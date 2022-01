Janni Hussi ja Joel Harkimo tekivät ratkaisun, jota moni kauhistuisi – ottivat lähes miljoonalainan vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen

Janni Hussi ja Joel Harkimo olivat seurustelleet vasta muutaman kuukauden, kun heillä oli jo lähes miljoonan euron asuntolaina ja myös yhteinen yritys. He muistelevat suhteensa alkutaivalta Seminuoret sijoittajat -podcastissa.

Syksyllä kihlautuneet Janni Hussi, 30, ja Joel Harkimo, 31, ovat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa. Nyt he rakentavat yhteistä omakotitaloa Sipooseen ja suunnittelevat ensi kesänä tanssittavia häitään.

Vuosien varrella Hussi ja Harkimo ovat puhuneet yhteiselostaan avoimesti julkisuudessa. Harva kuitenkaan tietää, että parin suhde eteni alkuaikoina verrattain vauhdikkaasti, eikä sattumuksilta vältytty. Näitä tarinoita kuullaan Seminuoret sijoittajat -podcastissa, jota Harkimo luotsaa yhdessä Jani Junnilan kanssa.

Podcastin tuoreimmassa jaksossa Hussi saapuu Harkimon ja Junnilan vieraaksi studioon. Kolmikko keskustelee muun muassa siitä, miten raha-asiat ja yhteinen talous tulisi parisuhteessa hoitaa.

Voit kuunnella Seminuoret sijoittajat -podcastin uusimman jakson yllä olevasta soittimesta.

Hussi ja Harkimo ajautuvat podcastin tuoreimmassa jaksossa muistelemaan parisuhteensa alkuaikoja. Hussin mukaan hän ja Harkimo tekivät suhteensa alkutaipaleella lukuisia virheitä, mitä yhteiseen taloudenpitoon tulee. Yksi niistä koski yhteistä pankkitiliä.

Joel Harkimo tunnetaan yrittäjänä, televisiopersoonana sekä poliitikkona.

Harkimo ja Hussi muuttivat saman katon alle jo puolen vuoden seurustelun jälkeen. Tuolloin pariskunta teki Hussin käyttämään pankkiin yhteisen tilin. Kyseiselle tilille oli tosin olemassa vain yksi pankkikortti, joka oli Hussin hallussa.

– Tää meni niin päin persettä tää meidän kokeilu kuin olla ja voi. Meillä oli yksi kortti tilille, jota ainoastaan mä pääsin hallinnoimaan ja sitten kumpikin siirsi sinne milloin sattuu ja mitä sattuu, Hussi kertoo nauraen.

– Me sovittiin ensin, että laitetaan viisi hunttia, että sillä woltitetaan ja ostetaan safkaa ja käydään rafloissa. Että molemmat laittaa viisi hunttia kuussa. Sit me vaan oltiin yhtäkkiä silleen, että ei siellä oo fyrkkaa enää. Se vaan kuoli se koko homma, Harkimo selittää.

– Rehellisesti sanottuna se oli meidän wolttitili. Eihän me sitä mihinkään muuhun koskaan käytetty, koska kumpikaan meistä ei edes muistanut sitä pankkikortin tunnusta, Hussi lisää.

Hussi ponnahti julkisuuteen fitnesstähtenä. Nykyään hänet tunnetaan parhaiten televisiosta ja radiosta.

Hussin ja Harkimon suhde eteni alkuaikoina niin vauhdikkaasti, että yhteisen pankkitilin lisäksi jo muutaman kuukauden seurustelun jälkeen parilla oli yhteinen asuntolaina sekä yhteinen firma. Tälle pariskunta nauraa myös podcastissa.

– Mehän tehtiin kaikki niin sanotusti ei oppikirjasta, kun me alettiin seurustelemaan. Meillä oli jo 900 000 euron asuntolaina neljän kuukauden seurustelun jälkeen puoliksi, sitten meillä oli yhteinen yritys varmaan kolmen kuukauden jälkeen. Siinäpä sitten syvään päähän suoraan, Hussi nauraa.

– Me ollaan molemmat ehkä vähän sellaisia all in -tyylisiä. Kyllähän niistä asunnoista sitten pääsee eroon jos niikseen tulee ja yritystoiminnastakin voi aina lähteä livohkaan. Ei sitä pidä ottaa niin vakavasti, hän lisää.

Hussin ja Harkimon häitä tanssitaan ensi kesänä. Pari rakentaa parhaillaan myös omakotitaloa.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Juuso Mäkilähteen ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Ennätystehdas, Suurin pudottaja ja Koti koiralle.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin kesän 2021 kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta.

Pariskunta teki viime syksynä uuden aluevaltauksen, kun he perustivat yhteisen hieronta-alan yrityksen. Yrityksen toiminnan on tarkoitus pyörähtää käyntiin helmikuussa, mikäli koronatilanne sen sallii.

