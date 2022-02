Malli Reeva Steenkamp eli unelmiensa elämää, kunnes kaikki päättyi traagisesti – urheilijarakas teki karmeimman mahdollisen teon ystävänpäivän iltana

Reeva Steenkampin lupaava ura mallina lähti nousukiitoon juuri ennen kuin hänen miesystävänsä, pikajuoksija Oscar Pistorius murhasi hänet.

Reeva Steenkampin murha on yksi Etelä-Afrikan puhutuimmista rikostapauksista.

Malli ja televisiopersoona Reeva Steenkampin elämä päättyi traagisesti helmikuussa 2013. Hän vietti tuolloin ensimmäistä ystävänpäivää yhdessä uuden poikaystävänsä pikajuoksija Oscar Pistoriuksen kanssa.

Vuoden rakkaudentäyteisin päivä sai kuitenkin onnettoman lopun, kun Steenkamp löydettiin seuraavana aamuna verilammikosta miesystävänsä kylpyhuoneesta. Samaan aikaan Pistoriusta kyyditettiin kohti poliisiasemaa rakkaansa murhasta epäiltynä.

Vielä tänäkään päivänä ei ole yksimielisyyttä siitä, miten tapahtumat Pistoriuksen Pretoriassa sijaitsevassa luksusasunnossa etenivät tuohon pisteeseen. Selvää on kuitenkin se, että lupaavaa uraa mallimaailmassa luoneen, 29-vuotiaan Steenkampin elämä päättyi aivan liian aikaisin.

Jos vuoden 2013 ystävänpäivä olisi sujunut eri tavalla, nyt 39-vuotias Steenkamp tunnettaisiin maailmalla todennäköisesti paljon muustakin kuin vain kauniista kasvoistaan.

Reeva Steenkampin ja Oscar Pistoriuksen rakkaustarina päättyi karuimmalla mahdollisimman tavalla. Kuva on otettu lokakuussa 2012 vain kolme kuukautta ennen veritekoa.

Etelä-Afrikan Cape Townissa syntynyttä Steenkampia on kuvailtu mediassa äärimmäisen oikeudenmukaiseksi ja hyväsydämiseksi persoonaksi sekä hartaaksi kristityksi. Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Port Elisabethin kaupungissa, jossa hänen isänsä Barry tunnettiin menestyneenä hevosvalmentajana.

Steenkampin äiti June oli kotoisin Englannin Blackburnista. Lisäksi tytön perheeseen kuuluivat isosisarukset Adam ja Simone, jotka olivat syntyneet vanhempien aiemmissa avioliitoissa.

Monien uutislähteiden mukaan Reeva Steenkamp tunnettiin jo nuorena uutteruudestaan ja määrätietoisuudestaan. Peruskoulun jälkeen hän päätti hakea opiskelemaan lakia Nelson Mandela Universityyn, jossa hän jo ensimmäisenä vuonna lukeutui luokkansa priimusten joukkoon.

Vapaa-ajallaan Steenkamp vietti paljon aikaa isänsä työpaikalla hevosten koulutuskeskuksessa. Hän nautti ratsastamisesta suuresti ja myös kilpaili siinä useamman vuoden ajan.

Reeva Steenkamp poseerasi urallaan monien tunnettujen merkkien mainoskasvona.

Rakas harrastus sai kuitenkin karun lopun Steenkampin viimeisenä opiskeluvuonna, jollon hän putosi alas hevosen selästä kohtalokkain seurauksin. Nuori nainen mursi selkärankansa ja joutui vuodelepoon kahdeksi kuukaudeksi.

Aluksi ei ollut varmuutta siitä, tulisiko Steenkamp enää koskaan kävelemään, mutta sinnikäs nainen pääsi kuin pääsikin lopulta jaloilleen ja toipui onnettomuudesta täysin.

Pitkäaikaisen ystävän Kerry Smithin mukaan onnettomuus muotoutui käänteentekeväksi kohdaksi Steenkampin elämässä.

– Luulen, että se sai hänet ymmärtämään, että asiat voivat tapahtua todella nopeasti, Smith totesi BBC:lle.

Steenkamp oli aloittanut mallintyöt harrastusmielessä jo teini-iässä, mutta nyt hän päätti laittaa kaiken peliin. Luonnostaan tummahiuksinen nainen blondasi kutrinsa ja ryhtyi tiukalle kuntokuurille päästäkseen FWM-lehden kanteen.

Tämä onnistui ja pian Steenkamp muutti mallintöiden perässä Johannesburgin suurkaupunkiin.

2010-luvun taitteessa Steenkampin ura mallina lähti lentoon todenteolla. Hänet valittiin kosmetiikkamerkki Avonin Etelä-Afrikan mainoskasvoksi.

Lisäksi Steenkamp tähditti lukemattomia mainoskampanjoita ja vieraili useammissa tosi-tv-ohjelmissa. Hänet valittiin myös vuosina 2011 ja 2012 FWM:n listauksessa maailman sadan seksikkäimmän naisen joukkoon.

Vaikka Steenkampin mallinura oli vahvassa nousussa, hän ei unohtanut toista intohimoaan, lakia. Mallimaailman nouseva tähti otti sosiaalisessa mediassa rohkeasti kantaa naisten oikeuksien puolesta ja puhui äänekkäästi kotiväkivaltaa vastaan.

Kerry Smithin mukaan hänen ja Steenkampin oli tarkoitus perustaa tulevaisuudessa yhteinen lakifirma, joka tarjoaisi apua nimenomaan kaltoinkohdelluille naisille.

Tämä jäi kuitenkin vain haaveeksi, sillä Steenkampin elämä päättyi hänen oman miesystävänsä käsissä.

Reeva Steenkampin elämä päättyi Oscar Pistoriuksen Pretorian asunnon kylpyhuoneessa.

Lehtitietojen mukaan mallikaunotar oli opiskeluaikoinaan pitkässä parisuhteessa jockey Wayne Agrellan kanssa. Suhde päättyi vasta Steenkampin muutettua Johannesburgiin.

Kelly Smith kuvaili muuttoa Steenkampin pelastukseksi, sillä parin suhde oli pitkään epäterveellä pohjalla. Hänen mukaansa Steenkamp esimerkiksi näännytti itseään toistuvasti miellyttääkseen kumppaniaan. Agrella on kieltänyt tämän ja kaikki muut häneen kohdistuvat kaltoinkohtelusyytökset täysin.

Marraskuussa 2012 Steenkamp tapasi autourheilutapahtumassa pikajuoksija Oscar Pistoriuksen, joka oli vain kuukausia aiemmin onnistunut kohauttamaan koko urheilumaailmaa Lontoon kesäolympialaisissa. Niihin hän selviytynyt mukaan historian ensimmäisenä paraurheilijana.

Urheilutähti ihastui Steenkampiin heti ensisilmäyksellä, vaikka hän oli joidenkin huhujen mukaan vielä tuolloin yhdessä entisen naisystävänsä Samantha Taylorin kanssa.

Joka tapauksessa Pistoriuksen ja Steenkampin suhde eteni vauhdilla. He tapasivat toisensa ensi kertaa lounasaikaan, ja saman päivän iltana he jo edustivat yhdessä punaisella matolla.

Kaksikon suhde vaikutti ulospäin onnelliselta, ja heitä tituleerattiin etelä-afrikkalaisissa medioissa todelliseksi superpariksi.

Totuus oli kuitenkin toinen. Pari ehti seurustelemaan ennen traagista veritekoa vain kolmen kuukauden ajan, ja Pistorius tapasi appivanhempansa ensi kertaa vasta oikeussalissa.

Pistoriuksen version mukaan hän ja Steenkamp kävivät ystävänpäivän iltana nukkumaan rauhallisissa tunnelmissa.

Yön aikana Pistorius havahtui tunteeseen, etteivät he olleet asunnossa kaksin. Hän lähti tarkistamaan tilannetta alakertaan ase mukanaan ja havaitsi tunkeilijan piileskelevän kylpyhuoneessa. Hän ampui kylpyhuoneen oven läpi neljästi ja kertoi ymmärtäneen vasta laukauksien jälkeen tähdänneensä naisystäväänsä.

Oscar Pistorius saattaa päästä pian ehdolliseen vapauteen. Kuva on vuodelta 2013.

Miehen selitykset eivät vakuuttaneet oikeudessa, ja lopulta hänet tuomittiin Steenkampin murhasta vankeuteen yhteensä 15 vuodeksi.

Tuomion lukemisen yhteydessä tuomari Thokozile Masipa kuvaili Steenkampin olleen täynnä elämää ja totesi, ettei mikään rangaistus voi häntä takaisin.

– Elämän menetystä ei voida perua. Mikään, mitä teen tai sanon tänään, ei voi kumota tapahtunutta.

Tapaus on puhututtanut mediassa runsaasti, ja sen tiimoilta on julkaistu toinen toistaan yllättävämpiä ulostuloja. Vuonna 2014 Steenkampin June-äiti väitti The Timesin haastattelussa, että hänen tyttärensä oli aikonut erota miesystävästään iltana, jona veriteko tapahtui.

Lue lisää: Pistoriuksen surmaaman tyttöystävän äidiltä uusi väite - vaikuttiko surmayön tapahtumiin?

Nyt yli yhdeksän vuotta tapahtuneen jälkeen Pistoriuksen on mahdollista hakea ehdonalaiseen vapauteen, sillä hän on istunut tuomiostaan yli puolet. Ennen vapauteen pääsemistä hänen on kuitenkin onnistuttava vakuuttamaan Steenkampin vanhemmat siitä, että hän todella katuu lähes vuosikymmenen takaista tekoaan.

Lähteet: CNN, The Sun, Mirror, Bustle & BBC