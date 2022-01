Kihlautunut Janni Hussi paljastaa, mitä ajattelee avioehdosta – puhuu suunsa puhtaaksi puolisonsa suvun rahoista

Janni Hussi kertoi kihlattunsa Joel Harkimon ja Jani Junnilan luotsaamassa Seminuoret sijoittajat -podcastissa suhtautumisestaan avioehtoon.

Radiojuontajana, yrittäjänä ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi on pitänyt jo useamman vuoden yhtä liikemies Joel Harkimon kanssa. Pariskunta kihlautui viime syyskuussa ja häitä on tarkoitus tanssia ensi kesänä.

Hussi ja Harkimo ovat kumpikin tahollaan yrittäjiä ja lisäksi he tekevät töitä myös yhteisten yritysten parissa. Hussi vieraili hiljattain Harkimon vieraana Seminuoret sijoittajat -podcastissa, missä pari kertoi suhtautumisestaan rahaan ja tienaamiseen. Harkimo luotsaa suosittua podcastia yhdessä Jani Junnilan kanssa.

Voit kuunnella Seminuoret sijoittajat -podcastin uusimman jakson yllä olevasta soittimesta.

Jakson aikana puheenaiheeksi nousivat myös Hussin ja Harkimon edessä häämöttävät häät. Harkimon ja Hussin kanssa studiossa istunut Junnila tiedusteli pariskunnalta, ovatko he kenties jo laatineet avioehdon tai yhteisen testamentin. Hussin mukaan avioehto on parille tulossa.

– Kyllä. Kyllä mä olen ehdottomasti sitä mieltä. Tää on myös sellainen aihe, mistä sä et ikinä suostu juttelemaan mun kanssa, Hussi vastasi viitaten kihlattuunsa Harkimoon, joka puolestaan tunnusti, että rahasta puhuminen on hänestä epämiellyttävää.

Hussi oli vahvasti sitä mieltä, ettei hänellä ole oikeutta puolisonsa suvun rahoihin, mikäli ero sattuisi kohdalle.

Junnila totesi podcastissa, ettei avioehtojen tekeminen ole Suomessa vielä enemmistön suosiossa. Hussilla on aiheeseen kuitenkin selkeä kanta.

– Fakta on kuitenkin se, että Jollen suvulla on sitä pätää. Puhutaan nyt asioista oikeilla nimillä. Mä en oo mitenkään oikeutettu niihin, jos semmoinen tilanne tulee. Enkä mä haluaisinkaan olla oikeutettu niihin tai koskea niihin, Hussi linjasi podcastissa.

– Vastaavasti sitten taas mä oon rakentanut mun omaa firmaa. Mä koen, että jos me erotaan niin, anteeksi nyt vaan, se ei ole sun ansiota jos siellä on omistuksia tai rahaa tilillä. Mun mielestä se on vaan fair play, että on avioehto, hän totesi napakasti.

Yrittäjähenkinen pariskunta teki viime syksynä uuden aluevaltauksen, kun he perustivat yhteisen hieronta-alan yrityksen. Yrityksen toiminnan on tarkoitus pyörähtää käyntiin helmikuussa, mikäli koronatilanne sen sallii. Hussi kertoi podcastissa, että myös yhteiset yritykset vaativat sen, että avioehto tehdään.

– Jo ihan muutamien yritystoiminta-asioiden takia sellainen on hyvä olla. Me ollaan mukana itse asiassa myös yhdessä sellaisessa yrityksessä, missä se vaaditaan, että avioehto on ainakin näiden omistusten osalta, Hussi selitti.

Harkimo kertoi olevansa tulevan puolisonsa kanssa samoilla linjoilla. Hän ei kuitenkaan näe tarvetta keskustella aiheesta määräänsä enempää.

– Kyllähän testamentin sekä avioehdon tekeminen on aika tärkeää. Mut jotenkin mä näen sen niin, että mulla on juristi, sulla on Janni juristi. Sitten me mennään omille juristeillemme kertomaan tai kirjoitetaan yhteiset speksit meidän molempien juristeille, laitetaan nimet pahviin ja tästä ei ikinä tarvitse keskustella, Harkimo totesi nauraen.

Ylen vuonna 2019 julkaiseman artikkelin mukaan avioehdon laati tuolloin noin kolmasosa suomalaisista aviopareista. Avioehdolla turvataan omaisuus mahdollisen eron tai puolison kuoleman varalta. Avioehtosopimuksella voidaan varmistaa, ettei kummallakaan tai toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen mahdollisen avioliiton purkamisen yhteydessä. Vaihtoehtona on myös sulkea avio-oikeus pois joko kokonaan tai osittain.

Syksyllä kihlautuneet Janni Hussi, 30, ja Joel Harkimo, 31, ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Juuso Mäkilähteen ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Ennätystehdas, Suurin pudottaja ja Koti koiralle.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin kesän 2021 kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.

