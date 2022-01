Trumpit viettivät hääpäiväänsä suljettujen ovien takana – salamyhkäisen Melanian arjesta tihkui julkisuuteen harvinaista tietoa

Ex-presidenttipari on ollut naimisissa 17 vuotta. Nykyään he keskittyvät omiin projekteihinsa kaukana parrasvaloista.

Yhdysvaltain ex-presidenttipari Donald ja Melania Trump viettivät lauantaina hääpäiväänsä. Pari avioitui 17 vuotta sitten Floridan Palm Beachissa julkkisvieraiden läsnä ollessa. Paikalla Mar-a-Lagon kartanokompleksissa järjestetyissä juhlissa tammikuussa 2005 olivat muun muassa Elton John, Heidi Klum, Hillary ja Bill Clinton sekä Simon Cowell.

Viimeisen vuoden Trumpit ovat eläneet enimmäkseen piilossa katseilta hääpaikkanaan toimineessa Mar-a-Lagossa. Myös parin hääpäivä kului visusti kartanon suljettujen ovien takana omassa rauhassa, mutta People-lehti on saanut parin lähipiiriin kuuluvilta lähteiltä harvinaisia tietoja siitä, millaista Trumpien elämä nykyään on.

Peoplen mukaan Trumpit viettävät hääpäiväviikonloppua kotona ja syövät ehkä illallista yhdessä, mutta viihtyvät suurimman osan ajasta erillään. Lehden lähteiden mukaan viikonloppu noudattaa tuttua kaavaa, sillä pari elää melko erillistä elämää ja keskittyy omiin asioihinsa.

Jo aiemmin on kerrottu, että heidän päivänsä koostuvat lähinnä golfista ja spahoidoista ja heidän yhteinen aikansa rajoittuu usein illallishetkiin.

– Donald pelaa golfia säännöllisesti poliittisten ihmisten kanssa, jotka lentävät paikalle sekä klubilta olevien ystäviensä kanssa. Melania pitää itsensä kiireisenä perheensä kanssa, Mar-a-Lagon spassa sekä hänen omien bisnestensä ja hyväntekeväisyytensä parissa, Peoplen lähde kertoo nyt.

Melania Trump on vältellyt parrasvaloja visusti lähes koko viime vuoden ajan. Peoplen mukaan entinen Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen ei kuitenkaan ole ollut toimettomana, vaan työstänyt ”jännittäviä projekteja”.

Hän on muun muassa tehnyt hyväntekeväisyystyötä lasten hyvinvoinnin parissa ja pitänyt taidehuutokaupan joulukuun lopussa.

– Melanialla on hänen omat trendikkäät mielenkiinnonkohteensa ja hän haluaa tehdä niiden avulla jotain tienatakseen rahaa. Melania on hiljainen ja hillitty ihminen, mutta hänellä on silti oma asenteensa ja hän tekee mitä haluaa – vaikka muut eivät ymmärtäisikään sitä.

Peoplen sisäpiirilähteen mukaan Melania vaikuttaa varsin tyytyväiseltä nykyiseen elämäänsä. Lähde kuvailee häntä ”eloisaksi, tyytyväiseksi ja itsevarmaksi”.

CNN:n kertoi aiemmin, että Melania haluaa pysyä jatkossa kaukana politiikasta, eikä ensimmäisen naisen asema houkuttele häntä enää lainkaan.

Myös Trumpien parisuhde on Peoplen mukaan hyvin eloisa ja he tulevat toimeen ”niin hyvin kuin kahden niin erilaisen persoonan voi odottaa tulevan”.

– Melania näyttäytyy Donaldin kanssa tietyillä illallisilla, mutta viettää ison osan ajastaan oman perheensä kanssa.

– Hän tietää, mitä Donald haluaa häneltä, mutta hänen loppuelämäänsä sanelevat hänet omat kiinnostuksenkohteensa. Kumpikin heistä kunnioittaa sitä, mitä toinen haluaa ja tarvitsee.

Onnellinen morsian 22. tammikuuta 2005. Trumpien häitä vietettiin Floridan auringon alla.

Lähteen mukaan järjestely sopii parille mainiosti ja Melania on siihen tyytyväinen. Melanian lähipiiriin kuuluvat lähinnä hänen siskonsa ja vanhempansa sekä Trumpien 15-vuotias Barron-poika, joka käy nykyään koulua Floridassa.

Peoplen mukaan Trumpit ovat ylipäätään varsin mielissään siitä, että he saavat elellä kaikessa rauhassa Floridan lämmössä.

– Molemmat ovat hyvin tyytyväisiä Palm Beachissa. Mar-a-Lago on heidän kotinsa eivätkä he voisi olla onnellisempia siitä. He eivät kaipaa New Yorkia, sisäpiirilähde paljastaa.

Ennen Donald Trumpin presidenttikautta pari asui New Yorkissa, mutta viime tammikuussa he vetäytyivät Floridaan ja ovat sittemmin viettäneet lähes kaiken aikansa siellä.