä: ihan mahtavaa, älyttömän hauskaa, aivan loistavaa, amerikkalaiset toistelevat.

Governor’s-komediaklubi oli lähes täynnä ja yleisö oli Ismosta innostunut.

Show’n jälkeen Ismo tulee baariin tapaamaan ihmisiä. Hänen ympärillään käy kova kuhina, kun innokkaat ihmiset haluavat ottaa yhteiskuvia.

Moni paikallinen kertoo tulleensa katsomaan Ismoa, koska on nähnyt hänen esiintymisensä 2018 Conan O’Brienin ohjelmassa. Klippi, jossa Ismo analysoi sanan ass eli perse ulottuvuuksia englannin kielessä, lähti leviämään somessa aivan villisti. Se on katsotuin komediaosuus Conan-ohjelman historiassa.

Se oli myös käännekohta Leikolan uralla Amerikassa.

Ismo Leikola tulee esityksen jälkeen baarin puolelle tapaamaan ihmisiä. Moni haluaa yhteiskuvan koomikon kanssa.

– Conan-esiintyminen lähti Facebookissa ihan lapasesta. Juuri joku kertoi, että Lähi-idässä se klippi levisi WhatsAppissa, Leikola kertoo pari päivää myöhemmin, kun istumme New Yorkin Times Squaren läheisessä ravintolassa.

On iltapäivä, ja Leikola on juuri herännyt.

Koomikko muistelee, kuinka hämmentävä hetki Conan-klipin megasuosio oli. Hän seurasi katsomiskertojen nousevan miljoona toisensa perään. Manageritoimistossa ihmiset löivät vetoa, mihin saakka luku nousee.

Leikola itse pohti, pitäisikö tässä nyt tehdä jotakin. Takoa kun rauta on tulikuuma.

– Mutta manageri sanoi, ettei tässä mitään tarvitse tehdä, vaan siellä se etenee. Oli outo tunne siitä, että voinko olla vain kotona pelaamassa tietokonepeliä, kun jotain näin isoa tapahtuu.

Pian Leikolan ura Amerikassa lähti rullaamaan isommalla vaihteella. Löytyi uusi, iso agentti, ja keikkoja on ollut ympäri Yhdysvaltoja. Nyt Ismo saa tehdä omia keikkoja pääesiintyjänä sen sijaan, että olisi isomman nimen lämppärinä. Se on tärkeää myös taloudellisesti.

– Amerikassa pääesiintyjä jyrää, ja lämppärit saa roposia.

Ismo Leikolalla on tapana saapua klubille noin tuntia ennen esitystä, jotta hän ehtii syödä ja käydä läpi muistiinpanot.

Mitä Amerikassa läpi lyöminen sitten vaatii? Pitääkö olla supliikki, markkinoida itseään aggressiivisesti, luoda pitkäjänteisiä suunnitelmia?

Leikola ei ole tehnyt mitään näistä.

– Totta kai minullakin oli Amerikasta sellainen mielikuva, että täällä pitää tuputtaa ja kehua itseään. Mutta onneksi ei ole tarvinnut, vaan on riittänyt se, että on tehnyt hyviä keikkoja.

Leikola muutti Los Angelesiin joulukuussa 2015. Tarkoituksena oli katsoa puolen vuoden ajan, miten elämä ja ura lähtee sujumaan.

– En halunnut luoda kauheasti odotuksia ihan tietoisesti, Leikola muistelee.

– Urani on muutenkin edennyt vähän omalla painollaan. En ole tehnyt mitään viisivuotissuunnitelmia, vaan asiat ovat vain tapahtuneet.

Rento mennään virran mukana -asenne toistuu Leikolan vastauksissa. Näin hän kommentoi maailman hauskimman ihmisen tittelin voittoa stand-up-kilpailussa 2014.

– Osallistuin siihen vähän vahingossa ja päädyin voittamaan sen. Ja yhtäkkiä huomasin, että minua pyydettiin muuttamaan Amerikkaan.

Kilpailun jälkeen Leikola teki Yhdysvalloissa keikkoja, jotka menivät niin hyvin, että hänelle tuli luottoa siihen, että ihmiset Amerikassa kyllä ymmärtävät hänen juttujansa.

– Varmaan vuosi meni ennen kuin ei ollut ihan paniikissa joka keikalla.

Kelataan ajassa taaksepäin ennen Amerikan-vuosia.

Leikolan mukaan suurin ponnistus on ollut stand-upin aloittaminen kotikaupungissa Jyväskylässä 2000-luvun alussa. Nuori mies oli tuolloin vielä fysiikan ja filosofian opiskelija.

– Sitä varten piti oikeasti keräillä rohkeutta. Ja sen jälkeen alkoivat puhelimet soida.

Leikola on ollut täysipäiväinen stand-up-koomikko vuodesta 2004 asti.

Hänen viehtymyksensä sanoilla kikkailuun lähti lapsuuden Pahkasika- ja Mad-lehtien lukemisesta. Into esiintymiseen ja hauskuuttamiseen näkyi jo kouluaikojen esitelmissä, jotka saivat opettajatkin nauramaan.

” Kuuntelin metallia ja kirjoittelin kaikkia synkkiä sanoituksia.

Nuoruuden haaveena oli tulla muusikoksi – ja erityisesti metallia soittamaan. Lukiossa oli ajanjakso, jolloin Leikola kulki mustissa vaatteissa. Lempibändi oli silloin Cradle of Filth.

– Kuuntelin metallia ja kirjoittelin kaikkia synkkiä sanoituksia. Edelleen tykkään välillä kuunnella sellaista helvetin nopeata metallia, Leikola kertoo.

Hän kuunteli myös punkkia, kuten NOFX:ää ja Offspringia.

– Kuulin itseasiassa huhua, että Offspringin kitaristi on katsellut paljon mun videoita, mikä tuntuu tosi älyttömältä, Leikola naurahtaa.

Musiikki kulkee edelleen mukana ja tulevaisuuden haaveissa.

– Haluaisin jossain vaiheessa tehdä huumoribiisien lisäksi niin sanottua oikeaa musiikkia. Sellaista surullista ja koskettavaa.

Leikola on juuri perustanut bändin Finn Freaks, jossa otetaan suomalaisia biisejä ja tehdään uudet sanat englanniksi. Bändissä ovat mukana Angelika, Irina Isberg ja Antti Toivola.

Musiikista keskustellessa paljastuu myös Ismo Leikolan arkkivihollinen: Ismo Alanko.

– Vain siksi, että kun kirjoittaa Googleen Ismo, niin se tarjoaa välillä minua ja välillä Alankoa, Leikola sanoo ja nauraa.

” Korona-aika sekoitti pakkaa, ja minun kohdallani tuli täydellinen stoppi.

Uusien tuulien haistelun mahdollisuus on herännyt Leikolan mielessä. Hänen tekisi nyt mieli tehdä välillä muutakin kuin stand-upia. Ja käydä asumassa lyhyen aikaa jossakin muualla kuin Los Angelesissa tai Suomessa.

– Korona-aika sekoitti pakkaa, ja minun kohdallani tuli täydellinen stoppi. Nyt aivot on ruvenneet hakemaan, mitä kaikkea muuta kuin stand-upia voisin, haluaisin ja osaisin tehdä, Leikola sanoo.

– Onko se sitten musiikkia tai podcasteja. Voi olla, että tekee mieli kirjoittaa vaikka elokuvakäsiksiä tai näytelmiä.

Uusiin aluevaltauksiin kuuluu Leikolan oma olutmerkki Que Pana (espanjaa osaavat ymmärtävät vitsin) ja osaomistus suomalaisesta pienpanimosta Rock Paper Scissors (RPS Brewing). Gluteeniton, Meksikon mauista inspiraation saanut olut saapuu K-ketjun kauppoihin helmikuun alussa.

Ismo Leikolan uusi aluevaltaus on osaomistajuus pienpanimossa.

Leikolan kotikaupungissa Los Angelesissa on huomattavan paljon meksikolaisia – ja samalla myös meksikolaisia makuja, jotka viehättävät Leikolaa.

– Olen nyt oikea panija, siitähän saa vitsin, mies naureskelee.

” Välillä sen unohtaa, että tässä elämässä voisi tehdä mitä tahansa.

Ensimmäisen kirjan vastaanotto oli niin innostava, että Leikola haluaa jatkaa kirjojen tekoa tavalla tai toisella. West Hollywoodissa asuva koomikko pohtii, että myös paikan vaihdos voisi tehdä hyvää luovuudelle. Kirjoittamaan voisi muuttaa vaikka Havaijille tai Bahaman saarille. Tai vaikka mökkiin Lapissa.

– Välillä sen unohtaa, että tässä elämässä voisi tehdä mitä tahansa.

Monien mahdollisuuksien mukana tulee valinnan vaikeus. Leikola kertoo olevansa äärimmäisen huono tekemään valintoja. Hän kadehtii ihmisiä, jotka osaavat tehdä päätöksiä nopeasti.

– Kun olin ostamassa ensimmäistä autoani, mietin sitä kolme vuotta. En ole sellainen perstuntumalla toimija, vaan olen ihan liikaa oman pääni sisällä ja ajattelen liikaa, Leikola sanoo ja antaa esimerkin.

– Joka kerta kun menen junalla, pohdin koko matkan ajan, miten tällä voisi matkustaa pummilla. Ei niin, että haluaisin edes ajaa pummilla, mutta sitä on kiva ajatella. Se on sellainen aivopähkinä. Keksinkin aikoinaan Helsingin julkiseen liikenteeseen pummilla matkustamisen keinoja, mutta ei ne enää toimi.

Leikola tyrmää yhden väärän luulon, joka Suomessa helposti elää. Amerikassa koomikoilla ei ole sen korkeammat palkkiot kuin Suomessa.

– Jos Jenkeissä saisi vaikka oman sitcom-sarjan, niin sittenhän se olisi ihan järjetön rahasumma, koska se menee maailmanlaajuiseen levitykseen. Mutta jos tekee livekeikan ja laittaa liput myyntiin, niin ei siinä ole mitään eroa.

Aiemmin stand-up-koomikoilla oli korkeimpana tavoitteena oma tilannekomediasarja eli sitcom. Stand-up-koomikko Jerry Seinfeldin sitcom nousi 1990-luvulla todelliseksi hitiksi ja ilmiöksi.

Leikola sanoo, että hän on toki miettinyt tv:n tekemistä Amerikassa.

– Kaikki aina kysyy, että no milloin sinulla on tv-sarja Amerikassa, Leikola sanoo.

Tv:n tekeminen on kuitenkin niin työlästä, että mitään puolivillaista Leikola ei haluaisi alkaa tehdä, vaan jutun täytyisi oikeasti tuntua omalta. Leikola on kuunnellut Seinfeldin haastatteluja, joista on paljastunut, miten rankkaa ja aikaa vievää työtä tilannekomedian kirjoittaminen ja kuvaaminen on.

– Silloin pitäisi herätä hirveän aikaisin, Leikola naurahtaa.