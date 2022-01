Hirviömäinen aviomies hankki kellariin ruumisarkun ja teki kaikkensa tuhotakseen Ronnie Spectorin elämän – tähden perintö näkyy silti joka paikassa

Beatles ihaili Ronnie Spectorin ääntä ja Rolling Stones lämmitteli hänen Ronettes -yhtyettään. Vaikka Phil Spector yritti tuhota vaimonsa uran, tammikuussa kuolleesta Ronnie Spectorista tuli popin ensimmäinen nainen, jonka vaikutus kuuluu ja näkyy niin Madonnassa kuin Billie Eilishissa.

Haluan näyttää siltä, miltä Ronnie Spector kuulostaa!

Näin kerrotaan nuoren Madonnan sanoneen. Hänen voi sanoa onnistuneen. 1980-luvulla maailman kuuluisimmaksi naiseksi noussut Madonna vei itsetuntoa uhkuvan popin viestiä eteenpäin polulla, jota oli tallonut kuljettavaksi Ronnie Spector.

Ronnie Spector kuoli syöpään 12. tammikuuta. Hän oli kuollessaan 78-vuotias.

Ronnie Spector kuoli 12. tammikuuta 78-vuotiaana syöpään. Hänet muistetaan ennen kaikkea Ronettes-yhtyeen päälaulajana, soolouran monista yhteistyöprojekteista – ja painajaismaisesta avioliitosta viime vuonna vankilasairaalassa kuolleen tuottajan Phil Spectorin kanssa.

Vaikka Ronettes lauloi rakkauslauluja pintatasoltaan lempeinä babyinä (hellittelysana ”baby” toistuu yhtyeen hiteissä), Ronnie Spector uhkui itsenäisyyttä. Kuten brittimedia Guardianin muistokirjoituksessa toimittaja Barbara Ellen muotoili: ”Hänellä ei ollut vain yhtä selkeästi suunnattua tunnetta, vaan joskus hänen äänensä sanoi ”kyllä”, silmänsä ”ehkä” ja asenteensa ”ei”.”

Ronettesiin kuuluivat Bennettin siskot Estelle ja Veronica (Ronnie Spector) sekä heidän serkkunsa Nedra Talley.

RISTIRIITAISTA, mutta Ronnie Spectorin oli syytä sekä kiittää että kirota entistä puolisoaan Phil Spectoria.

Kun Phil Spector kuoli 16. tammikuuta 2021, Ronnie Spector kirjoitti Instagramiin:

”Tämä on surullinen päivä musiikille ja minulle. Kun työskentelin hänen kanssaan studiossa, tiesin työskenteleväni parhaan kanssa. Hänellä oli täysi kontrolli, hän ohjasi kaikkea. Noihin päiviin mahtui niin paljon rakkautta. Hänen tapaamisensa ja rakastuminen, ne olivat kuin satua.”

Ronnie oli tuolloin 17-vuotias Veronica Yvette Bennett New Yorkista, Phil Spector 24. Lauluyhtye Darling Sistersin muodostivat Bennettin siskot Veronica ja Estelle (1941-2009) ja heidän serkkunsa Nedra Talley. Phil Spectorin ohjauksessa heistä tuli Ronettes.

Ronnien ja muun yhtyeen vahva laulutulkinta sekä Phil Spectorin tavaramerkiksi muodostuva Wall Of Sound, äänivalli -soundi, synnyttivät hittejä. Paras vuosi oli 1963, silloin syntyivät Be My Baby ja Baby I Love You sekä A Christmas Gift for You from Phil Spector -joululevy, pop-musiikin klassikkoja jokainen.

” Phil oli loistava tuottaja, mutta surkea aviomies.

Mutta Ronnie Spector sanoi myös, että Phil Spectorin ei olisi koskaan pitänyt poistua studiosta.

”Phil oli loistava tuottaja, mutta surkea aviomies”, Ronnie Spector kirjoitti Instagramiin tammikuussa 2021.

LISTAYKKÖNEN oli Phil Spector tottunut olemaan studiotuottajana ja musiikintekijänä, mutta puolisoiden hirviölistan kärkipäähän hän on vahva ehdokas myös – niin huonosti hän kohteli Ronnie Spectoria heidän liittonsa aikana.

Phil Spector oli puolisona painajainen. Hän pahoinpiteli, uhkaili ja vangitsi Ronnie Spectorin heidän suhteensä aikana.

Ronnie ja Phil Spectro Los Angelesissa, Concert for Bangladesh -elokuvan avajaisissa vuonna 1972.

Ronnie Spector kertoi painajaismaisesta suhteestaan avoimesti vuonna 1990 julkaistussa muistelmateoksessa.

Phil Spector pahoinpiteli vaimoaan fyysisesti ja henkisesti. Vangitsi kotiin, piikkilanka-aidan taakse, koirien vartioimaksi. Uhkaili, esitteli vaimolleen aseitaan ja kodin kellariin hankkimaansa ruumisarkkua: sinne Ronnie oli joutuva, jos yrittäisi karata tai erota.

Piinaa kesti Ronnie Spectorin mukaan seitsemän vuotta. Osan siitä pariskunta oli avioliitossa, joka solmittiin 1968. Vuonna 1972 Ronnie onnistui karkaamaan kotoaan äitinsä avustuksella, juosten, paljain jaloin.

” Jos en olisi lähtenyt silloin, olen varma, että olisin kuollut siinä talossa.

”Jos en olisi lähtenyt silloin, olen varma, että olisin kuollut siinä talossa”, hän kirjoitti.

Hän lähti, vaikka pariskunta oli adoptoinut kaksoset – tai Phil Spector oli adoptoinut, kysymättä Ronnie Spectorin mielipidettä, tahtooko tämä tulla äidiksi lainkaan.

Phil Spectorin hirmuteot eivät loppuneet Ronnie Spectorin alistamiseen. Vuonna 2009 hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta. Hän ampui kotonaan vierailleen näyttelijä-malli Lana Clarksonin helmikuussa 2003. Spector kiisti syyllisyytensä.

Vuonna 2009 Phil Spector tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen näyttelijä-malli Lana Clarksonin murhasta.

Ronnie Spector sanoi saaneensa traumaattisesta liitosta pahan päihdeongelman 15 vuoden ajaksi.

Phil Spector oli vaikeuttanut Ronnien laulajanuraa 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa, ja vaikutusvaltaisena tuottajana hän pystyi häiritsemään sitä myös avioeron vahvistuttua 1974. Ronnielta julkaistiin lopulta vain neljä soololevyä, harvakseltaan vuosina 1980, 1987, 2006 ja 2016.

” Ronnie Spector olisi voinut saada enemmän, olla tunnetumpi myös soolouransa hiteistä, mutta hän tyytyi kohtaloonsa ylpeänä.

RONNIE SPECTOR olisi voinut saada enemmän, olla tunnetumpi myös soolouransa hiteistä, mutta hän tyytyi kohtaloonsa ylpeänä.

Tärkeää ei lopulta ollut se, että hän joutui miehensä kahlitsemaksi, vaan se, että hän vapautui.

Hän tiesi varmasti, että hän oli monien pop- ja rockhistorian suurimpien vaikuttajien esikuva. Hän menestyi Ronettesin kanssa ennen 1960-luvun brittibändejä, joten Beatlesin jäsenet jumaloivat hänen ääntään – ja Rolling Stones esiintyi Ronettesin lämppäribändinä. Nuori Jimi Hendrix soitti Ronettesin taustabändissä. Bruce Springsteen & The E-Street Band pyysi hänet esiintymään kanssaan ja punk-bändi Misfits levyttämään.

Ronnie Spector lavalla vuonna 2014, Austinissa, Teksasissa. Monesta nykypäivän naisartistista löytyy hänen vaikutustaan.

Ja naisartisteille Ronnie Spector vasta esikuva olikin. Patti Smithistä Madonnaan, Debbie Harrysta Banglesiin, Beyoncesta Rihannaan ja Dua Lipasta Billie Eilishiin – kaikista heistä löytyy vähintään ripaus Ronnie Spectoria.

Monille heistä Ronnie Spector oli ja on popin ensimmäinen nainen.

On siis helppo uskoa, että perheen lausunto Ronnie Spectorin kuoltua pitää paikkansa:

”Ronnie eli elämänsä pilke silmissään. Hänellä oli pirteä asenne, ilkeä huumorintaju ja hymy kasvoillaan. Hän oli täynnä rakkautta ja kiitollisuutta.”

Lähteet: Ronnie Spector ja Vince Waldron: Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, Or, My Life as a Fabulous Ronette” (kirja), Guardian, Rolling Stone, Fox News, People