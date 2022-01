David Beckham suunnitteli omalla kuvallaan varustettuja luksussviittejä kiinalaishotellille – tältä hulppeat huoneet näyttävät

Ainutlaatuisen Beckham-sviitin voi varata vain kutsusta.

Jokaisessa sviitissä on David Beckhamin omakuva seinällä.

Entinen jalkapalloilija David Beckham, 46, on tehnyt uuden aluevaltauksen. Manchesterin legenda on suunnitellut kiinalaiselle hotellille liudan huikeita huoneita, jotka on sisustettu jalkapallotähden oman tyylin mukaisesti.

Yö Kiinan Macaossa sijaitsevassa Beckham-sviitissä maksaa huimat 670 euroa, kertoo Daily Mail. Sviittejä, joissa Beckhamin kädenjälki näkyy, on yhteensä 14. Hotelli kuuluu maailmanlaajuiseen The Londoner -hotelliketjuun.

Hotellin verkkosivujen mukaan Beckham-sviiteissä on käytetty ainoastaan jalkapalloilijan omaan makuun sopivaa sisustusta, ja huoneiden mukavuudet on valittu sen perusteella, mitä jalkapalloilija itse arvostaa matkoillaan.

Kaikissa huoneissa huokuu brittiläinen tunnelma samettisine huonekaluineen ja marmoripöytineen. Ruoka tarjoillaan sviiteissä englantilaisilta lautasilta.

Mahtipohtisten sviittien seinillä komeilee David Beckhamin omakuvia ja huoneiden petivaatteet ovat nimikoitu jalkapalloilijan DB-nimikirjaimin. Myöskään Beckhamin Victoria-vaimoa ei ole unohdettu, vaan entinen spice girl on huoneissa läsnä valokuvien muodossa.

Erikoisen Backham-sviitistä tekee se, ettei sitä voi varata kuka tahansa, vaan sinne pääsee yöpymään vain kutsusta.

Etelä-Kiinassa sijaitseva Macao tunnetaan lukuisista kasinoistaan, jonka vuoksi sitä pidetään yleisesti ”Kiinan Vegasina”.