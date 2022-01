Anna: Sunneva Sjögrenin ja Harri-puolison elämä mullistui vain viikko häiden jälkeen – traaginen uutinen pisti kaiken uusiksi

Sunneva ja Harri Sjögren kertovat Anna-lehdessä, että heidän arkensa meni uusiksi, kun Harrin poikien äiti kuoli yllättäen.

Sunneva ja Harri Sjögren ehtivät nauttia onnestaan vain viikon häidensä jälkeen ennen kuin he saivat traagisia uutisia.

Miss Suomi -kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren (o.s. Kantola) avioitui elokuussa 2020 puolisonsa Harri Sjögrenin kanssa. Parin häitä juhlittiin Billnäsin Ruukissa ja hääpari hehkui onnea kauniissa tilaisuudessa.

Lue lisää: Missikeisarinna Sunneva Kantola meni naimisiin! Herkkä hääkuva Harri-rakkaan kanssa julki

Nyt Sjögrenit kertovat Anna-lehdessä, että vain viikkoa myöhemmin heidän onnensa vaihtui syväksi suruksi, kun Harrin ex-puolison isä soitti. Hän kertoi, että Harrin kahden pojan äiti oli joutunut tapaturmaan, eikä selviytyisi. Puhelu suisti parin juuri alkaneen yhteisen elämän raiteiltaan.

Ensin Harrin oli kerrottava asiasta pojilleen ja sitten parin oli alettava järjestämään elämäänsä uusiksi.

– Sydän pakahtui poikien puolesta. Oli mietittävä miljoona asiaa uusiksi, ja pää yritti jäsentää, mistä pitäisi aloittaa, Sunneva Sjögren kertoo Annassa.

Lehden mukaan pojat olivat viettäneet aiemmin aikaa sekä äidillään että isällään, mutta äidin kuoleman myötä he jäivät kokonaan Harrille. Myös Sunneva alkoi viettää enemmän aikaa puolisonsa luona ja järjesteli omaa arkeaan uusiksi niin, että se oli mahdollista. Pari asuu erillään, Sunneva Sulkavalla ja Harri Mikkelissä.

– Koko suhteemme ajan on ollut helpointa, että minä liikun. Poikien äidin kuoleman jälkeen olen halunnut olla aina heidän tavoitettavissaan. Siinä täytyy olla hienotunteinen. Olen mennyt intuitiolla. Tulen paikalle vaikka Afrikasta, jos tarve vaatii. Mutta jos on tuntunut, että pojat tarvitsevat aikaa isänsä kanssa, olen antanut tilaa.

Poikien äidin kuolema tarkoitti myös sitä, että Sunneva alkoi huolehtia heidän arkisista asioistaan, kuten vaateostoksista. Tilanne vaikutti myös Sunnevan kahteen täysi-ikäiseen tyttäreen.

– Vastuun siirtyminen kokonaan meille on ollut tietysti suuri muutos. Tyttäreni ovat ottaneet entistä vahvemmin isosiskon roolin, ja he ovat olleet myös lapsenvahteina. Tilanteeseen nähden kaikki on mennyt hyvin, Sunneva kertoo Annassa.

Sjögrenit kihlautuivat elokuussa 2019, kun Harri kosi Sunnevaa Norjan Lofooteilla.

– Kyllä, kyllä, miljoona kertaa kyllä! Harri, rakastan sinua kuuhun ja takaisin. Iäisyyteen ja vieläkin edemmäs, Sunneva Sjögren kertoi tuolloin kihlautumisesta sometileillään.

Sjögren on paljastanut haastatteluissa tavanneensa puolisonsa alunperin Tinder-deittisovelluksen kautta.