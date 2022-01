Britney Spears ryöpsäytti ilmoille hyytävän avautumisen siskostaan – uhkaa ryhtyä oikeustoimiin

Poptähden käytös on herättänyt huomiota laajasti. Spears totesi Instagramissa, että hänen ”olisi pitänyt läimäyttää siskoaan ja äitiään päin näköä”.

Britney Spears on ajautunut julkiseen riitaan siskonsa kanssa.

Poptähti Britney Spears julkaisi tiistaina Instagram-päivityksen, joka herätti laajasti huomiota. Muun muassa The Mirror ja Daily Mail uutisoivat, että Spears ryöpytti Instagramissa kovin sanankääntein sekä siskoaan että äitiään. Poppari poisti erikoisen julkaisunsa nopeasti, mutta sen sisältö ehti levitä ympäri maailman.

Mirrorin mukaan Spears solvasi Instagramissa pikkusiskoaan Jamie Lynn Sperasia siitä, että tämän lapsuus ja nuoruus olivat huomattavasti helpompia kuin hänen. Laulajan mukaan hänen siskonsa sai kuin tyhjästä roolin tv-sarjassa ja vietti muuten aikansa lähinnä elämästä nautiskellen, kun taas hän ”teki töitä koko ajan”.

Lehden mukaan Spears muisteli julkaisussaan aikaa, jolloin hän oli juuri eronnut Justin Timberlakesta. Parin suhde päättyi vuonna 2002.

– Lensin kotiin, jossa Jamie Lynn katseli sohvalla tv-ohjelmiaan juuri sen jälkeen, kun minä ja Justin olimme eronneet. Olin kuin aave siellä!!! Spears vaahtosi Mirrorin mukaan.

– Olin tehnyt töitä koko elämäni ajan, enkä tiennyt, miten olla äidin palveltavana. Istumassa siellä ja saamassa suklaapirtelöitä täydellisesti murskatulla jäällä. Samaan aikaan Jamie Lynn oli 12-vuotias, hemmotteli itseään televisiolla tunteja ja meni sitten ulos kellumaan patjalla uima-altaassa. Olin shokissa, sillä se ei ollut koskaan minun elämääni, laulaja jatkoi.

Spears myös totesi Mirrorin mukaan, että Timberlaken perhe oli hänelle vuosien ajan ainoa perhe, jonka hän tunsi. Myös Spearsin äiti Lynne Spears sai osansa hänen hyytävästä kirjoituksestaan.

– Äitini oli kipulääkkeissä ja pystyi juuri ja juuri pitämään yllä keskustelua, sillä hän ja isäni olivat eronneet, koska hän oli aivan sekaisin.

Brittilehtien mukaan Spears esitti julkaisunsa päätteeksi hyytävät terveiset siskolleen.

– Olen pahoillani Jamie Lynn, en ollut tarpeeksi vahva tekemään sitä, mitä minun olisi pitänyt tehdä... läimäyttää sinua ja äitiä suoraan päin näköä!

Spearsin purkaus tapahtui vain hieman ennen Jamie Lynnin Things I Should Have Said -elämäkertakirjan julkaisua, jonka uskotaan sisältävät paljastuksia myös laulajasta.

Keskiviikkona kirjasta suivaantunut Spears ryhtyi seuraavaan vastatoimeen siskoaan kohtaan. BBC:n mukaan Spears ja hänen asianajajansa ovat lähestyneet Jamie Lynnia kirjeellä, jossa he vaativat tätä lopettamaan epätosien väittämien levittämisen.

BBC:n mukaan Spears ei ole lukenut siskonsa kirjaa, mutta uskoo, että siinä käytetään häntä ja hänen nimeään hyväksi rahallisen hyödyn saavuttamiseksi.

– Hän ei aio sietää sitä, eikä hänen pitäisikään, Spearsin toimittamassa kirjeessä todetaan.

Spearsin toimittamassa kirjeessä todetaan, että mikäli hänen siskonsa jatkaa hänen maineensa tuhoamista, ryhtyy laulaja oikeustoimiin.

Jamie Lynn on kymmenen vuotta isosiskoaan nuorempi.

Siskokset ovat ajautuneet julkiseen riitaan sen jälkeen, kun Jamie Lynn esiintyi Good Morning America -ohjelmassa ja mainosti uutta kirjaansa.

Things I Should Have Said -kirja sisältää BBC:n mukaan yksityiskohtaista tietoa Jamie Lynnin perheen elämästä. Hän kertoo kirjassaan myös suhteestaan siskoonsa ja siitä, millainen rooli hänellä oli tämän holhoussopimuksessa.

– Silloin kun holhousjärjestely aloitettiin, olin vasta 17-vuotias ja olin raskaana, Jamie Lynn sanoi Good Mornind Americassa.

– En ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa enkä muutenkaan keskittynyt yhtään siihen. Ymmärrän siitä koko kuviosta yhtä vähän nyt kuin silloin, hän jatkoi.

ABC:n mukaan Jamie Lynn kuvailee lisäksi siskoaan kirjassaan muun muassa vainoharhaiseksi ja epävakaaksi.