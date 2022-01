Hollywoodin superpari sai tyttövauvan – salasi perheenlisäyksen viimeiseen asti

Priyanka Choprasta ja Nick Jonasista tuli viikko sitten vanhempia kaikessa hiljaisuudessa.

Hollywoodin superpari Priyanka Chopra ja Nick Jonas yllättivät perjantaina faninsa iloisella uutisella: pari oli saanut kaikessa hiljaisuudessa lapsen.

Chopra ja Jonas salasivat perheenlisäyksensä visusti, kunnes lapsi oli syntynyt. Tähtipari ei ole puhunut yksityiselämästään juurikaan julkisuudessa ja jatkoi tiukkaa linjaansa myös esikoisensa kohdalla.

Pari paljasti kuitenkin Instagramissa, että he saivat lapsen sijaissynnyttäjän avulla.

– Olemme äärimmäisen onnellisia saadessamme ilmoittaa, että olemme saaneet vauvan sijaissynnyttäjän avulla, pari tiedotti.

– Pyydämme, että kunnioitatte yksityisyyttämme tänä erityisenä aikana, kun keskitymme perheeseemme, he jatkoivat.

Peoplen mukaan parin lapsi on tyttö ja hän syntyi 15. tammikuuta.

Chopra, 39, ja Jonas, 29, menivät naimisiin perinteisin intialaisin menoin Jodhpurissa, Intiassa vuonna 2018. Parin luksushäissä oli paikalla 225 vierasta ja juhlia vietettiin kahdessa seremoniassa viiden päivän aikana. Toinen seremonia vietettiin hindulaisuuden perinteiden mukaan ja toinen kristinuskon.

Pari halusi kunnioittaa juhlallisuuksissa heidän molempien juuria, sillä Chopra on kotoisin Intiasta ja Jonas Teksasista, Yhdysvalloista.

Nick Jonas tuli tunnetuksi Jonas Brothers -yhtyeestä. Chopra puolestaan on ollut jo pitkään megatähti kotimaassaan. Hänet on valittu Miss India Worldiksi ja hän on tähdittänyt Bollywood-elokuvia. Viime vuosina Chopra on siirtynyt näyttelemään myös Hollywoodissa.

Pari tutustui Twitterissä vuonna 2016, mutta tapasivat ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2017. Romanttisen suhteensa pari salasi kuitenkin viime hetkeen asti.