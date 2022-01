Erika Vikman ja Danny on nähty jälleen yhdessä.

Laulaja Erika Vikman julkaisi Instagramissa iloisen yhteiskuvan Dannyn kanssa.

Jakamansa kuvan yhteyteen Vikman on kirjoittanut lyhyesti ja ytimekkäästi: My love, rakkaani, ja lisännyt tekstin perään sydänemojin.

Kuvasta on tykätty hetkessä satoja kertoja ja se on kerännyt paljon kommentteja.

– Söpöt, moni on kommentoinut.

– Ihanat, lukee myös useampaan otteeseen kuvan alla.

IS kirjoitti tammikuun alussa, että Dannyn, 79, ympärillä on pyörinyt huhuja ”kolmiodraamasta”, joka hänellä olisi Erika Vikmanin ja Helmi Loukasmäen kanssa. Huhuista uutisoivat tuolloin ainakin Iltalehti ja Seiska.

Danny kuitenkin kumosi kulkupuheet omassa somepäivityksessään, jossa hän totesi yksiselitteisesti, ettei mitään kolmiodraamaa ole olemassa.

– Heippa, en voi vahvistaa ajatusta kolmiodraamasta, koska mitään draamaa ei ole, Danny tervehti someseuraajiaan.

– Helmi, alunperin yhteistyökumppanini, on hieno ja mitä mainioin lähimmäinen, joka on ja on ollut paikalla ja jatkanut yhteistyötämme ja elämäämme pyynnöstäni. Hän on ahkera, lahjakas, osaava ja vastuullinen kanssaihminen. Helmi ei ole elämässäni vasten tahtoani, joten kysymys ei ole mistään roikkumisesta, tai siitä, että jokin paikka olisi luovutettava, kuten pahaa ilmapiiriä luova henkilö tahtoisi, Danny kirjoitti vuodenvaihteessa.

Kirjoituksensa päätteeksi Danny kertoi iloitsevansa siitä, että hänen ja hänen ex-puolisonsa Erika Vikmanin välit ovat parantuneet ja lähentyneet eron jälkeen.

– En ole aiemminkaan katkaissut ihmissuhteitani, vaikka ne olisivat päätyneet eroon. Haluan, että ihmissuhteeni voivat hyvin, Danny sanoi.

DANNY ja häntä 50 vuotta nuorempi Erika Vikman tapasivat ensimmäisen kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla kesällä 2015. Pari vietti yhteistä aikaa loppukesällä ja molemmat huomasivat, että heidän välillään oli muutakin kuin ammatillista kiinnostusta.

Kaksikko salasi suhteensa pitkään, vaikka huhuja romanssista kuultiin jo keväällä 2016. Saman vuoden syksyllä Danny ja Erika kuvattiin yhdessä hotellin uima-altaalla Rodoksella, jonka jälkeen suhdetta ei käynyt enää kiistäminen.

Syyskuussa 2020 Danny ja Erika kertoivat eroavansa virallisesti.