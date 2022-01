Charlotte Crosby ei ole kieltänyt itseltään herkuttelua.

Geordie Shore -kohurealitystä julkisuuteen ponnahtanut Charlotte Crosby, 31, teki jo useampi vuosi sitten suuren muodonmuutoksen ja ryhtyi työllistämään itseään hyvinvointialalla. Nyt hän on julkaissut oman kuntosovelluksen.

Markkinoidessaan uutta treeni- ja ruokavaliosovellustaan Crosby kertoi omasta ruokavaliostaan, johon mahtuu hänen mukaansa pikaruokaa.

– Syön McDonald'sissa neljä kertaa viikossa, Crosby paljasti Daily Starin haastattelussa.

– Rakastan myös käydä elokuvissa. Syön aina hotdogin ennen kuin elokuva ehtii edes alkaa, hän jatkoi.

Tähden ulkonäkö on muuttunut vuosien varrella radikaalisti. Crosby on paitsi turvautunut erilaisiin kauneusoperaatioihin, tehnyt myös totaalisen elämäntaparemontin. Seitsemän vuotta sitten tähti kutistui peräti neljä vaatekokoa.

Myöhemmin Crosby löi rahoiksi kuntoilu-DVD:llä, jolla hän patisti myös muita pistämään elämäntapansa uusiksi. Lisäksi hän on julkaissut useita kirjoja.

Crosby vuonna 2013.

Realitytähti viime vuonna punaisella matolla.

Daily Starin haastattelussa hän kertoo korona-aikana löytäneensä innostuksen kuntoiluun uudestaan.

– Viimeisen 18 kuukauden aikana olen rakastunut uudestaan kuntoiluun. Tunnen olevani paremmassa kunnossa, terveempi ja onnellisempi kuin koskaan, Crosby kertoi kuntosovelluksen promovideolla.

Hän kuitenkin huomauttaa, ettei fanien pitäisi pitää häntä ”fitnessguruna”, koska hänelläkin on toisinaan motivaatio kadoksissa.

– En tiedä p*skaakaan. Kun käytätte sovellusta, olette kuin minä, Crosby tunnustaa Daily Starin haastattelussa.

Realitytähden mukaan hän treenaa aktiivisesti ja nauttii ruoanlaitosta, mutta sallii myös herkuttelun.

Charlotte Crosby tuli julkisuuteen jo parikymppisenä vuonna 2011, kun hän osallistui Geordie Shore -ohjelmaan. Kohureality nosti julkisuuden valokeilaan useita brittinuoria, jotka bailasivat sarjassa kuin viimeistä päivää.

Suosikkisarjan jälkeen Crosby voitti vuoden 2017 Britannian julkkis Big Brotherin ja on juontanut Just Tattoo of Us -ohjelmaa sekä omaa The Charlotte Show’ta. Lisäksi hän on esiintynyt kymmenissä muissa tosi-tv-sarjoissa.

