Jethro Rostedt julkaisi hämmentävän kuvan kylpyhuoneesta – seuraajat riemastuivat

Kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt huvittaa seuraajiaan omaperäisesti asennetulla vessanpöntöllä.

Kiinteistönvälittäjä ja tv-persoona Jethro Rostedt julkaisi Instagram-tilillään kuvan vessanpöntöstä, jonka asennus on vähintäänkin erikoinen. Pönttö on nimittäin asennettu kylpyhuoneen nurkkaan siten, että seiniin on tehty reiät, joihin pöntön vesisäiliö on upotettu.

– Niksi-Pirkka! Miten asennat vessanpytyn oikeaoppisesti jos seinät ovat ikävästi tiellä ja tila tuntuu muutenkin ahtaalta, Rostedt kirjoittaa kuvatekstissään.

Kuva riemastutti Rostedtin seuraajia, jotka intoutuivat kommentoimaan kuvan alle omia huomioitaan. Eräät seuraajaat olivat sitä mieltä, ettei asennus ole kuin viimeistelyä vaille valmis.

– Silikoonia vähän reunoihin #kukkaaeihuomaa, kommenteissa sanaillaan.

– Saumaus vähän puutteellinen, muuten nätti, toinen toteaa.

Myös ratkaisun epäkäytännöllisyys pantiin merkille.

– Näin putkimiehen näkökulmasta kiva huoltaa pytty, kun ei säiliön kansi aukee, eräs kommentoija tuumaa.

– Ei tuota ainakaan helposti huolleta, toinen pohtii.

Myös radiojuontaja Juha Perälä innostui kommentoimaan Rostedtin kuvaa.

– Ei pysty piilottaa pyssyä säiliön sisää, Perälä harmittelee.

Rostedt ei ole kertonut, missä hän on kuvan pönttöön törmännyt. Seuraajat kuitenkin arvelevat, että kuva saattaisi olla peräisin Espanjasta, missä rakennusstandardit ovat huomattavasti suomalaisia kepeämpiä.

Rostedt on aiemmin jakanut tilillään muun muassa kuvia omistamastaan asunnostaan, jonka vuokralaiset olivat jättäneet karmeaan kuntoon.

Kuvista paljastui, että asunto on lähes kauttaaltaan pinttyneen lian peitossa ja valkoiset pinnat ovat muuttuneet ruskeiksi. Kylpyhuone ja keittiö ovat törkyisiä ja paikoin homeisen näköisiä.

– Vuokralainen muutti pois ja pahoitteli, kun on eukkonsa vetänyt vähän röökiä sisällä, vaikka ei olis saanut. Muuten on paikat kunnossa ja toivotteli seuraaville asukkaille kivoja asuinpäiviä, Rostedt kertoi.

Lue lisää: Vuokralainen jätti asuntonsa karmeaan kuntoon – Jethro Rostedt julkaisi tyrmistyttävän kuvasarjan

Rostedt kertoi toissa syksynä Aki Linnanahteen podcastissa omistavansa satoja asuntoja.

– Puhutaan sitten rahasta. Paljos sulla on rahaa? Linnanahde täräytti Rostedtille.

– No mikä nyt on rahaa. Mulla on muutama sata asuntoa, niin siitä kun ruvetaan laskemaan keskihintaa, niin siitä se lähtee ja firma jonkun verran.. Sanotaan nyt näin, että kyllä sitä ihan reippaasti on, Rostedt kiertelee.

– Sä omistat siis satoja asuntoja? Linnanahde hämmästelee.

– Kyllä. Henkilökohtaisesti ja yritysten kautta, Rostedt täsmentää.

Lue lisää: ”No paljon sulla on rahaa?” Aki Linnanahde täräyttää Jethro Rostedtille suoran kysymyksen podcastissa – liikemiehen kiinteistöomaisuus lyö ällikällä