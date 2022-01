Aku Louhimiehen ja Sofia Oksasen lapsi syntyi – ohjaaja julkaisi herkän kirjoituksen

Aku Louhimies ja Sofia Oksanen kertoivat tyttärensä syntymästä sosiaalisessa mediassa.

Elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen ja hänen puolisonsa Sofia Oksasen lapsi on syntynyt. Ohjaaja kertoi ilouutisen oman henkilökohtaisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Samalla ohjaaja jakoi herkän kuvan vastasyntyneen tyttärensä jaloista. Tarina on näkyvillä Louhimiehen Instagram-tilillä vuorokauden ajan.

– Aamutähti. Hän on täällä. Uusi kurkistusluukku on avautunut ikuisuuden virtaan. Tammikuisena aamuna kosmos otti ihmislapsen muodon. Sunnuntaityttö. Kiitos, että saamme sinut lainaan, matkalle kanssamme. Syvästi kiitollisina ja täynnä rakkautta, ä ja i, ohjaaja kirjoitti tarinassaan.

LOUHIMIES ja Oksanen ovat olleet yhdessä jo kahdeksan vuoden ajan, vaikka eivät ole pitäneet parisuhteestaan kovaa meteliä. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen.

– Ei me olla koskaan salailtu yhdessäoloamme. Minä kuitenkin teen omaa uraani, ja olisi tylsää olla esillä vain jonkun kumppanina, kun on tehnyt siinä rinnalla omaa juttua, Oksanen kommentoi MeNaisten haastattelussa viime syksynä.

Samassa haastattelussa Oksanen kertoi, että vaikka yhteistä taivalta on jo takana, siihen on mahtunut myös välirikkoja.

– Suhde on käynyt läpi monta käännettä, olemme eronneet ja palanneet yhteen aika monta kertaa. Sellaista elämä kai on, ettei kukaan tiedä tulevasta. Nyt on hyvä näin, hän kommentoi vuosi takaperin.

Aku Louhimies ja Sofia Oksanen ovat pitäneet yhtä jo vuosia.

Pariskunta kertoi tulevasta perheenlisäyksestään Instagramin tarinat-osiossa marraskuussa.

– Hyvää isänpäivää Akulle ja myös muille isille. Suuri seikkailu on alkanut, stylistinä ja muotitoimittajana tunnettu Sofia Oksanen kirjoitti tuolloin ruotsiksi eteerisen raskauskuvan yhteydessä.

Louhimiehellä on entuudestaan neljä lasta, joista kaksi on hänen entisen puolisonsa, näyttelijä Laura Malmivaaran kanssa. Toiset kaksi lasta ovat sitä edeltäneestä suhteesta.

SOFIA OKSANEN vastasi Louhimiehen ohjaaman Odotus-elokuvan puvustuksesta. Hän on opiskellut muotia Italiassa ja on nyt alalla yksityisyrittäjänä.

Louhimies puolestaan tunnetaan yhtenä Suomen menestyneimmistä elokuvaohjaajista, jonka käsialaa ovat muun muassa huipputeokset Levottomat, Paha maa ja Tuntematon sotilas.