Brittilehti laski mahdollisen hintalapun Andrew’n oikeudenkäynnille – povaa prinssille täydellistä taloudellista romahdusta

Jutun sopiminen oikeussalin ulkopuolella tulisi todennäköisesti prinssille erittäin kalliiksi.

Prinssi Andrew pelkää nyt, että hänen taloutensa on tuhon partaalla.

VIRGINIA GIUFFRE on nostanut prinssi Andrew’ta vastaan siviilikanteen New Yorkissa.

Hän hakee prinssiltä kanteen nojalla määrittelemättömän suuruisia vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tarkoituksellisesti aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä vuosituhannen vaihteen väitetyistä tapahtumista.

Kanteen mukaan Andrew harrasti Giuffren kanssa seksiä kolme kertaa, joista ensimmäisellä kerralla Giuffre oli 17-vuotias.

Hovi on ilmoittanut, että Andrew menee oikeuteen siviilihenkilönä. Tästä herää kysymys, saako Andrew minkäänlaista taloudellista tukea hovilta? Useissa brittitabloideissa on penätty kissankokoisin kirjaimin sitä, joutuvatko veronmaksajat kuitenkin lopulta maksumiehiksi.

Rahaa on jo mennyt.

Paljon.

The Daily Mailin mukaan Andrew’n lakitiimi on laskuttanut prinssiltä tähän mennessä vähintään kaksi miljoonaa puntaa, eli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Summa on vasta jäävuoren huippu.

Lehden haastattelemien lakieksperttien mukaan Andrew saattaa joutua maksamaan jopa 12 miljoonaa euroa Giuffrelle, ettei juttu etenisi oikeussaliin.

Giuffre on antanut ymmärtää, että suostuu sopimiseen vain, jos Andrew myöntää julkisesti syyllisyytensä.

Daily Mailin mukaan Andrew, joka on kieltänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset, on valitellut ystävilleen oikeusjutun taloudellisia vaikutuksia ja pelkää jäävänsä maksukyvyttömäksi.

– Viime aikoihin asti on näyttänyt siltä, etteivät tämä tapaus ja sen seuraukset vaikuttaisi häneen, lähde kertoo Daily Mailille.

– Nyt laskut alkavat kasaantua. Edessä on sopiminen tai tuomio. Andrew pelkää täydellistä taloudellista katastrofia. On erittäin todennäköistä, että hänen taloutensa tuhoutuu kokonaan.

Andrew’n omaisuuden suuruus on pitkälti mysteeri, vaikka hänen viralliset tulonsa ovat olleet tiedossa. Useissa lehdissä on kerrottu, että Andrew on elänyt jo vuosien ajan todella ylellistä elämää matkustelemalla jatkuvasti esimerkiksi ökyrikkaiden suosimissa St. Tropez’ssa ja Sveitsissä.

Se tiedetään, että Andrew asuu nykyään hovin omistamassa Royal Lodgessa viiden kilometrin päässä Windsorin linnasta.

Mirror-lehden mukaan Andrew myi vuonna 2007 talon, jonka hän ja herttuatar Sarah saivat aikoinaan häälahjaksi kuningattarelta. Siitä hän sai noin 17 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 hän ilmeisesti osti Sveitsin Verbierissä sijaitsevan kartanon 15 miljoonalla eurolla. Nyt on huhuttu, että tuo talo on myynnissä, jotta Andrew selviytyisi oikeudenkäyntilaskuistaan.

Julkisuudessa on kerrottu, että Andrew’n turvatoimet jatkuvat entisellään, vaikka asema hovissa onkin jo mennyt.

Samassa yhteydessä on ihmetelty, kuinka Andrew aikoo maksaa turvatoimet, joiden vuosibudjetti noin 400 000 euroa.