Kommentti: Kritisoimme Sara Sieppiä ja muita Instagram-tähtiä, vaikka emme tiedä heidän elämästään mitään – takana on karu totuus, jota emme voi koskaan ymmärtää

Jos huomaa ärsyyntyvänsä sosiaalisen median vaikuttajan tuottamasta sisällöstä, siihen on olemassa helppo ratkaisu: voit lopettaa kyseisen henkilön seuraamisen yhdellä napin painalluksella, muistuttaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Niin kauan kuin sosiaalisen median vaikuttajia on ollut olemassa, on heidän työtään kritisoitu rankalla kädellä.

”Toisten mielestä kerron liikaa, toisten mielestä en tarpeeksi. Koskaan ei ole hyvä.”

Näin totesi Sara Sieppi Ilta-Sanomille hiljattain antamassaan haastattelussa. Lausahdus koski sosiaalista mediaa, tarkemmin sanottuna sitä, kuinka ison osan elämästään Sieppi haluaa sadoille tuhansille seuraajilleen jakaa.

Vaikka haastattelu koski Sara Sieppiä, onnistui Sieppi kyseisessä lauseessa tiivistämään koko sosiaalisen median perimmäisen ongelman.

Niin kauan kuin sosiaalisen median vaikuttajia on ollut olemassa, ovat he saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä. Työtä pidetään liian helppona ja samaan aikaan epäeettisenä. Vaikuttajien pitäisi jakaa seuraajilleen kaikki, mutta ei kuitenkaan liikaa. Vaikuttaja ei saisi valittaa raskaasta päivästään, sillä maailmassa on myös ”oikeita töitä” tekeviä ihmisiä, joilla on varmasti rankempaa. Kun vaikuttaja ei näin ollen valita, syytetään heitä epäaitoudesta ja kulissien ylläpitämisestä.

On kuitenkin epäinhimillistä vaatia, että kenenkään pitäisi avata sosiaalisessa mediassa kaikkia elämänsä raskaita hetkiä. Lisäksi on hyvä muistaa, että vaikuttajat eivät ole ainoita, jotka näiden kulissien takana piileskelevät. Olen itsekin julkaissut sosiaalisessa mediassa iloisen selfien, vaikka mieli on sillä hetkellä ollut kaukana iloisesta.

Mutta tästähän esimerkiksi Instagram on aikanaan saanut alkunsa: haluamme taltioida elämämme kauneimmat ja onnellisimmat hetket ja jakaa ne samalla myös muille. Siinä ei ole mitään väärää.

Toki seuraajat tuovat valtaa ja vallan mukana tulee myös vastuuta. Uskallan kuitenkin väittää, että ihmisille on tänä päivänä kehittynyt niin hyvä sosiaalisen median lukutaito, että harva erehtyy luulemaan Instagramin olevan koko totuus. Ja jos huomaa esimerkiksi ärsyyntyvänsä sosiaalisen median vaikuttajan tuottamasta sisällöstä, siihen on olemassa helppo ratkaisu: voit lopettaa kyseisen henkilön seuraamisen yhdellä napin painalluksella.

On myös hyvä pohtia, miksi ärsyynnymme vaikuttajien tai julkisuuden henkilöiden täydelliseltä vaikuttavasta elämästä. Koemmeko, että jonkun toisen onni on itseltä pois tai olemmeko kenties kateellisia siitä, että toinen tuntuu pääsevän elämässään helpommalla?

Tässä kohtaa muistutan teitä siitä, että harva vaikuttaja todella jakaa Instagramiin koko elämänsä. Ilmaisten ulkomaanmatkojen, kampaajakäyntien ja pr-lähetysten taustalla on puoli, josta harva meistä tietää yhtään mitään.

Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että julkisuuden hinta on toisinaan aivan liian korkea. Tämä ei suinkaan päde pelkästään sosiaalisen median vaikuttajiin. Ihmisillä on erilaisia unelmia ja intohimoja. Toisen haaveammatti saattaa olla lääkäri tai opettaja, toisen näyttelijä, laulaja tai sosiaalisen median vaikuttaja. Erona on se, että näistä osaan kuuluu olennaisena osana oman yksityisyyden menettäminen.

On totta, että julkisuuden mukanaan tuomat riskit ovat tänä päivänä enemmän tai vähemmän kaikkien tiedossa ja siitä huolimatta osa ihmisistä hakeutuu julkisuuteen vain julkisuuden takia. Lisäksi monet sosiaalisen median vaikuttajat ja julkisuuden henkilöt puhuvat mediassa vapaasta tahdostaan myös kipeistä ja henkilökohtaisista asioista, mikä on äärimmäisen arvokasta ja toimii parhaimmillaan vertaistukena monille. Tämän pitäisi kuitenkin aina perustua nimenomaan vapaaseen tahtoon, ei mihinkään muuhun.

Kaikkien ammatinharjoittajien, myös sosiaalisen median vaikuttajien, työtä saa toki kritisoida, mikäli aihetta todella on. Mutta sen, mitä joku henkilökohtaisessa elämässään käy läpi, ei pitäisi automaattisesti kuulua kenellekään muulle. Näin ollen vastustan ajatusta, jonka mukaan vaikuttajat tai julkisuuden henkilöt olisivat tilivelvollisia seuraajilleen kaikista elämänsä käänteistä. Osa asioista on täysin sallittua pitää yksityisinä, vaikka julkisen ammatin olisikin itselleen valinnut.

Ja jos vaikuttajan täydellinen elämä ärsyttää, suosittelen katsomaan myös peiliin. Onnea ei nimittäin löydä toisten kurjuudesta eikä kenenkään elämä ole täydellistä. Ei, vaikka Instagramiin postaisi mitä.