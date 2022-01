Huippumalli oli vähällä jäädä lennolta liian rohkean loma-asunsa vuoksi – piikittelee nyt lentoyhtiötä vähäpukeisella kuvalla

Olivia Culpon tuore Instagram-julkaisu on jakanut naisen seuraajat kahtia.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, miten huippumalli ja missi Olivia Culpon, 29, lomamatka Meksikoon oli päättyä heti alkuunsa. Nainen oli lentämässä lomakohteeseen Yhdysvalloista yhdessä sisarensa ja poikaystävänsä kanssa, kun hänen pääsynsä lentokoneeseen oltiin vähällä estää kokonaan.

Syy tähän oli Culpon asu, joka mitä ilmeisemmin rikkoi lentoyhtiö American Airlinesin pukeutumisohjeita. Huippumallilla oli yllään mustat pyöräilyshortsit, pikkuruinen urheilutoppi ja rento, auki oleva neuletakki. Hän pääsi koneeseen vasta, kun oli pukenut ylleen poikaystävänsä hupparin.

Menomatkan selkkausta lukuun ottamatta Culpon lomareissu vaikuttaa sujuneen varsin hyvin. Huippumalli on jakanut matkakuulumisia aktiivisesti omalle Instagram-tililleen. Lauantaina hän julkaisi päivityksen, jossa hän väänsi vitsiä lentokentällä tapahtuneesta välikohtauksesta.

Otoksessa varsin paljastavaan asuun pukeutunut Culpo istuu pöydän ääressä. Hänellä on yllään vaalea mekko, joka ei jätä juuri mitään arvailujen varaan. Mekon toisessa kyljessä on suuria aukkoja, jotka paljastavat mallin kyljen lähes kokonaan.

– Olkaa varovaisia avatessanne lentokoneen lokeroita, sillä tavarat ovat saattaneet siirtyä lennon aikana, Culpo kirjoittaa kuvatekstissä englanniksi.

Kyseinen lause on monelle lentomatkustajalle varsin tuttu, sillä se kajahtaa kaiuttimista usein hetkeä koneen laskeutumisen jälkeen.

Culpon vitsikäs julkaisu ja sitä edeltänyt selkkaus lentokentällä ovat herättäneet runsaasti ajatuksia naisen Instagram-seuraajissa. Osa päivityksen kommentoijista on sitä mieltä, että lentoyhtiön edustajat ylireagoivat tilanteessa pahemman kerran.

– Miss Universumia ei pitäisi koskaan pyytää pukemaan lisävaatetta ylleen, eräs kirjoittaa.

– Hahah lentoyhtiö ansaitsi tämän päivityksen, toinen komppaa.

Toiset taas pitävät Culpon tuoretta julkaisua huomionhakuisena ja toivovat, että häntä kiinnittäisi tulevaisuudessa enemmän huomiota asianmukaiseen pukeutumiseen.

– Rakastan hauskaa viittausta, mutta sinun on hyväksyttävä tilanne. AA on julkinen lentoyhtiö. Olet kuumin ja tyylikkäin nainen ikinä ja rakastan sinua kuolemaani asti. Mutta shortsit ja pieni toppi eivät sovi julkisen lentoyhtiön matkustamoon. On olemassa tiettyjä perusohjeita, ja niitä on noudatettava, eräs seuraaja kirjoittaa.

– Ole varovainen. Lapset saattavat katsoa, toinen lohkaisee.

OLIVIA CULPO tunnetaan huippumallina ja sekä Miss USA:na että Miss Universumina. Rhode Islandilta kotoisin oleva Culpo valittiin maailman kauneimmaksi vuonna 2012. Sittemmin hän on tehnyt töitä myös näyttelijänä.