Janni Hussi sai suhteensa alkuaikoina kuulla olevansa Joel Harkimon kanssa vain tämän varakkaan perheen vuoksi. Joel puolestaan on saanut kuulla elävänsä isänsä siivellä. Pariskunta käy kokemuksiaan läpi Seminuoret sijoittajat -podcastissa.

Radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi ja liikemies Joel Harkimo lukeutuvat Suomen seuratuimpiin pariskuntiin. Vuodesta 2018 asti yhtä pitänyt ja viime syksynä kihlautunut pariskunta jakaa yhteistä arkeaan avoimesti muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Kahden julkisuuden henkilön välinen parisuhde on omiaan poikimaan myös negatiivisia kommentteja. Tästä Hussi ja Harkimo kertovat Seminuoret sijoittajat -podcastin uusimmassa jaksossa. Hussi vieraili kihlattunsa Harkimon ja Jani Junnilan luotsaamassa podcastissa keskustelemassa muun muassa rahasta.

Voit kuunnella uusimman Seminuoret sijoittajat -podcastin jakson yllä olevasta soittimesta.

Podcastissa kolmikon puheenaiheeksi nousee muun muassa se, millaista on elää parisuhteessa, jossa toinen osapuoli tienaa enemmän. Hussi ja Harkimo kertoivat avoimesti, että Hussin tulot ovat Harkimoa suuremmat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Hussi saanut varsinkin suhteen alkuaikoina kuulla, että hän olisi Harkimon kanssa vain rahan vuoksi.

– Sen jälkeen kun mun yritystoiminta oli vaihtunut toiminimestä osakeyhtiöksi (2018), niin sehän näyttäytyi siltä, että mun tulot on romahtaneet. Varsinkin siinä vaiheessa, kun me oltiin Jollen kanssa ruvettu seurustelemaan, niin sehän näyttäytyi sellaisena, että nyt kun daamilla on tulot romahtaneet ja se on Harkimon kanssa yhdessä, niin tässä on selkeä agenda, miksi näin on käynyt, Hussi muisteli podcastissa.

– Jos sä ikinä yhtäkään keskustelupalstaa olet avannut, mitä ei tietenkään ikinä pitäisi tehdä kenenkään, niin tässä tapauksessa tää oli aika vallitseva kommentointi, hän jatkoi.

Harkimo ja Hussi rakentavat parhaillaan unelmiensa omakotitaloa Sipooseen.

Harkimo totesi pystyvänsä ainakin jollain tasolla samaistumaan Hussin fiiliksiin. Hän on saanut kuulla koko ikänsä elävänsä isänsä, liikemies Hjallis Harkimon siivellä.

– Niin kauan kun mä oon kuka mä oon, niin joku sanoo, että mä elän Hjalliksen rahoilla ja joku sanoo sen jälkeen, että sä oot mun kanssa Hjalliksen rahojen takia. Ainoa asia, mikä sen voi korvata on, että Hjallis menee konkkaan ja sitä mä ei haluta, Harkimo totesi nauraen.

– Ei ole mitään, millä tosta pääsisi pois. Joku mulkku voi aina sanoa noin, vaikka sä tienaisit viisi milliä. Että ton takia sä oot mennyt tohon parisuhteeseen. Mä oon koko elämäni elänyt niin, että mä oon Hjalliksen poika, meillä on fyrkkaa ja sä et pärjäis ite. Sitä on nyt 30 vuotta kuunnellut. Joko se vituttaa mua seuraavat 30 vuotta tai sitten mä en enää välitä, hän jatkoi.

Harkimo painotti, ettei hän halua vaikuttaa kiittämättömältä. Hän kuitenkin totesi, että tunnetun liikemiehen poikana kasvamisessa on ollut niin hyvät kuin huonot puolensa.

– Yksi varjopuoli on se, että mä tulen aina olemaan Hjalliksen poika.

Hussi ja Harkimo edustivat ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä vuoden 2019 Urheilugaalassa.

Joel Harkimo tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin kesän 2021 kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.

Harkimo ja Hussi ovat pitäneet yhtä vuodesta 2018 alkaen. He kihlautuivat viime syksynä ja parin häitä on määrä tanssia ensi kesänä.