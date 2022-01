Uutuusdokumentti: Andy McCoy antoi Ville Valolle litsarin täysin yllättäen – taustalla uskomaton syy

Ville Valo muistelee uudessa Sitten ajat muuttuivat -dokumentissa muutamia uransa varrella tapahtuneita kommelluksia.

Miljoonia levyjä maailmanlaajuisesti myynyt rock-yhtye HIM lopetti menestyksekkään uransa vuoden 2018 vaihteessa. Bändin entinen keulahahmo Ville Valo, 45, on sittemmin keikkaillut yhdessä iskelmäyhtye Agentsin kanssa. Kokoonpanon ohjelmisto on syntynyt muusikko Rauli Badding Somerjoen kappaleiden innoittamana.

Lue lisää: Ville Valo palasi julkisuuteen Agentsin riveissä – tältä kuulostaa Baddingin legendaarinen kappale HIM-tähden tulkintana

HIM:n lopettamisen jälkeen Valo on elänyt hiljaiseloa ja hän on antanut haastatteluja medialle vain harvakseltaan.

Helmikuun alussa ensi-iltansa saavassa Sitten ajat muuttuivat -dokumenttielokuvassa Valo kuitenkin muistelee mennyttä uraansa hymyssä suin. Kyseinen elokuva kertoo Helsingin legendaarisen keikkapaikan Tavastian historiasta.

Sitten ajat muuttuivat -dokumentti kertoo Helsingin Tavastia-klubin vaiheista.

Dokumentissa Valo kertoo lyhyesti eräästä klubin takahuoneessa tapahtuneesta välikohtauksesta. Hän oli ollut vuonna 2016 seuraamassa muusikko Tumppi Varosen 60-vuotiskeikkaa, jossa olivat esiintyneet myös muut Pelle Miljoona Oyn jäsenet, mukaan lukien Andy McCoy ja itse Pelle Miljoona.

Esityksen jälkeen Valo oli astellut takahuoneeseen kehuakseen miesten hienoa vetoa, mutta heti kynnyksellä hän oli saanut lämmintä kättä eräältä illan artistilta.

– Menin takahuoneeseen ja sanoin, että olipa hyvä meno. Sitten Andy nousi ja veti mua hirveellä avokkaalla naamaan sen takia, että musta on tullut iskelmäjätkä, Valo kertoo kameralle pilke silmäkulmassaan.

– Mä olin tehnyt Oot mun kaikuluotain -biisistä sinkun, niin se ei pitänyt mua enää minään. Mä menin siitä hirveeseen shokkiin. Lämmin muisto sekä Andysta että Semifinalista, hän jatkaa.

Ville Valon herkkä tulkinta Oot mun kaikuluotain -kappaleesta ei ollut Andy McCoyn mieleen.

Tavastian Semifinal-klubi on toiminut jo vuosikymmenien ajan aloittelevien artistien ponnahduslautana kohti maailmanmainetta.

Yksi tällaisista yhtyeistä oli aikanaan myös HIM, joka vetäisi ensimmäisen keikkansa juuri Semifinalin lavalla. Pian ensi-iltansa saavassa dokumentissa Valo kertoo saaneensa tuosta keikasta palkaksi vapaan pääsyn klubille vuodeksi.

– Mä muistaakseni sain sen HIM:n ensimmäisen keikan kautta pummattua liksaksi vip-sisäänpääsyn vuodeksi. Silloin mä olin täällä joka ilta.

– Me (bändin kanssa) aina toivottiin, että saataisiin sen vuoden sisään toinen keikka, jolla voitaisiin sitten jatkaa sitä meidän vippiä.

Lopuksi Valo toteaa, että maksuton sisäänpääsy klubille oli oiva palkkio aloittelevalle artistille.

– Siitä oli hyötyä silloin, kun oli aivan peeaa, niin sitten vaan joi vettä ja katsoi kaikkia bändejä.

Ville Valo on yksi Sitten ajat muuttuivat -dokumenttielokuvassa esiintyvistä muusikoista.

Rock-yhtye HIM:n nousu kohti maailmanmainetta alkoi 1990-luvun loppupuolella, ja bändin menestys jatkui aina sen lopettamiseen asti. Maaliskuussa 2017 julkistettu lopettamispäätös tuli monille faneille suurena yllätyksenä.

– Sydämeni murtui juuri. Olette olleet osa elämääni jo 15 vuotta, eräs fani kirjoitti bändin Facebook-sivulla vain hetkeä lopettamispäätöksen julkistamisen jälkeen.

– Tuntuu kuin joku minulle tärkeä ihminen olisi kuollut, toinen komppasi.

Lue lisää: HIM:n lopettaminen tyrmistytti fanit – verrataan läheisen kuolemaan: ”Aivan kuin olisi menettänyt rakkaansa”

HIM:n menestysvuosina bändin keulahahmon elämässä sattui ja tapahtui. Nuori Ville Valo kertoi medialle hyvin avoimesti muun muassa naisseikkailuistaan.

– Mulla on se paha tapa, että mun inspiraation lähde on kauniimpi sukupuoli ja mä vaadin sen kosketusta jatkuvasti. Mun pitää etsiä koko ajan mun Juuliaani Helsingin rockyöstä. Se ikään kuin kuuluu mun toimenkuvaan, tähti ilmoitti IS:n haastattelussa 1999.

HIM esiintyi Tavastialla lukemattomia kertoja. Kuva on otettu vuoden 2002 uudenvuodenaattona.

Viime vuosina Valo on ollut mediassa vaitonainen yksityiselämästään, mutta hän seurustelee nykyisin tiettävästi mallina uraa luoneen Christel Karhun kanssa.

Lue lisää: Tällainen Ville Valon vauhdikas rakkauselämä on ollut vuosien varrella – ”Helvetin iso sänky” oli kodin tärkein asia vuonna 1999

Maaliskuussa 2020 Valo yllätti faninsa julkaisemalla kolmen kappaleen verran uutta, englanninkielistä soolomusiikkia.

Lue lisää: Jättiyllätys! Ville Valo julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uutta musiikkia: ”Olen ihan kyyneleet poskilla”