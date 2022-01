Erika Vikman mukana Dannyn 80-vuotisjuhlakiertueella – näin musiikkineuvos kuvailee kaksikon välejä

Iskelmätähti Danny lähtee syksyllä viimeiselle koko Suomen kattavalle kiertueelle.

Dannylla on luvassa tänä vuonna kaksi kiertuetta.

Suomen tunnetuimpiin artistitähtiin kuuluva Danny eli Ilkka Lipsanen täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja lähtee sen kunniaksi juhlakiertueelle.

Dannyn Kunniakierros-kiertue käynnistyy 24. syyskuuta, jolloin hän juhlii 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Kyseessä on Dannyn viimeinen koko Suomen kattava kiertue.

Musiikkineuvoksen mukaan puhtia mittavalle konserttivuodelle on riittämiin.

– Olen saanut ystäviltäni tukea jatkaa toimintaa, joka on minulle rakasta eli musiikin tekemistä, ja he mahdollistavat minulle yleisöni kohtaamisen vielä kerran, laulaja kuvailee.

Kiertue huipentuu Helsingin jäähalliin 5. joulukuuta. Päätöskonsertissa esiintyy muun muassa Dannyn ex-naisystävä Erika Vikman. Kiertueen taustakuorossa puolestaan laulaa Vikmanin Jennika-sisko.

– Kutsuimme poikien kanssa Erikan esiintymään kunnioituksena siitä, että hän on upealla tavalla tehnyt viime vuosien aikana erinomaisen uran ja noussut valtakunnan ykkösnaisartistiksi, Danny perustelee.

Dannyn juhlakiertue kattaa 30 paikkakuntaa. Päätöskonsertissa nähdään liuta muusikoita, kuten alkuperäiset Islanders-jäsenet Hasse Walli ja Kaj Wallin.

Danny kertoo seuranneensa ex-kumppaninsa uraa ylpeydellä. He erosivat kaksi ja puoli vuotta sitten.

– Se on ollut hyvä päätös Erikan kannalta, koska hän on pystynyt keskittymään täysillä omaan uraansa. Nyt hän on yksi Suomen ykkösartisteista hänen kunnianhimonsa ja määrätietoisuutensa ansiosta. Se ei ole haitannut meidän ihmissuhdetta millään tavalla. Päinvastoin, kannustan häntä etenemään mahdollisimman pitkälle, Danny sanoo.

Iskelmätähti oli katsomassa Vikmanin keikkaa noin viikko sitten. Vikman julkaisi 15. tammikuuta yhteiskuvan Dannyn kanssa keikan kulisseista ja kuvaili kuvatekstissä Dannya rakkaakseen.

Danny toteaa nyt olleensa vaikuttunut Vikmanin esityksestä.

– Nähdessäni hänen esiintymisensä viikko sitten totesin, että ensi tai sitä seuraavana vuonna hänen pitää päästä euroviisuihin. Hän on sopiva persoona televisio-ohjelmaan, Danny toteaa nyt.

Dannyn sanoo lyhyesti kaksikon olevan tätä nykyä ystäviä.

– Ei minulla ole ketään entistä naisystävää, jonka kanssa en olisi tekemisissä, hän painottaa.

Musiikkineuvoksen ympärillä on viime aikoina leijunut huhuja ”kolmiodraamasta”, joka hänellä olisi Erika Vikmanin ja Helmi Loukasmäen kanssa. Huhuista uutisoivat tuolloin muun muassa Iltalehti ja Seiska.

Danny kuitenkin kumosi kulkupuheet omassa somepäivityksessään, jossa hän totesi yksiselitteisesti, ettei mitään kolmiodraamaa ole olemassa. Hän kertoi päivityksessään myös iloitsevansa siitä, että hänen ja Vikmanin välit ovat parantuneet ja lähentyneet eron jälkeen.

Danny ei halua kommentoida, onko hänen elämässään tällä hetkellä romanttista rakkautta.

– Olen vain heteromies, että minulle kelpaa vain naiset, laulaja muotoilee.

Danny järjesti maanantaina juhlakiertueensa tiimoilta lehdistötilaisuuden Musiikkimuseo Famen tiloissa. Paikalla olivat muun muassa kiertuetta järjestävän Loud n’ Liven promoottori Kalle Keskinen sekä Dannyn manageri, Kari Tapion poika Joona Jalkanen.

Juhlakiertueen lisäksi Dannylla jatkuu tänä keväänä Aikansa idolit -kiertue, jossa ovat mukana Pirkko Mannola, Kai Lind ja Lasse Liemola.

– Olen koittanut ottaa heiltä oppia siitä, että miten käyttäydytään, kun ollaan yli 80-vuotiaita, Danny heittää.

Laulaja suhtautuu ikääntymiseen levollisin mielin. Hän on kiitollinen terveydestään.

– Vuosien karttuminen on suuri etu, hän sanoo ytimekkäästi.

Mittavan uran tehneen laulajan vauhti ei hiivu. Iskelmätähden mukaan hänet tullaan näkemään lavoilla vielä niin kauan kuin yleisöä riittää.

– Jossakin vaiheessa tulee sellainen hetki, että on itse syytä ymmärtää lopettaa. Mutta sen huomaa yleisöstä. Jos yleisöä ei tule, saa laulaa itsekseen ja en tule vuokraamaan salia itseäni varten, hän tiivistää.