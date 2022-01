Paula Vesala automainoksessa ihmetyttää – kuvasta paljastui erikoinen yksityiskohta

Huippusuositun artistin poseeraaminen automainoksessa jakaa mielipiteitä Twitterissä. Ihmetystä herättää myös se, miten identtinen versio mainoksesta Ruotsissa on tehty.

Muun muassa Twitterissä on virinnyt vilkas keskustelu automainoksesta, jossa poseeraa laulaja Paula Vesala. BMW-automerkin mainoksia on ollut esillä esimerkiksi Helsingin keskustassa kauppakeskus Forumin seinällä sekä maanantain Helsingin Sanomien kannessa. Kampanjassa Vesala ylistää uutta sähköautoa.

– On vaikuttavaa, että uuden BMW iX:n verhoilun valmistuksessa on käytetty meressä kelluneita muovipulloja ja vanhoja kalaverkkoja, Vesala sanoo mainoksen sitaatin mukaan.

Twitterissä mainos on herättänyt runsaasti huomiota sekä siksi, että tunnettu artisti mainostaa autoa että myös siksi, ettei suurta sähkömaasturia pidetä todellisuudessa kovin ekologisena ostoksena. Osa kommentoijista pitää mainosta ”viherpesuna” eli yrityksenä saada ympäristölle haitallinen asia näyttämään ekologiselta.

– On vaikuttavaa, kuinka markkinoinnissa pieni hyvä signaali tuhoaa kuluttajan suhteellisuudentajun, eräs Twitter-käyttäjä toteaa.

– Sinänsä positiivista, että muovi kerätään merestä, ja toivottavasti sitä käytetään paljon muuhunkin kuin pemarin penkkiin... Mutta oman sähköauton pitäisi olla pieni ja kevyt, ei viherpesty öky, joten vielä odotellaan, toinen jatkaa.

– Miksi ostaisin Öky-BMW:n? Koska sen verhoilussa on käytetty kierrätysmateriaaleja, kolmas kirjoittaa.

– Voi ei. Niin toivoisin, että taiteilijat ym. vaikutusvaltaiset käyttäisivät näkyvyyttä oikeasti kestävyysmurroksen edistämiseksi. Mulle tämä case oli nyt kyllä surullista viherpesua, vaikka sinänsä positiivista, että eläinten nahasta siirrytty kierrätettyyn muoviin, neljäs harmittelee.

Vesalan tähdittämä automainos on saanut paljon huomiota. Helsingissä se on esillä kauppakeskus Forumin seinässä.

Ihmetystä on herättänyt myös kuvasta paljastunut yksityiskohta. Eräs Twitter-käyttäjä on bongannut Ruotsista vastaavan automainoksen lähes samalla tekstillä, mutta siinä lauseen sanoja on aivan eri henkilö kuin Vesala. Ruotsissa autoa mainostaa raptähti Timbuktu.

– On uskomatonta, että vanhat kalaverkot voidaan kierrättää ja niistä tulee lattiamatot uuteen BMW iX:ni, kuuluu Ruotsin versio Vesalan mainoksesta.

Yhtäläisyys, mutta toisaalta myös erot mainosten suomalais- ja ruotsalaistähtien sanomissa lauseissa ovat nousseet esiin Twitterissä.

– Ihan sattumalta Ruotsissa ollaan ihan samoista asioista vaikuttuneita. Aika jännä yhteensattuma, eräs Twitter-käyttäjä ihmettelee.

– Aika jännä, että Ruotsin versiossa ei muovipulloja? Ja verkot käytetty lattiamattoihin Kulttuuriero? toinen jatkaa.

BMW:n mukaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja kankaita käytetään sekä autojen sisäkattoihin että mattoihin.

Autovalmistajan nettisivujen perusteella Vesalan lisäksi autoa mainostavat myös laulaja Erin Anttila ja freestylehiihtäjä Pekka Hyysalo.

Koronapandemian runteleman kulttuurialan edustajien poseeraaminen automainoksissa on jakanut mielipiteitä somessa. Moni kommentoija ymmärtää sen, että muusikot tekevät muita töitä keikkojen ollessa tauolla. Toisia se kuitenkin lähinnä ärsyttää.

– Tällä hetkellä hänen oma elinkeinonsa – esiintyminen – on kielletty. Eiköhän jokainen pyri ansaitsemaan toimeentuloa, jotkut isommin, jotkut pienemmin, yksi Twitter-käyttäjä muistuttaa.