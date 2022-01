Sanna Marin jakoi yllättävän videon itsestään – tyyli poikkeaa totutusta täysin

Pääministeri ottaa tuoreessa Instagram-tarinassaan kantaa sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin.

Oli vuorokauden aika mikä tahansa, pääministeri Sanna Marin, 36, on totuttu näkemään televisiossa aina siistissä meikissä ja kampauksessa. Tuoreessa Instagram-tarinassaan hän haluaa muistuttaa seuraajiaan siitä, ettei kukaan ole täydessä tällingissä vuorokauden ympäri.

Keskiviikkona julkaistulla videopätkällä Marin poseeraa kameralle täysin meikittä. Mustaan, hihattomaan paitaan pukeutunut pääministeri kehottaa jokaista pitämään mielessään sen, ettei sosiaalisella medialla ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa.

– Insta on siitä hurja paikka, että kaikki on siellä aina täydellisiä ja laitettuja. Mutta jokainen meistä oikeasti herää tukka pystyssä ja ihan omana itsenään. Instan maailma ei ole todellisuutta, joten olkaa armollisia itsellenne, Marin toteaa rauhalliseen sävyyn.

Pääministeri on lisännyt videoonsa englanninkieliset tekstit no makeup ja no filter, joilla tarkoitetaan suomeksi meikitöntä ja filtteritöntä.

Pääministeri Sanna Marinin tyyli on tavallisesti huoliteltu mutta hillitty.

Marinin rohkean ulostulon jälkeen myös monet muut suomalaisnaiset intoutuivat jakamaan itsestään Instagramissa täysin meikittömiä otoksia. Haasteeseen otti osaa myös Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra.

– Meidän mahtava pääministeri jakoi Instagramissa itsestään hyvän kuvan ilman meikkiä ja filttereitä. Mä ajattelin, että, jos pääministeri (tekee niin), niin kyllä meikäkin, Diarra kertoo Instagram-tarinaan lisätyllä videolla.

Samaan hengenvetoon Diarra toteaa julkaisseensa Instagramissa täysin meikittömiä otoksia myös aiemmin.

Myös Vihreiden Fatim Diarra intoutui julkaisemaan itsestään meikittömän videopätkän.

Pääministeri Sanna Marin ei ole ensimmäinen julkkis, joka jakaa Instagramissa otoksia no filter -tekstin kera. Kyseistä hashtagia on käytetty yli 286 miljoonassa Instagram-julkaisussa, ja sen tarkoituksena on osoittaa, ettei kuvaa ole muokattu erillisten filttereiden avulla.

Tällaiset muokkaamattomat kuvat haastavat sosiaalisen median täydellisiä kauneusihanteita.