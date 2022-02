Kirja: Jipun seksuaalinen suuntautuminen on ailahdellut vuosien varrella – tuli lopulta yksiselitteiseen johtopäätökseen

Useista hiteistään tuttu Jippu myöntää elämäkertakirjassaan ihastuneensa samaan sukupuoleen ja pohtineensa seksuaalisuuttaan lapsesta saakka.

Uutuuskirja Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä (WSOY, 2022) on yksi kevään suorasukaisimmista elämäkerroista. Kirjassa muusikko Jippu, 36, oikealta nimeltään Meri-Tuuli Elorinne, avaa rehellisesti elämänsä käännekohtia.

Kai Kortelaisen ja Jipun kirjoittamassa teoksessa yksi iso teema on laulajan seksuaalisuuden löytyminen. Jippu on ollut kolme kertaa naimisissa miehen kanssa ja hänellä on vuonna 2014 syntynyt lapsi ex-puolisonsa Sami Putikan kanssa.

Jippu paljastaa kuitenkin kirjassa pohtineensa läpi elämänsä seksuaalista suuntautumistaan. Hän oli ihastunut alakoulussa poikiin, mutta joku pojissa pelotti häntä, eikä kalvava tunne hellittänyt. Niinpä 8-vuotias Jippu ihastui muutamaa vuotta vanhempaan ystäväänsä Millaan. Tämän seurassa Jippu ei tuntenut pelkoa.

”Tajusin, että olin tuntenut aiemminkin epämääräisiä ihastuksen tunteita tyttöjä kohtaan, mutta Millaa kohtaan tunsin niitä syvemmin ja selkeämmin.”

Jippu päätti kertoa asiasta myös äidilleen, jonka reaktio ei ollut toivotunlainen.

”’Herra Jumala, älä edes puhu tuollaisia!’ huusi äiti, kun kerroin hänelle olevani lesbo. ’Mitä sinä sanot? Tästä meillä ei sitten ikinä enää puhuta!’ päätti äitini lyhyeksi jääneen keskustelumme.”

Äidin sanoista huokui Jipun mielestä järkytys ja suuttumus. Jippu itse arvelee kirjassaan ihastuneensa samaan sukupuoleen siksi, että hänen suhteensa miehiin oli särkynyt jo varhain. Kirjan mukaan vanhempien avioero ja isän lähtö jätti häneen syvän jäljen, kuten myös hänen isäpuolensa alkoholismi sekä tuttavaperheen luona koettu seksuaalinen ahdistelu.

”En pysty sanomaan, johtuivatko ihastukseni tyttöihin siitä, millaiseksi olin syntynyt vai siitä, että suhteeni miehiin oli rikkoutunut ja pelkäsin heitä. Äidille sillä ei ollut merkitystä. Hän halusi pitää yllä normaalin kulissia.”

Jippu puhuu avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan uudessa kirjassaan.

Yläkoulussa Jippu alkoi käyttää alkoholia. Pelkkä ajatus siitä, että hän solmisi intiimejä siteitä johonkin poikaan, tuntui humalassakin ahdistavalta.

”Toisinaan itkin bileissä hiprakassa oleville luokkakavereilleni, että pelkään olevani lesbo. Ystäväni koittivat rauhoitella minua sanomalla, että olen vain sekaisin itseni kanssa.”

Yläkoulussa hän alkoi saada yllättävää suosiota alettuaan seurustella suosittujen poikien kanssa. Se sysäsi häntä yhä kauemmas seksuaalisuuden pohtimisesta.

”Suosio hiveli itsetuntoani ja päässäni pyörineet ajatukset lesboudesta ja sisälläni risteilleet seksuaalisviritteiset tunteet tyttöjä kohtaan jäivät huuman ja hullaantumisen keskellä taka-alalle.”

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä Jippu seurusteli erään Leon kanssa, jota hän rakasti syvästi. Samaan aikaan hän huomasi, ettei syty suhteesta seksuaalisesti. Hän myönsi lopulta Leolle, ”ettei hän tiedä, mitä hän on naisena seksuaalisesti”.

”Yritin selittää hänelle, kuinka olin yrittänyt työntää sekä tietoisesti että tiedostamattomasti minua ahdistaneen kysymyksen taka-alalle, mutta kamppailu omasta seksuaalisesta suuntautumisesta pulpahti pintaan yhtä varmasti kuin Screwdriver-drinkin jääpalat homoklubin baaritiskillä.”

Vahvasta itsepohdiskelusta huolimatta Jippu rakastui jatkuvasti vain miehiin, joiden kanssa hän päätyi yhteen usein bileiltojen jälkeen. Jippu kertoo, että on ironista, että hän hullaantui toiseen mieheen juuri silloin, kun hän pohti lesbouttaan.

Hän kertoo pohtineensa paljon ailahtelevaa mielialaansa: yhdessä hetkessä hän halusi olla naisen kanssa, toisessa hetkessä miehen kanssa.

Jippu kertoo kirjassa pohtineensa asiaa paljon ”rikkoutuneen seksuaalisuutensa” kautta. Hänen mukaansa sellaiset ihmiset ovat paljon terveempiä kuin hän, jotka voivat yksiselitteisesti sanoa, että ”olen homo” tai ”olen lesbo”.

Pitkä pohdinta päättyi Jipun kohdalla myöhäisellä aikuisiällä siihen, että hän päätti, ettei halua elää naissuhteissa.

Jippu mainitsee, että hänen seksuaalisuuteensa vaikuttaa suuresti se, kenen kanssa hän on. Hän kuvailee kirjassa seksuaalisuuttaan ”ylimukautuvaksi”.

Pitkä, koko siihenastisen elämän kestänyt pohdinta päättyi Jipun kohdalla myöhäisellä aikuisiällä, kun hän päätti, ettei halua elää naissuhteissa.

”Riippumatta moninaisesta seksuaalisuudesta en voisi elää naissuhteissa, koska ne rikkovat rajani. Tällä hauraalla päälläni ja mielelläni minun on kunnioitettava itseäni ja oltava uskollinen Jumalalle, jonka lähtökohtana on rakkaus.” ”Jos lähtisin toteuttamaan seksuaalisuuttani naisen kanssa, valinnan lähtökohtana ei olisi rakkaus vaan sisimmässäni olevat haavat, äidin kaipuu.”

Jippu kertoo nähneensä sekavina vuosinaan paljon homoklubien arkea. Hänen mukaansa klubeilla ”pimeiden huoneiden hikiset himot ja susinaamarit muistuttavat enemmän Thai Beachin lihamarkettien saatanallisuutta sen sijaan, että klubeilla olisi etsitty kahden ihmisen välistä suhdetta muussa merkityksessä kuin seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisessä”.

Jippu kuitenkin korostaa, ettei hän tuomitse kenenkään ratkaisuja.

”Eikä minulla olisi siihen varaakaan. Olen sortunut elämässäni niin moneen mokaan, että olisin hullu, jos rinta rottingilla lupaisin elää tästä eteenpäin mokavapaalla vyöhykkeellä – sen paremmin seksuaalisuuden kuin minkään muunkaan ihmiselämän osa-alueen suhteen”

Jippu ■ Laulaja-lauluntekijä, oikealta nimeltään Meri-Tuuli Elorinne. Syntyi 10.9.1985 Helsingissä. ■ Esikoissingle Kii julkaistiin 2005. Kappale kuultiin FC Venus -elokuvan tunnusbiisinä. ■ Palkittiin Emma-palkinnolla 2006 parhaasta debyyttialbumistaan Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan. ■ On julkaissut kuusi studioalbumia ja yhteisalbumin Samuli Edelmannin kanssa. ■ Ollut kolmesti naimisissa. Sai esikoislapsensa Romeon ex-miehensä Sami Putikan kanssa 2014. ■ On työskennellyt evankelistana Turun Mikaelinseurakunnassa.

Jippu on ollut elämänsä aikana kolmesti naimisissa.

Pitkän uran muusikkona tehnyt Jippu on ollut kerran kihloissa ja kolme kertaa naimisissa. Kihlat hän solmi Markus-nimisen miehen kanssa vuonna 2008. Suhde päättyi eroon, koska kirjan mukaan Jippu petti kihlattuaan ohjaaja Jussi Parviaisen kanssa.

Vuonna 2011 hän avioitui Filip-nimisen miehen kanssa. Liitto kesti kahdeksan kuukautta. Sen jälkeen hän oli avioliitossa kirjassa ”Möykyksi” kutsutun miehen kanssa, kunnes haki avioeroa 2013. Lapsensa isän Sami Putikan kanssa Jippu avioitui poikansa kastejuhlassa 2014. He erosivat 2020.

Kursivoidut kohdat ovat kirjasta Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä (WSOY, 2022).