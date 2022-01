Maria Veitola sairastui rajusti saatuaan koronatartunnan – kertoo nyt oireiden kimarasta: edes sanojen muistaminen ei onnistu

Maria Veitolan koronatartuntaan on kuulunut oireiden koko kirjo: valtavaa väsymystä, särkyä, hengitysvaikeuksia, aivosumua ja paljon muuta.

Toimittaja ja juontaja Maria Veitola kertoo Instagramissa sairastuneensa koronavirukseen. Veitolan mukaan hän on maannut viime päivät peiton alla särkylääkkeen ja elektrolyyttijuomien kanssa, nukkunut ja katsellut tv-sarjoja. Hänen perheensä ei ole sairastunut, mutta Veitolan omat oireet ovat olleet rajuja.

– Kuulin altistumisestani ja tein kotitestin, johon pamahti heti kaksi tukevaa viivaa. Siitä lähti kehittymään oireiden kimara. En puhuisi omalla kohdallani perusflunssasta. Tämä on jotain ihan muuta, Veitola kertoo Instagramissa.

Veitola luettelee pitkässä tekstissään mittavan listan erilaisia oireita. Hän kärsii sekä hengitystieoireista, lihassäryistä että valtavasta uupumuksesta.

– Infernaalinen väsymys, keho kuin lyijyä. Aivosumu: vaikea keskittyä, muistaa sanoja tai muodostaa kokonaisia lauseita. Kuumeinen olo, vaikka kuumetta ei ole. Joka paikkaa särkee. Hillittömästi. Etenkin päätä, kasvoja, pohkeita ja ranteita, Veitola luettelee.

– Kova yskä pahenee aina iltaa kohden. Keuhkoihin koskee ja hengittäminen on raskasta, ajoittain jopa vaikeaa. Sydän hakkaa hulluna, on rytmihäiriöitä, vaikka ei muuta tee kuin makaa sängyssä. Kurkku on kipeä etenkin aamuisin. Nuha ei merkittävä.

Positiivisen kotitestituloksen jälkeen Veitola kävi varmistamassa tartuntansa yksityisellä lääkäriasemalla PCR-testissä. Hän halusi saada todistuksen sairastetusta koronasta, sillä jatkossa sille voi olla tarvetta muun muassa matkustaessa.

– Haluan tietysti matkustaa, mennä ravintoloihin, keikoille, teatteriin ja muihin tapahtumiin. (Hemmetin päättäjät, avatkaa ne!), hän toteaa Instagramissa.

Veitola oli saanut kaksi koronarokotusta ennen altistumistaan. Kolmatta tehosteannosta hän ei ollut vielä ehtinyt saada, eikä näillä näkymin saakaan sairastumisensa vuoksi.

Lauantaina Veitola tunsi olonsa ensimmäistä kertaa hieman paremmaksi. Hän kuitenkin epäili, että tiedossa saattaisi olla vielä takapakkia.

– Tosin aiemmat päivät ja vertaiset ovat osoittaneet sen, että taudinkuvaan kuuluu olon aaltoilu: paremmat hetket ja takapakit.

– Monen ystävän kehno olo ja koronaoireet ovat jatkuneet viikko- ja jopa kuukausikausia. Kauheaa.

Veitola lähettää kirjoituksensa lopuksi tsemppiterveiset kaikille samassa tilanteessa oleville ja koronaa parhaillaan poteville. Hänen julkaisunsa kommenttikentässä ihmiset ovat jakaneet omia kokemuksiaan taudista ja siihen liittyvistä oireista.

Viulisti Linda Lampenius kertoo Veitolalle, että myös hän on parhaillaan sairaana koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Lampenius on sairastanut koronan jo kerran aiemmin.

– Meillä (koko perheellä) juuri nyt Omikron (saimme positiiviset vastaukset viime viikonloppuna). Tämä versio on paljon ”kiltimpi” kuin se joka meillä oli 2020. Minä olin sairaana 9 viikkoa. Kolme kertaa luulin, että kuolisin kun en saanut tarpeeksi ilmaa/happea. Särky (rintakehässä ja päässä) oli järkyttävän kovaa. Välillä oli vaikeaa ymmärtää mitä ihmiset sanoivat. Tein kirjoitusvirheitä. Neljäsosa hiuksista lähti, Lampenius kertoo Veitolan julkaisun kommenteissa.

Juontaja Heidi Sohlberg puolestaan kertoo, että hän on juuri parantunut taudista.

– Täällä ollaan jo terveiden kirjoissa, mutta onhan tämä hurjaa miten oireet vaihtelee, Sohlberg toteaa.