Monty Python -legenda ihastui suomalaissarjaan – ylistää tekijöitä Twitterissä

Torille! Lappeenrannan torille!

Sorjonen-tv-sarja on on ollut kansainvälinen menestys Netflixin otettua sen ohjelmistoonsa Bordertown-nimellä.

Muun muassa kirjailija Stephen King suositteli Sorjosta Twitterissä jo vuonna 2019.

Nyt Sorjonen on saanut uuden fanin.

Tällä kertaa kehukuoroon liittyy itse Eric Idle, joka tunnetaan parhaiten legendaarisen Monty Python -komediaryhmän jäsenenä.

– Jos pidät hyvästä katseluputkesta, niin minä olen täysin koukussa Bordertowniin Netflixissä. Tämä trilleri Suomesta on loistavasti kirjoitettu, näytelty, ohjattu ja kuvattu. Se on hyvin koukuttava ja kiehtova. Sinun täytyy sietää tekstityksiä. Minusta sarja on suurenmoinen, Idle hehkuttaa TYwitterissä.

Idlen ilosanoma on lähtenyt leviämään, sillä twiitillä on lukuisia uudelleentwiittauksia ja sitä on kommentoitu ahkerasti.

Sarjassa Kari Sorjonen (Ville Virtanen) muuttaa perheensä kanssa Lappeenrantaan rauhallisemman työnkuvan toivossa, mutta pikkukaupungin rikokset tulevat enemmän miehen iholle kuin mikään aikaisemmin.

– Luulen, että menestyksen takana on kokonaisuus. Hyvä käsikirjoitus on aina se lähtökohta, jossa kaiken on oltava kohdallaan. Henkilöt lukevat jo siellä riveillä ja jutussa on tietty rytmi, Ville Virtanen kertoi IS:lle lokakuussa.

Dekkarit ja niin sanottu nordic noir ovat erittäin kilpailtu laji kansainvälisesti. Mikäli Sorjosen menestys jatkuu, Virtanen on valmis hyppäämään rikostutkijan saappaisiin uudestaan.

Sampo Sarkola näyttelee Sorjosen pääpahista, Lasse Maasaloa.

– En usko, että Sorjosen koko tarina on vielä kerrottu. Sarja oli kirjoitettu kolmen kauden mittaiseksi, eikä sitä olisi voinut viedä enää uudelle tasolle. Mutta elokuva on tässä mielessä eri asia. Jos tulevaisuudessa löytyy hyvä aihe tai kulma, niin olen valmis palaamaan, Virtanen lupaa.