Mikael ja Metti Forssell: vauva tulossa!

Pariskunta jakoi ilouutisen Instagramissa.

Ex-jalkapalloilija Mikael Forssell, 40, ja bloggaaja Metti Forssell, 30, saavat perheenlisäystä. Pari kertoi iloisesta perheuutisesta Instagramissa.

Tuleva pienokainen on parin kolmas yhteinen lapsi.

Mikael Forssellin jakoi Instagram-tilillään lyhyen videon ultraäänilaitteesta.

– Vielä yksi maali. Third baby on the way, hän kirjoittaa videon yhteydessä sydämen kera.

Tekstin perään on lisätty myös vauvaemoji, jonka suussa on sininen tutti.

Metti Forssell taas kertoi raskaudestaan remonttikuvan yhteydessä.

– Vähän jännittää kumpi projekti saadaan maaliin ensin, hän kirjoittaa.

Pariskunnan päivitykset ovat keränneet lyhyessä ajassa tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia onnentoivotuksia. Metti Forssellin julkaisuun ovat sadellut onnitteluja myös kymmeniltä julkisuudesta tutuilta henkilöiltä.

– Kuinka ihanaa! Onnea, onnea, onnea valtavasti, näyttelijä Sara Parikka toivottaa.

– Oih! Maailman ihanin uutinen! Onnea niin paljon, juontaja Tuija Pehkonen kirjoittaa.

– Hei mitä! Ihanaa! Niin paljon onnea, bloggaaja Linda Juhola täydentää.

Mikael Forssellin päivitykseen terveisensä ovat jättäneet muun muassa Ilkka ”Ile” Uusivuori, Mikko Leppilampi, Aleksi Valavuori ja Kim Herold.

Pari meni naimisiin Helsingin Johanneksenkirkossa elokuussa 2014.

Mikael ja Metti Forssell ovat olleet naimisissa vuodesta 2014. Heillä on entuudestaan kaksi yhteistä lasta: 8-vuotias tytär Lilia ja 5-vuotias poika Lucas.

Tammikuussa 2021 Metti Forssell paljasti omalla Instagram-tilillään yksityiskohtia parin suhteen alkuajoilta. He tutustuivat toisiinsa kesällä 2012 Helsingissä sijaitsevan Ravintola Kappelin terassilla.

Tuolloin Mikael ja tämän ystävät tulivat puhumaan Metille ja hänen ystävilleen, ja he päätyivät viettämään loppuillan yhdessä. Kun ravintola sulkeutui, jatkui tulevan pariskunnan ilta yhdessä aamuun asti.

Metti kertoo, että illan päätteeksi Mikael Forssell turvautui ovelaan kikkaan, jolla hän varmisti saavansa yhteyden häneen vielä uudelleenkin.

– Kun baari meni kiinni (neljältä aamuyöllä), me menimme lyömään golfpalloja mereen (koska miksi ei) ja illan päätteeksi hän pyysi puhelinnumeroani (ja soitti minulle heti siinä varmistaakseen, että olin antanut hänelle oikean numeron), Metti paljasti.

