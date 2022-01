Metti Forssell julkaisi koskettavan videon hetkestä, jolloin tajusi olevansa raskaana ja kertoi siitä puolisolleen – seuraajilta yksiselitteinen reaktio

Metti ja Mikael Forssell kertoivat hiljattain odottavansa kolmatta yhteistä lastaan.

Bloggaajana tunnettu Metti Forssell ja entinen jalkapalloilija Mikael Forssell kertoivat hiljattain odottavansa kolmatta yhteistä lastaan. Pariskunnalla on entuudestaan tytär Lilia, 8, sekä poika Lucas, 5.

Metti Forssell on suosittu sosiaalisen median vaikuttaja ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 46 000 seuraajaa. Metti on jakanut vuosien varrella Instagramissa paljon kuvia ja videoita lapsistaan. Myös perheen uusimmasta tulokkaasta Forssellit kertoivat Instagramin välityksellä.

Muutama päivä sitten Metti jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään koskettavan videon. Videon alussa Metti saa tietää olevansa raskaana ja bloggaajan tunteikas reaktio tallentui kameraan. Videolla näkyy myös hetki, jolloin Metti kertoi uutiset puolisolleen.

Mustavalkoinen video jatkuu videopätkillä, joista kullakin pariskunta kertoo ilouutiset läheisilleen. Videolle tallentuivat myös parin lasten reaktiot tulevaan pikkusisarukseen.

Metin julkaisema video on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja hänen ystäviltään ja seuraajiltaan. Sydämien kera videota ovat kommentoineet muun muassa Anni Hautala, Tuija Pehkonen, Jenni Alexandrova sekä Sara LaFountain.

– Tuli ihan kyyneleet kun tätä katsoi, ihanaa ja onnea vielä, kommentoi eräs Metin seuraajista.

– Ihana video, suuria tunteita! Ihanaa odotusta, komppasi toinen.

– Niin ihana video! Ja tuhannesti onnea, totesi kolmas.

Forssellien perhe täydentyy pian kolmannella lapsella.

Mikael ja Metti Forssell ovat olleet naimisissa vuodesta 2014. Pariskunta tapasi toisensa ensimmäistä kertaa kesällä 2012 Helsingissä sijaitsevan Ravintola Kappelin terassilla.

Tuolloin Mikael ja tämän ystävät tulivat puhumaan Metille ja hänen ystävilleen, ja he päätyivät viettämään loppuillan yhdessä. Kun ravintola sulkeutui, jatkui tulevan pariskunnan ilta yhdessä aamuun asti.

Metti on kertonut, että illan päätteeksi Mikael Forssell turvautui ovelaan kikkaan, jolla hän varmisti saavansa yhteyden häneen vielä uudelleenkin.

– Kun baari meni kiinni (neljältä aamuyöllä), me menimme lyömään golfpalloja mereen (koska miksi ei) ja illan päätteeksi hän pyysi puhelinnumeroani (ja soitti minulle heti siinä varmistaakseen, että olin antanut hänelle oikean numeron), Metti on kertonut parin ensitreffeistä julkisuudessa.