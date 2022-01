The Rasmuksen UMK-kappale julki! Tältä kuulostaa tämän vuoden odotetuin viisuehdokas

Vuoden 2022 Uuden Musiikin Kilpailun kolmas kilpailubiisi, The Rasmuksen Jezebel, julkaistiin tänään suoratoistopalveluissa.

The Rasmus on UMK-finalistien tunnetuimmasta päästä.

Vuoden 2022 Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) kolmas kilpailubiisi, The Rasmuksen Jezebel, on julkaistu tänään useissa suoratoistopalveluissa, kuten YleAreenassa, YouTubessa ja Spotifyssa.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta videolta.

The Rasmuksen kilpailukappale on tehty yhteistyössä maailmanluokan tuottaja-muusikko Desmond Childin kanssa, bändi kertoo tiedotteessa. Desmond Child on tehnyt musiikkia The Rasmuksen lisäksi muun muassa Bon Joville, Alice Cooperille ja Kissille.

– Onko sulla aikaa? Pitäisi tehdä maailman paras kappale ja voittaa Euroviisut, The Rasmuksen keulakuva Lauri Ylönen kirjoitti viestissä maailmanluokan biisintekijälle.

Pian viestinvaihdon jälkeen Ylönen matkusti muusikon luo, ja viisuihin ehdolla oleva kappale Jezebel syntyi lopulta muutamassa tunnissa Ylösen demon pohjalta, minkä jälkeen hän kertoi suunnitelmansa UMK:hon osallistumisesta bändin muille jäsenille.

– Soitin muille ja sanoin, että nyt mennään tohon skabaan, onko kysyttävää? Ylönen kertoo Ylen tiedotteessa.

Lähes 30 vuotta pystyssä ollut The Rasmus on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Suurin hitti In the Shadows rikkoi kesällä 100 miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa. Kappaleen ilmestyessä vuonna 2003 se nousi myyntilistojen kärkeen ympäri maailmaa.

Vuonna 1994 perustettu The Rasmus on julkaissut lukuisia albumeja, voittanut kasapäin musiikkialan palkintoja ja keikkaillut jo vuosia maailmalla.

Mutta mikä sai yhtyeen hakemaan UMK:hon ja tavoittelemaan viisupaikkaa Italiasta?

– Fanimme ympäri maailmaa ovat jo vuosia kysyneet, milloin The Rasmus ottaa osaa tähän kilpailuun. Sitä on lykätty ja lykätty, mutta nyt tuntui, että on aika osallistua. Olen aina ollut sitä mieltä, että tämä on biisikilpailu ja nyt tuntui, että tuli sopiva biisi, Ylönen kertoo.

The Rasmuksessa puhaltaa nyt muutenkin uudet tuulet, kun kitaristi Pauli Rantasalmi päätti lopettaa bändissä hyvässä yhteishengessä. Rantasalmen paikalla aloitti Tiktakissa uransa aikoinaan aloittanut Emppu Suhonen.

– Halusimme suomalaisen kitaristin ja ensimmäinen, jota mietin, oli Emppu, Ylönen kertoo.

Lue lisää: Jättiyllätys: Tässä on The Rasmuksen uusi jäsen! Ikonisen tyttöbändin Emppu häkeltyi odottamattomasta ehdo­tuksesta

Bändin rumpali Aki Hakala hehkuttaa Suhosen lavakarismaa ja energiaa.

– Tiesimme heti ensimmäistä kertaa Empun kanssa soitettuamme, että tässä on meidän uusi kitaristi. En malta odottaa, että päästään kimpassa lavalle.

Suhoselle pyyntö bändiin liittymisestä tuli yllätyksenä.

– Itselleni oli aikamoinen shokki, kun jäbät pyysivät bändiin. Viikkoa myöhemmin kuulin UMK:sta. Vieläkö jotain?

Suhonen on soittanut eri kokoonpanoissa sen jälkeen, kun Tiktak hajosi vuonna 2007. Suhosen sooloura lähti käyntiin viime vuonna kahdella singlellä Tää laulu ja Uusia tatuointeja.

Jezebel-kappale on yhtyeen mukaan biisi vahvoille ja itsenäisille naisille, jotka kulkevat omia polkujaan. Jezebel tulee Raamatusta, jossa hänet kuvataan itsepäisenä ja pahansuopana.

– Jezebel oli Raamatun tuhmeliini, joka teki asiat omalla tavallaan ja aiheutti kaaosta. Halusimme tuoda hänet moderniin maailmaan. Biisi on myös vähän humoristinen, mikä on The Rasmukselle erikoista, Ylönen selittää.

The Rasmuksen jäsenille UMK-kappale muistuttaa soundiltaan 2000-luvun taitteen aikoja, jolloin bändin lopullisesti läpi lyönyt Into-albumi julkaistiin.

– Tämä vie minut ajassa taaksepäin oranssikantisen levyn aikoihin, jolloin F-f-f-falling ja muut tulivat. Tämä biisi on aikamatka sinne, Ylönen sanoo.

Tällä hetkellä The Rasmuksen jäsenet ovat ripotellusti maailmalla. Ylönen asuu Havaijilla, basisti Eero Heinonen Australiassa sekä rumpali Aki Hakala ja Emppu Suhonen Suomessa. Työskentely ja musiikin tekeminen etäyhteyksillä on vaatinut hermoja ja modernia teknologiaa.

– Olin Nashvillessä Desmondin kanssa ja muut studiossa Sipoossa. Kun Sipoossa liikutellaan liukuja, liukuvat ne kuin aaveen siirtäminä myös meillä Nashvillessä, Ylönen kertoo Jezebelin tekovaiheesta.