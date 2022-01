Yle: Hurjista tempauksistaan tunnettu Tauno ”Tappi” Suojanen kuollut

Värikkäistä tempauksistaan tunnettu musiikkimanageri Tauno ”Tappi” Suojanen toi aikoinaan myös Rolling Stonesin Suomeen. Suojanen oli kuollessaan 86-vuotias.

Pitkän linjan viihdemusiikin managerina tunnettu Tauno ”Tappi” Suojanen on kuollut. Suojasen kuoleman vahvisti Ylelle hänen tyttärensä. Suojanen menehtyi 19. tammikuuta. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Suojanen syntyi Tampereella vuonna 1935. Viimeiset vuotensa Suojanen vietti Kyröskoskella. Kyrökoskella sijaitsee myös tunnettu tanssilava, joka rakennettiin niin ikään aikanaan Suojasen aloitteesta.

Suojanen muistetaan etenkin 1960-luvulla toimineesta Viihdeohjelma Oy -ohjelmatoimistostaan, jonka asiakkaita olivat muun muassa Paula Koivuniemi sekä Irwin.

Yksi Suojasen hankkeista oli näkövammaisen Kari Purhosen uran luominen "Suomen Ray Charlesina".

Vuosien varrella Suojanen teki yhteistyötä myös monien kansainvälisten supertähtien kanssa. Helsingin Sanomien vuonna 2015 julkaisemassa syntymäpäivä-artikkelissa Suojanen muisteli, kuinka hän yritti saada The Beatlesin keikalle Suomeen.

– Jotain siinä juteltiin, mutta enhän minä osaa englantia. Ne olivat tavallisia kavereita ja vain istua kököttivät, Suojanen muisteli HS:lle seitsemän vuotta sitten.

Suojanen muistetaan lukuisista hurjista tempauksista.

Suojasen yrityksistä huolimatta The Beatles ei koskaan saapunut Suomeen. Sen sijaan yhtyeen tanskalainen manageri tarjosi Suojaselle toista yhtyettä, The Rolling Stonesia. Rolling Stones esiintyi lopulta Porin Yyterissä juhannuksena 1965. Suojanen oli bändiä vastassa Turun lentokentällä. Sieltä seurue jatkoi taksilla Turkuun.

– Meillä oli Porin kaupunginjohtajan kanssa sopimus, että pojat eivät liiku kaupungilla, Suojanen muisteli IS:lle vuonna 2012.

– Yyterin lavan lähellä meillä oli leiri, missä ryypättiin. Rollareilla ei ollut mitään kiirettä esiintymään. Ne sanoivat, että "Otetaan vielä pienet". Minä olin samaa kaartia. Ne olivat erittäin kiinnostuneita suomalaisista tytöistä. En yhtään epäile, etteivätkö ne olisi menneet kotibileisiin, niin että siitä vaan, Suojanen paljasti tuolloin.

Rolling Stones Yyterissä 1965.

Suojanen toi uransa varrella Suomeen lukuisia muitakin maailmantähtiä ja näyttelijöitä, jotka kiersivät juhannusjuhlia Suojasen kanssa kopterilla.

– He kysyivät, mitä he tekevät lavalla. Sanoin, että tehkää ihan mitä haluatte. Ei kukaan järjestäjä ottanut puheeksi, että näyttelijöiden pitäisi tehdä jotain. Riitti, että he tulivat paikalle, Suojanen kuvaili Helsingin Sanomille.

Hänen hurjista ideoistaan ja villeistä tempauksistaan on liikkunut vuosien varrella useita tarinoita.

Ylen Elävässä arkistossa muistellaan muun muassa tapausta, kun Martti Innasen laulu Gunnar-pässistä nousi hitiksi. Suojanen keksi kiinnittää laulajan kesäkiertueen vierailevaksi tähdeksi oikean pässin, joka viihdytti yleisöä mm. tekemällä aloituskappaleen aikana tarpeensa lavalle.