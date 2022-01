37-vuotias ranskalaisnäyttelijä menehtyi hirvittävässä lasketteluonnettomuudessa

Gaspard Ullielin viimeiseksi roolityöksi jäi Marvel-sarjakuviin pohjautuva televisiosarja Moon Knight.

Ranskalaisnäyttelijä Gaspard Ulliel on kuollut 37-vuotiaana. Asiasta uutisoivat muun muassa The Sun ja Deadline.

Ranskalaismedian mukaan Ulliel loukkaantui vakavasti tiistaina Alpeilla tapahtuneessa lasketteluonnettomuudessa. Hänet kiidätettiin oikopäätä sairaalahoitoon Grenoblen kaupunkiin, jossa pään alueelle tullutta vammaa ei kuitenkaan kyetty hoitamaan kuntoon.

Perhe vahvisti keskiviikkona medialle Ullielin menehtyneen sairaalassa.

Lehtitietojen mukaan onnettomuudessa oli osallisena myös toinen laskettelija, jonka vammat eivät tarvinneet sairaalahoitoa. Tapauksen tutkinta on edelleen kesken.

Gaspard Ulliel esitti pääosaa vuonna 2007 ensi-iltansa saaneessa Nuori Hannibal -elokuvassa.

Ulliel muistetaan erityisesti elokuvista Nuori Hannibal (2007) ja Saint Laurent (2014). Vuonna 2017 hänet palkittiin parhaan näyttelijän Cesarilla elokuvasta It's Only the End of the World, ja vuonna 2005 hän voitti parhaan lupaavan näyttelijän Cesarin elokuvasta Pitkät kihlajaiset. Kyseisiä pystejä nimitetään maailmalla Ranskan Oscareiksi.

Ullielin viimeiseksi roolityöksi jäi Marvelin sarjakuviin pohjautuva Moon Knight -televisiosarja, joka ilmestyy Disney+-palveluun toukokuussa.

Näyttelemisen lisäksi Ulliel työskenteli mallina, ja hänet nähtiin muun muassa Chanelin partavesimainoksessa.