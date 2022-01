Archie Cruzin bändi hajosi ja elämä suistui pahasti raiteiltaan – nyt rokkari paljastaa, mitä hän on suunnitellut kaikessa hiljaisuudessa

Archie Cruz päätti, että hän haluaa tulla tunnetuksi vakavasti otettavana muusikkona, eikä tosi-tv-tähtenä tai ”jokapaikanhöylänä”. Nyt hän puuhaa Santa Cruz -yhtyeensä paluuta suurin suunnitelmin ja haluaa jättää kohut taakseen.

Archie Cruz eli Arttu Kuosmanen on suunnitellut jo pitkään Santa Cruz -yhtyeen paluuta. Nyt hän on lentänyt Los Angelesiin toteuttamaan visiotaan uudesta, entistä paremmasta bändistään.

Pian on kulunut neljä vuotta siitä, kun suomalaisen Santa Cruz -yhtyeen nousukiito maailmalla tyssäsi kuin seinään bändin hajottua yllättäen. Maaliskuussa 2018 yhtyeen nokkamies Archie Cruz viskattiin tienposkeen keikkabussista kesken Amerikan-kiertueen, muut jäsenet jättivät bändin ja kaikki konsertit peruttiin. Cruz palasi Suomeen, yhtyeen kolme muuta jäsentä jatkoivat kukin omiin suuntiinsa ja kaikki pysähtyi.

Santa Cruzin hajoamisen jälkeen Archie Cruz, 29, värväsi bändiin uusia jäseniä, mutta kokoonpano vaihtui useita kertoja ja yhtye keikkaili vain harvakseltaan. Myös Cruzin yksityiselämä oli vähintään yhtä kovassa myllerryksessä kuin hänen bändinsä, ja rokkari nousi otsikoihin erilaisten kohujen siivittämänä kerta toisensa jälkeen.

Ensin Cruz myönsi tehneensä aikuisviihdevideon, sitten hänen kihlauksensa päättyi rajuun eroon ja pian rokkari päätyi vieroitushoitoon. Cruz nähtiin Selviytyjät Suomi -sarjassa, jonka jälkimainingeissa hän nousi otsikoihin esiinnyttyään sekavana kilpakumppaninsa Kristian Heiskarin YouTube-tilillä.

Paljon on siis tapahtunut ja välillä Cruzilla on ollut vaikeaa. Hän myöntää, että huomio on ajautunut joskus sivuraiteille ja se on tuntunut ikävältä.

– On ollut valitettavaa, että huomio on välillä mennyt vähän vääriin juttuihin ja ulkomusiikillisiin asioihin. Mulla on aika paksu nahka, mutta perheeni ja se, mitä he ajattelevat kun he näkevät tuollaisia juttuja, on minulle tosi tärkeä, Cruz kertoo nyt IS:lle.

Cruzin mukaan hänen elämäntyylillään on ollut osuutensa kohujen syntymisessä. Välillä hänellä on mennyt turhan lujaa ja rapatessa on roiskunut.

– Eihän se ole rokkitähti eikä mikään, jos ei vähän kohuja ole, hän kertoo nauraen, mutta vakavoituu nopeasti.

– Olen itse tottunut tietynlaiseen elämäntyyliin ja jotkut asiat, jotka eivät minulle ole yllättäviä, ovatkin sitä muille.

Yksi yllättävistä asioista oli muun muassa se, kun Cruzin kitara löytyi bileiden seurauksena merestä Helsingin edustalta ja asiaa puitiin lehdissä.

– Ei se nyt ihan arkista ole minullekaan, mutta tuollaista välillä minun elämässäni sattuu. Kun elää täysillä, niin sattuu ja tapahtuu.

Santa Cruz alkuperäisessä kokoonpanossaan Emma-gaalassa vuonna 2016. Kuvassa vasemmalta Archie Cruz, Middy Cruz eli Mitja Toivonen, Johnny Cruz eli Joonas Parkkonen ja Tazzy Cruz eli Tapani Fagerström.

Vaikka viime vuosina on tapahtunut paljon, on Cruz myös rauhoittanut elämäänsä. Kun Cruz keväällä 2020 erosi riitaisasti amerikkalaisesta kihlatustaan ja palasi Suomeen, hän hakeutui vieroitushoitoon ja terapiaan selvittääkseen ajatuksiaan.

– Olin juuri eronnut, siitä tuli aika kova mediariepottelu ja se kaikki oli tosi stressaavaa. Olisi ollut helppo purkaa kaikki ne paineet dokaamalla ja väärillä tavoilla.

– Päätin siinä vaiheessa, että teen käänteen, mitä minulta ei ehkä odoteta ja soitin ammattilaiselle, että nyt pitäisi päästä johonkin vähän rauhoittumaan. Tarvitsin turvallisen paikan, missä voi olla erossa maailmasta.

Kolme viikkoa kestäneen hoidon aikana Cruz selvitti ajatuksiaan, aloitti golfin ja muun liikunnan harrastamisen ja opetteli juhlimaan maltillisemmin.

– Jengi kutsuu sitä rehabiksi, mikä se periaatteessa olikin, mutta sen takia moni on ihmetellyt, kun olen välillä bailannut sen jälkeen. Koen kuitenkin, että se oli enemmänkin terapiaa ja antoi keinot bailata vähän vähemmän ja eri tavalla kuin aikaisemmin.

– Siitä oli tosi iso apu, että pääsi juuri silloin pysähtymään sinne.

Cruzin mukaan ammattiavun ansiosta hän pystyy nykyään käyttämään alkoholia niin, ettei siitä kehity useiden päivien bailuputkea, vaan elämä jatkuu viikonlopun jälkeen normaalisti.

– Bailaus ei vie sinua, vaan päätät itse, milloin se tapahtuu ja millaisissa olosuhteissa, hän selittää.

– Aiemmin se oli sitä, että olin koko ajan menossa jossakin, mutta nyt pystyn tekemään sitä hillitymmin. Nykyään fyysinen ja henkinen terveyteni pysyvät paremmin kasassa ja duunini hallussa.

Archie Cruz on tehnyt kaiken itse Santa Cruzin uudelle levylle. Hän toivoo, että bändin paluu veisi huomion hänelle tärkeisiin asioihin.

Millaista sitten on rauhoittuneen rokkarin arki? Helsingissä kattohuoneistossa asuva Cruz kertoo panostavansa urheiluun ja omaan hyvinvointiinsa. Hän hiihtää, golfaa ja treenaa salilla.

– Showbisnes on tosi kuluttava ala ja yritän elää mahdollisimman tervehenkistä arkea, soittaa paljon kitaraa ja ylläpitää musiikillisia taitojani.

Cruz on myös tehnyt tietoisen päätöksen, ettei hän halua tulla tunnetuksi tosi-tv-tähtenä tai ”jokapaikanhöylänä”, vaan vakavasti otettavana muusikkona.

– Minua on Selviytyjien jälkeen pyydetty moniin muihinkin formaatteihin, mutta olen laittanut liinat kiinni. Päätin, että haluan olla muusikko.

– Toisaalta näytteleminen kiinnostaa mua tosi paljon ja sitä voisin tehdä tulevaisuudessa. Jos miettii kansainvälisiä esimerkkejä, niin muun muassa Jared Leto on tehnyt hienon uran sekä näyttelijänä että muusikkona ja on silti molemmissa vakavasti otettava.

Viimeiset pari vuotta Cruz on puuhastellut Santa Cruzin parissa lähinnä yksin, suunnitellut bändin uutta tulemista ja työstänyt sille musiikkia. Vuodenvaihteessa hän sai valmiiksi yhtyeen uuden levyn, jolle hän nyt omien sanojensa mukaan ”shoppailee kansainvälistä diiliä”. Levyn ensimmäisen singlen on tarkoitus ilmestyä keväällä ja koko albumin syksyllä.

– Tein tietoisen ratkaisun, että halusin tehdä tämän levyn kokonaan itse. Kirjoitin tuotannon täysin itse ja nauhoitin kaikki instrumentit myös itse. Halusin tehdä tämän näin sen takia, että minulla on iso visio siitä lopputuloksesta ja halusin toteuttaa sen. Ehkä olen myös vähän kontrollifriikki, hän kertoo.

Lauantaina Cruz lensi Los Angelesiin, jossa odottaa seuraava vaihe Santa Cruzin paluussa. Cruzin mukaan hän on värvännyt valmiiksi potentiaalisia muusikkoja, joista uusi Santa Cruz tulee muodostumaan.

– Ne on kaikki LA-tyyppejä, hän sanoo.

Uudeksi kitaristiksi Cruz on kaavaillut Jerry Jade -nimistä muusikkoa, joka on aiemmin ollut kova Santa Cruz -fani.

– Kun levy oli valmis, otin häneen yhteyttä ja kysyin kiinnostaisiko lähteä bändiin mukaan. Sieltä tuli saman tien vastaus, että bro, I got your back.

– Nyt hän on jo lähtenyt aiemmasta bändistään ja on ”ready for action” niin sanotusti.

Cruzin mukaan muut yhtyeen jäsenet varmistuvat lähiaikoina, kun hän pääsee tapamaan heidät Los Angelesissa.

Vaikka kaikki muu paitsi Archie Cruz on vaihtunut Santa Cruzissa, uskoo rokkari edelleen bändinsä tulevaisuuteen. Hän näkee yhtyeen brändinä, jonka ympärille voi kasata toimivan kokoonpanon.

– Jos miettii Whitesnakea tai Megadethia, ovat ne tehneet tätä hommaa kymmeniä vuosia ja niissä on ollut kymmeniä jäseniä. Niissä on sama juttu kuin Santa Cruzissa, että keulahahmo on pysynyt ja siihen ympärille on hommattu mukaan sellaiset tyypit, jotka sopivat siihen rooliin.

– Alkuperäinen kokoonpanomme oli hieno ja teimme upeita asioita yhdessä, enkä halua ottaa siitä mitään pois, mutta näen tämän brändinä, jossa on tietynlaiset paikat, jotka on mahdollista täyttää muidenkin ihmisten kuin heidän, jotka ovat alun perin ne luoneet.

Santa Cruz niitti mainetta maailmalla ennen hajoamistaan. Kesällä 2016 bändi esiintyi Euroopan suurimpiin festareihin lukeutuvalla Download-festivaalilla Englannissa.

Parhaillaan Cruz tekee Kaliforniassa kaikkensa saadakseen Santa Cruzin paluusta sellaisen kuin haluaa. Hän kertoo, että bändille on sovittu maaliskuulle paluukeikka Los Angelesin Sunset Srtipillä sijaitsevaan legendaariseen konserttipaikkaan Whiskey A Go Gohun.

– Se on tosi historiallinen ja tärkeä paikka musagenrellemme, enkä keksi parempaa paikkaa, missä comebackin voisi aloittaa. Lähtölaskenta on nyt alkanut, Cruz kertoo innoissaan.

Santa Cruzin paluun ja uuden musiikin avulla Cruz toivoo myös pystyvänsä jättämään kohurokkarin imagon taakseen. Hän haluaa, että ihmiset tuntisivat hänet soittotaidon ja menestyneen musiikkiuran ansiosta, eivät sekoilusta tai päähänpistoista.

– Tällä hetkellä kaikki tuntuu tosi hyvältä, kun tulee uutta levyä ja uusia musajuttuja. Toivon, että ne veisivät huomion niihin oikeisiin ja minulle tärkeisiin asioihin, hän sanoo tyytyväisenä.