Sara Sieppi ei voi mennä treffikumppaniensa kanssa edes ruokakauppaan – yksi seikka pakottaa käymään läpi poikkeuksellisen prosessin

Sara Sieppi teki kahden vuoden jälkeen paluun realityohjelmien maailmaan, sillä hän kaipasi irtiottoa elämästään Suomessa. Jos Sieppi olisi saanut päättää, olisi hän matkustanut Argentiinaan ilman televisiokameroita. Julkisuutta hän ei nimittäin kaipaa.

Sara Sieppi on ollut julkisuudessa jo yli kymmenen vuoden ajan. Se on antanut paljon, mutta ottanut vielä enemmän.

Kun ihminen kaipaa lomaa, usein ratkaisu on suunnata ulkomaille. Monelle matkustaminen kauas pois tutuista ympyröistä on nimittäin ainoa keino olla täysin tavoittamattomissa ja toden teolla irtautua hektisestä arjesta ja työkiireistä.

Näin teki myös Sara Sieppi. Mutta toisin kuin monen muun kohdalla, Siepin lomamatkan taltioivat televisiokamerat. Ensimmäinen maistiainen lopputuloksesta nähtiin eilen, kun yksi kevään odotetuimmista realitysarjoista Olen julkkis… päästäkää minut pois! pyörähti käyntiin MTV3-kanavalla.

– Mä kaipasin irtiottoa omasta elämästäni. En lähtenyt tähän mukaan television takia, vaan musta tuntui, että yksinkertaisesti tarvitsin tällaisen kokemuksen. Mielelläni olisin kokenut tämän myös ilman televisiokameroita. Jos joku olisi järjestänyt tällaisen retriitin Argentiinassa, niin olisin lähtenyt mukaan heti, Sieppi naurahtaa.

Toki Sieppi huomasi nopeasti viidakkoon matkattuaan, että varsinaisesta aurinkolomasta ei voitaisi puhua. Kyseessä oli kuitenkin viihdeohjelma, jonka kantavia teemoja ovat pahimpien pelkojen kohtaaminen ja hyppääminen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Silti loppuvuodesta tehty kuvausmatka Argentiinaan teki tehtävänsä. Sieppi sai ohjelmalta sen, mitä hän alun perin lähti hakemaan: täydellisen irtioton.

– Olin vaan suorittanut ja tehnyt asioita koko ajan. Vuosi sitten tammikuussa tilanne oli etenemässä siihen suuntaan, että burnout oli lähellä. Kävin koko ajan ylikierroksilla, stressasin kaikesta ja heräilin keskellä yötä sydämeni tykytykseen. Muutaman kuukauden ajan tunsin sydämeni lyönnit todella vahvana. En halua ajautua samaan tilanteeseen uudestaan, Sieppi kertoo.

Sieppi on vuosien varrella suunnitellut muun muassa oman vaatemalliston sekä pyörittänyt sisustusliikkeiden verkkokauppaa. Silti hän ei aina osaa olla ylpeä työstään.

Joskus ihminen rakastaa työtään niin paljon, että siitä irtaantuminen on haastavaa. Jo vuosien ajan Sieppi on pyörittänyt omaa yritystään ja tuottanut päivittäin uutta sisältöä yli 200 000 seuraajalleen sosiaalisessa mediassa. Sivussa on syntynyt henkilöbrändi, joka lienee yksi Suomen tunnetuimmista. Vaikka syytä olisi, ei Sieppi osaa aina olla saavutuksistaan ylpeä.

– Olen hyvin kriittinen itseäni kohtaan ja ajattelen aina, että pystyisin vielä parempaan. Mulla on erikoinen tarve pyrkiä täydellisyyteen. Pitäisi osata enemmän arvostaa sitä, mitä kaikkea on saanut aikaan, Sieppi tunnustaa.

Jos verrataan muutaman vuoden takaiseen, on Siepin työtaakka tällä hetkellä verrattain kevyempi. Siitä kiitos kuuluu täyspäiväiselle assistentille. Vuoden verran Siepin rinnalla oli myös manageri Joonas Wörlin, mutta kaksikon yhteistyö päättyi hiljattain yhteisymmärryksessä.

– Yksinkertaisesti huomasimme, että mä en ole kykeneväinen manageriin. Asioiden luottaminen muiden ihmisten käsiin on mulle helvetin vaikeaa. Olen itse rakentanut kaiken, mitä minulla on ja tottunut tekemään yksin. En myöskään halua miettiä asioita liian pitkälle. Haluan elää niin hetkessä vailla tarkkoja suunnitelmia. Lisäksi osaan olla myös hyvin itsepäinen, Sieppi naurahtaa.

Sieppi joutuu pohtimaan julkisuuden eri aspekteja aina tutustuessaan esimerkiksi uusiin ihmisiin.

Jo yli kymmenen vuoden ajan julkisuudessa ollut Sieppi on tottunut jakamaan elämäänsä tuhansille silmäpareille. Kun hän aikanaan alkoi käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa, kertoi hän seuraajilleen avoimesti elämänsä eri käänteistä, niin positiivisista kuin negatiivisista.

Nykyään Sieppi miettii tarkemmin, mitä kaikkia asioita hän haluaa julkisuudessa avata. Osittain se johtuu kaikesta siitä negatiivisesta palautteesta, mitä hän on vuosien varrella saanut. Mitä tahansa Sara Sieppi tekee, jostain löytyy ihminen, joka pahoittaa mielensä. Enimmäkseen kyse on kuitenkin ajan puutteesta. Kun tekee töitä lähes kellon ympäri, aikaa kuulumisten kertomiselle Instagramissa ei yksinkertaisesti jää.

– Eihän sen pitäisi mennä niin, että joutuu jatkuvasti miettimään, mitä uskaltaa jakaa ja mitä ei. Mulle ei ole vaikeaa näyttää tunteitani. Mutta jos kuvaan koko päivän kampanjoita, en ehdi siinä sivussa näyttää omaa elämääni. Jos alan illalla työpäivän päätteeksi itkemään, en ota puhelinta käteen ja kuvaa sitä someen, Sieppi selittää.

Nämä eivät ole kuitenkaan ainoat syyt Siepin niin kutsutun ”somehiljaisuuden” taustalla. Olen julkkis… päästäkää minut pois! lisäksi Sieppi nimittäin nähdään myös Iholla-ohjelman toisella tuotantokaudella, jonka ensimmäiset jaksot esitettiin suoratoistopalvelussa muutama viikko sitten.

Miss Suomena julkisuuteen nousseen Siepin henkilöbrändi lienee tällä hetkellä yksi Suomen tunnetuimmista.

Iholla-sarjan kuvauksista on vierähtänyt jo lähes vuosi. Sieppi tunnustaakin, että toisinaan vuoden takaisiin tunnetiloihin palaaminen ohjelman ilmestymisen myötä on tuntunut raskaalta. Uuden tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa Sieppi kertoi kameralle muun muassa hiljattain päättyneestä ihmissuhteestaan. Vaikka asiasta puhuminen ääneen ei ollut helppoa, oli sen avaaminen katsojille Siepistä tärkeää.

– Olis ollut hölmöä kuvata ja olla kuin mitään ei olisi tapahtunut, koska samaan aikaan musta tuntui todella paskalta. Tuntui reilulta kertoa, mikä mulla on ja näyttää, että myös mä käyn läpi tällaisia tuntemuksia ja myös mulle tapahtuu tällaisia asioita, Sieppi selittää.

– Vaikeinta on ollut se, että ohjelma esitetään näin pitkällä viiveellä ja katsojat eivät välttämättä ymmärrä sitä. Joku voi ajatella, että taasko Sieppi tuolla itkee lehtien palstoilla, vaikka kyse on vuosi sitten kuvatusta ohjelmasta. Toisten mielestä kerron liikaa, toisten mielestä en tarpeeksi. Koskaan ei ole hyvä, hän huokaa.

Sieppi nähdään tänä keväänä kahdessa eri realityohjelmassa, mutta formaatit ovat keskenään kuin yö ja päivä.

Iholla-ohjelmassa nähty avautuminen oli sikäli poikkeuksellinen, sillä ihmissuhteet ovat niitä harvoja asioita Siepin elämässä, joista hän ei julkisuudessa mielellään puhu. Tällä päätöksellä hän haluaa suojella ennen kaikkea muita eikä halua altistaa ketään itselleen tärkeää ihmistä työnsä rumille puolille.

– Sille toiselle ihmiselle kaikki tämä saattaa olla hyvin uutta ja erilaista. En halua työntää ketään heti bussin alle ja lehtien palstoille. Sen myötä joudun hyvin aikaisessa vaiheessa käymään sellaisia keskusteluja, joita en ottaisi esiin, ellen olisi julkisuudessa. Vaikka en tuntisi koko ihmistä vielä, joudun esittämään hirveän listan kysymyksiä ja pohtimaan, onko hän valmis tähän kaikkeen, Sieppi kertoo.

– Normaalisti sitä etenisi paljon hitaammin ja menisin päivä kerrallaan. Mutta en esimerkiksi voi mennä kenenkään uuden ihmisen kanssa kasuaalisti ruokakauppaan. Mun täytyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa pohtia, että mitä tästä mahdollisesti tulee tai mihin tämä johtaa. Asioilla ei ole varaa edetä omalla painollaan, hän jatkaa.

Sieppi rakastaa työtään sisällöntuottajana niin paljon, että toisinaan siitä irrottautuminen on vaikeaa.

Niin kauan kuin Sieppi jaksaa muistaa, hänen yksityiselämänsä on kiinnostanut julkisuudessa. Vaikka Sieppi on menestynyt yrittäjä ja satojen tuhansien seuraama sosiaalisen median vaikuttaja, monen suomalaisen silmissä hänessä kiinnostavinta on nimenomaan se, ketä hän kenties milloinkin tapailee. Tämä hämmästyttää Sieppiä edelleen, vaikka hän onkin jo tilanteeseen tottunut.

– Kun aikanaan oli julkinen parisuhde ja se päättyi, ajattelin, että nyt olen vapaa. Yhtäkkiä se menikin siihen, että olin jokaisessa otsikossa ”sinkku-Sara”. Tämä on outoa, koska olen hyvin vähän puhunut parisuhteistani julkisuudessa. Minua ei määritä se, kenen kanssa milloinkin seurustelen tai en seurustele, Sieppi toteaa napakasti.

Ihmissuhteet ovat aina haastavia, oli julkisuudessa tai ei. Aikuisiällään Sieppi on karsinut elämästään niistä sellaiset, jotka eivät ole antaneet hänelle tarpeeksi. Oli kyse sitten puolisosta tai ystävistä, ihmissuhteen tulee aina antaa enemmän kuin ottaa. Tämän Sieppi on oppinut kantapään kautta.

– Oon valitettavasti joutunut karsimaan ihmisiä pois elämästäni. Ystävyyssuhteiden ei pitäisi olla stressaavia. Olen huomannut, että jos joku ihmissuhde tuntuu vähänkään siltä, että se on enemmän taakka kuin mitään muuta, olen siirtänyt itseni sivuun, Sieppi selittää.

Sara Sieppi on ollut julkisuudessa jo yli kymmenen vuoden ajan. Se on antanut paljon, mutta ottanut vielä enemmän.

Kun kuulee Sara Siepin kertovan elämästään ja arjestaan, on helppo ymmärtää, miksi siitä irtaantuminen vaati useamman viidakossa vietetyn viikon. Samaan hengenvetoon Sieppi kuitenkin toteaa, että seuraavaa hänen tähdittämäänsä realityohjelmaa ei kannata odottaa aivan lähiaikoina.

Ensi keväänä Sara Sieppi täyttää 31 vuotta. Samalla tulee kuluneeksi yksitoista vuotta siitä, kun hänestä tuli Miss Suomen tittelin myötä suomalaisille tuttu kasvo. Vaikka vuosien sisään on mahtunut lukuisia ylä- ja alamäkiä, kokee Sieppi olevansa nyt itsensä kanssa sovussa.

– Olen oppinut päästämään irti ajatuksesta, että tiettyyn ikään mennessä minulla pitäisi olla tiettyjä asioita. Monilla on hirveä tarve saada perhe, mies ja kaikki mahdolliset asiat. Tärkeintä olisi se, että ihmisellä on sillä hetkellä itsellään kaikki hyvin. Jos ei ole onnellinen yksin, eivät nämä asiat tuo sinulle onnea, Sieppi pohtii.

– Tuntuu hullulta sanoa, että mulla ei ole mitään toiveita. Toki haaveita tulevaisuudelle on, mutta olen niin tyytyväinen elämääni nyt, että niiden toteutuminen olisi vain plussaa. Minulle riittää, että olen tällä hetkellä onnellinen ja voin elää hetkessä, hän hymyilee.