Kohuparin kihlasormus ihmetyttää – suunniteltiin satuttamaan käyttäjäänsä

Megan Foxin ja Machine Gun Kellyn kihloihin mahtuu monta poikkeuksellista piirrettä.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly, oikealta nimeltään Colson Baker, ovat yksi maailman seuratuimmista julkkispareista, joiden suhdekuvioita media vahtii silmä kovana. Pariskunnan fanit repesivät liitoksistaan viime viikolla, kun vajaan kahden vuoden ajan seurustelleen parin kerrottiin menneen kihloihin.

Kosinnan rakastavaiset päättivät tyylilleen ominaisesti erikoisella tavalla, nimittäin juomalla toistensa verta.

Nyt parin erikoisesta kihlautumisesta on tihkunut uutta tietoa. Muotilehti Vogue kertoo, ettei Foxin kihlasormus ole pelkästään poikkeuksellisen näköinen, vaan siihen on myös upotettu outo ominaisuus.

Machine Gun Kellyn mukaan sormus on suunniteltu siten, että se satuttaa kantajaansa, jos se yritetään ottaa pois.

– Sormuksen renkaat ovat oikeasti piikit, rapmuusikko kertoi Voguelle.

– Jos hän yrittää ottaa sen pois, se sattuu. Rakkaus tekee kipeää, muusikko jatkoi.

Foxin kantama koru muodostuu todellisuudessa kahdesta eri sormuksesta, jotka on suunniteltu sopimaan yhteen. Sormuksen kivet valittiin sillä perusteella, että korun vihreä smaragdi on Meganin onnenkivi ja kirkas timantti puolestaan Machine Gun Kellyn onnenkivi.

Machine Gun Kellyn mukaan hiomaton smaragdi on peräisin Kolumbiasta ja timantti puolestaan löytyi korusuunnittelija Stephen Websterin valikoimasta. Molemmat kivet hiottiin samaan pisaran muotoon.

Yhdessä pidettynä pisaranmuotoiset kivet muodostavat sydämen muodon. Sormukset pysyvät rinta rinnan magneetin avulla.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly tapasivat toisensa Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019, jonka jälkeen he rakastuivat tulenpalavasti. Pari alkoi seurustella toukokuussa 2020 ja siitä saakka kaksikon on huhuttu suunnittelevan häitään.

Fox on kertonut tunteneensa välittömän yhteyden räppärin kanssa aloitettuaan työskentelyn tämän kanssa.

– Me olemme itse asiassa kaksi puoliskoa samasta sielusta. Ja sanoin tämän hänelle melkein heti, koska tunsin sen heti, Fox on sanonut.

– Tämä on samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä. En halua, että ihmiset luulevat, että suhteemme on täydellinen. En sano syyttä suotta, että tämä on synkkä satu, räppäri puolestaan kommentoi.