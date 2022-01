Niina Backman yritti etsiä tyttärensä kadonnutta reppua somessa – yllättävä lopputulos liikutti juontajan kyyneliin

Juontajan mukaan hänen tyttärensä oli unohtanut reppunsa auttaessaan vanhempaa rouvaa ulos raitiovaunusta.

Juontaja Niina Backman kertoi paikallisessa Facebook-ryhmässä etsivänsä kouluikäisen tyttärensä kadonnutta reppua.

Backmanin mukaan hänen tyttärensä oli unohtanut reppunsa raitiovaunuun auttaessaan vanhempaa rouvaa. Backman kirjoitti julkaisuunsa tarkat tiedot vaaleasta repusta ja pyysi ilmoittamaan havainnoista.

– Niin surullinen tyttären puolesta, kun kaunis teko ja ajatus kääntyi näin, Backman harmitteli.

– Vaaleanruskea Fjällrävenin reppu jäi eilen noin klo 14 raitiovaunuun penkille Töölössä, kun tytär auttoi vanhempaa rouvaa pois ratikasta... Ovet sulkeutuivat, ratikka jatkoi matkaa ja tyttö jäi pysäkille, mutta reppu sisälle raitiovaunuun.

Radio Novan juontaja lupasi löytöpalkkion repusta. Backmanin mukaan koululainen kaipasi reppuaan kovasti.

Juontajapariskunta Niina ja Lorenz Backman ovat olleet naimisissa yli kymmenen vuotta.

Tarina sai lopulta onnellisen lopun, kun tuntematon henkilö oli löytänyt repun ja vienyt sen kuljettajalle. Backman päivitti alkuperäistä julkaisuaan, että hän haluaisi tavoittaa repun löytäjän.

– Voi ihanaa, ihanaa!! Näillä tiedoilla reppu löytynyt ja saamme sen huomenna. Sinä joka löysit repun ja toimitit sen kuljettajalle ja sieltä se meni löytötavarapisteelle, otathan minuun yhteyttä. Haluan kiittää löytöpalkkion kera, Backman hehkutti.

– Itku tuli sekä minulla että tyttärellä! Kiitos.

Myös moni Facebook-ryhmän jäsen ilahtui onnellisesta käänteestä.

– Mahtavaa että löytyi takaisin omistajalle! Hyvä kiertämään.

– Loistavaa, että löytyy vielä rehellisiä ihmisiä ja että reppu löytyi!

– Olipa hieno loppu tarinalla, itku tuli liikutuksesta!

– Hyvä palkittiin hyvällä.

Backman oli ikionnellinen repun löytymisestä.

Perheellä on ollut vastoinkäymisiä, sillä viime vuoden lopulla taloon iski koronavirus. Instagram-kirjoituksessaan kolmen lapsen äiti ihmetteli oireiden kirjoa, joka perheeseen iski rokotuksista huolimatta.

– On kuumetta, oksentelua, lihassärkyä koko kehossa, kolotusta, vihlontaa, voimattomuutta, väsymystä, yskää, tukkoisuutta, päänsärkyä ja selkäsärkyä. Välillä tuntuu siltä, että huiput on jo saavutettu ja kyllä tämä tästä, mutta sitten nopeastikin olo voi huonontua, Backman luetteli.

Backman valitteli sitä, kuinka koko kulunut vuosi oli ollut hänelle vaikea terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Siitä syystä hän asettikin uudelle vuodelle tavoitteekseen pitää itsestään parempaa huolta.

– Innolla odotan mitä kaikkea vuosi 2022 tarjoaa ja sen jo tiedän, että meidän perheessä ensi vuosi on merkityksellinen jo siitäkin syystä, että yksi kolmesta täyttää täysi-iän ja mä olen äitinä vähän kriisissä. Niin olen ylpeä ja onnellinen mun lapsista, joten tervetuloa vuosi 2022, Backman päätti päivityksensä.

Lue lisää: Niina ja Lorenz Backmanin perhe sairastui koronaan – radiotähti listaa koko oireiden kirjon, joka tuli rokotteista huolimatta

Lue lisää: Niina Backman kertoo, miten aikaiset jouluvalmistelut kostautuivat viime jouluna – vaati tänä jouluna Loren suostuttelua

Niina Backman on ollut naimisissa Lorenz Backmanin kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Heillä on yhdessä kaksi lasta. Lisäksi Niina Backmanilla on tytär aikaisemmasta suhteestaan Wallu Valpion kanssa.