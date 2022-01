Kanye Westin uusi suhde kuohuttaa – räppäri ja Julia-rakas, 31, ovat hätkähdyttävä näky: huomion varasti Kim Kardashianilla nähty yksityiskohta

Kanye Westin uusi suhde etenee vauhdilla, sillä hän ja näyttelijä Julia Fox tutustuivat vasta kolme viikkoa sitten, mutta ovat jo edustaneet yhdessä useita kertoja.

Italialaisamerikkalainen Julia Fox on viihtynyt viime viikot tiiviisti Yeksi nimensä vaihtaneen Kanye Westin kainalossa.

Kim Kardashianista eronnut raptähti Kanye West on herättänyt viime päivinä huomiota uuden tyttöystävänsä ansiosta.

West on ikuistettu lukuisiin kuviin yhdessä näyttelijänä ja mallina tunnetun Julia Foxin, 31, kanssa ja pari on antautunut jopa julkisiin hellyydenosoituksiin. Pari on kohauttanut nopeasti edenneellä suhteellaan sekä huomiota herättävällä käytöksellään.

Daily Mailin mukaan West ja Fox ovat edustaneet yhdessä tiuhaan tahtiin Pariisin parhaillaan järjestettävillä muotiviikoilla, jossa paparazzit, toimittajat ja innokkaat fanit ovat piirittäneet kohuparia taukoamatta.

Tuore pariskunta on noussut otsikoihin hätkähdyttävien asuvalintojensa ansiosta, sillä he ovat näyttäytyneet muotitapahtumassa toinen toistaan erikoisemmissa asuissa aina nahasta kasvot peittävään huppuun asti.

Viime viikolla West ja Fox edustivat ensi kertaa yhdessä punaisella matolla Kenzon muotinäytöksessä. He olivat pukeutuneet tapahtumaan sävy sävyyn pelkkään siniseen farkkuun.

Foxin asuna toimi hänen vatsansa paljastava hyvin lyhyt farkkutakki ja matalavyötäröiset farkut. West puolestaan saapui paikalle oversized-farkkutakissa, saman värisissä farkuissa sekä mustissa bootseissa.

Julia Fox ja Kanye West edustivat viime viikolla ensimmäistä kertaa yhdessä. Parin suhde on edennyt vauhdilla, sillä he tapasivat toisensa vasta uutenavuotena.

Pari saapui myös maanantaina muotiviikoille Schiaparellin muotinäytökseen, mutta tällä kertaa kokomustassa asussa. Sekä West että Fox olivat pukeutuneet päästä varpaisiin mustaan nahkaan Matrix-elokuvien inspiroimana.

West oli vetäissyt moottoripyöräilyasua muistuttavan kokonaisuuden lisäksi päähänsä eräänlaisen kommandopipon, joka paljasti ainoastaan hänen silmänsä. Fox puolestaan oli kammannut hiuksensa taakse ja meikannut silmänsä hyvin vahvasti.

Foxin ja Westin Matrix-teemaiset nahka-asut käänsivät katseita Pariisissa maanantaina.

Huomiota herätti myös parin kolmas asukokonaisuus, jossa he näyttäytyivät viime viikolla. West luotti myös tuolloin nahkaan ja valkoisiin, silmän iiriksen piilottaviin piilolinsseihin.

West oli laittanut piilolinssit, jotka saivat hänen silmänsä näyttämään täysin valkoisilta pupillia lukuun ottamatta.

Monien huomio kiinnittyi kuitenkin Foxin asuun, sillä hänen jalassaan nähtiin samanlaiset reisipituiset ”peilisaappaat”, joissa Westin ex-vaimo Kim Kardashian edusti vuonna 2016.

Foxin yllä nähty ”kardashianmainen” asuste on herättänyt kysymyksiä siitä, yrittääkö West kenties muuttaa uutta heilaansa exänsä kaltaiseksi.

Foxin jalassa nähtiin pitkät ”peilisaappaat”. Ne saivat aikaan spekulaatiota siitä, onko Westillä näppinsä pelissä tyttöystävänsä pukeutumisessa.

Kim Kardashian samanlaisissa saappaissa vuonna 2016.

West ja Fox ovat tunteneet vasta runsaan kolmen viikon ajan, mutta heidän suhteensa on edennyt vauhdilla. Fox kirjoitti Interview Magazinelle esseen siitä, miten hän tutustui Ye-nimeä nykyään käyttävään Westiin uutenavuotena Miamissa ja tunsi ”välittömän yhteyden” tämän kanssa.

– Hänen energiansa oli todella hauskaa. Hän sai minut ja ystäväni nauramaan, tanssimaan ja hymyilemään koko illan, Fox kuvailee kirjoituksessaan.

Näyttelijän mukaan hän ja West päättivät ”ylläpitää hyvää energiaa” ja lensivät yhdessä New Yorkiin. Siellä he kävivät teatterissa ja ravintolaillallisella. Sen jälkeen oli vuorossa yllätys, jonka West oli suunnitellut salaa ja joka luultavasti on osasyy Foxin päällä nähtyihin Kardashian-saappaisiin.

– Olen edelleen shokissa. Ye oli järjestänyt kokonaisen hotellin sviitin täynnä vaatteita. Se oli jokaisen tytön unelma. Se tuntui oikealta Tuhkimo-hetkeltä, Fox kuvailee Westin tempausta kirjoituksessaan.

Foxin kirjoituksen yhteydessä julkaistiin useita kuvia parista. Osassa niistä Fox makaa lattialla Westin päällä ja räppäri on kietonut kätensä hänen ympärilleen.

Glamour-lehden mukaan Fox kertoi aiemmin podcastissaan, etteivät hän ja West halua lokeroida suhdettaan tai määritellä sitä sen tarkemmin, vaan he ovat vain ”kaksi ihmistä, jotka saavat toisensa tuntemaan olonsa paremmaksi”.