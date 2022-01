Raskaana oleva Mari Karppinen sairastui koronaan – paljasti vain kaksi päivää aiemmin ilouutisen amerikkalaisen vaimonsa kanssa

MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo sairastuneensa koronavirukseen.

MTV UUTISTEN Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on sairastunut koronaan. Karppinen kertoo asiasta Twitterissä ja Instagramissa vain muutama päivä sen jälkeen, kun hänen uutisoitiin olevan raskaana ja odottavan esikoistaan yhdessä amerikkalaisen vaimonsa Shoshi Shmuluvitzin kanssa.

Lue lisää: Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen odottaa lasta vaimonsa kanssa – kertoo MTV:lle tukalasta tilanteesta kesken työmatkan

– Nyt osui omikron: Sain positiivisen koronatestituloksen. Kiitos rokotteiden, oireeni ovat lieviä, vaikka raskaus lisää riskiä. Uutiset teen viiden päivän ajan parvekkeelta karanteenista. Onneksi vauvaa ei vaikuta virus häiritsevän, nyrkkeilee sen verran, että eiköhän virus säikähdä, Karppinen kirjoittaa Twitterissä.

Uutistoimittajan päivitys on kerännyt alleen lukuisia tsemppiviestejä.

– Tsemppiä, toivotaan että menee lievin oirein!

– Voi hyvin ja onnellista odotusta viruksesta huolimatta!

– Jaksamista teille molemmille.

Karppisen Instagram-päivityksen mukaan hänen puolisonsa testitulokset ovat toistaiseksi olleet negatiivisia.

– Erittäin varovaisina emme ole liikkuneet kodin lisäksi muissa sisätiloissa kuin neuvolassa tai ruokakaupassa (KN95/FFP2-kasvomaskin kanssa), joten ei tietoa, mistä se omikron tarttui matkaan, toimittaja kirjoittaa.

Ahkerana Twitter-käyttäjänä tunnettu Mari Karppinen kertoi pariskunnan korona-arjesta sosiaalisessa mediassa pandemian alkuaikoina. Hupaisan twiitin mukaan Karppisen puolison suomen kieli lähti kotikaranteenin aikana kehittymään mielenkiintoiseen suuntaan.

– Eniten iloa hän saa itse keksimistään yhdyssanoista, esim. minä olen nykyään ”pottuvaimo”. Uuniin hän laittoi juuri ”porkkanoita ja lanttunoita” ja joskus olen kuulemma ”seksiläinen”. Auttakaa, Karppinen kirjoitti Twitterissä toukokuussa 2020.

KARPPINEN ja Shmuluvitz menivät naimisiin syyskuussa 2019 New Yorkissa. Hän kertoi häätunnelmistaan tuolloin tuoreeltaan Instagramissa.

– Häämme olivat taianomaisemmat kuin osasimme ikinä kuvitella. Kun kävelimme juhlapaikalle, tuntemattomat ihmiset Brooklynin kaduilla olivat onnellisia puolestamme, Karppinen kuvaili.

Karppinen on työskennellyt kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt MTV:llä ulkomaantoimittajana ja tehnyt Kymmenen uutisten loppukevennyksiä. Ennen MTV:tä hän on työskennellyt juontajana ja toimittajana Ylen Ajankohtaisessa kakkosessa.