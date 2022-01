Succession-tähti Brian Cox tylyttää Johnny Deppiä tuoreissa muistelmissaan: ”Yliampuva ja yliarvostettu”

Coxin muistelmissa moni nykytähti saa kuulla kunniansa. Yksi heistä on Johnny Depp.

Cox on opiskellut London Academy of Music and Dramatic Art -draamakoulussa.

Bafta- ja Emmy-palkitun Brian Coxin, 75, tuore elämäkerta Putting the Rabbit in the Hat on jo ehtinyt herättää kulmienkohottelua suorasanaisuudellaan.

Vuonna 1967 uransa Saarroksissa-televisiosarjassa aloittanut Cox kertoo muistelmissaan, että hänelle tarjottiin roolia Pirates of the Caribbean -leffasta, mutta hän kieltäytyi työtarjouksesta.

– Se olisi ollut minulle rahasampo, mutta muilta osiltaan elokuva on hyvin epämiellyttävä, Cox kirjoittaa.

– Olisin joutunut tekemään roolin myös kaikissa elokuvan jatko-osissa, ja se olisi vienyt minulta monta muuta hienoa työmahdollisuutta.

Cox ottaa hampaisiinsa erityisesti pääroolissa näytelleen Johnny Deppin.

– Pirates of the Caribbean on Deppin show. Hän on persoonallinen, mutta niin yliampuva ja yliarvostettu, Cox lataa.

– Entäpä Saksikäsi Edwardin rooli? Jos ollaan ihan rehellisiä, niin siinä elokuvassa oli sellainen puvustus, että näyttelijän ei tarvinnut tehdä mitään. Eikä Depp sitten tehnytkään. Myöhemmin hän on tehnyt vielä vähemmän.

Cox arvelee, että Deppin tähti alkaa olla himmenemässä.

– Ihmiset rakastavat häntä. Tai itse asiassa he rakastivat häntä. Hän ei ole enää näinä päivinä niin ihailtu. Jos Depp hakisi tänä päivänä Jack Sparrow’n roolia, se menisi Brendan Gleesonille.