Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen odottaa lasta vaimonsa kanssa – kertoo MTV:lle tukalasta tilanteesta kesken työmatkan

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on ollut naimisissa puolisonsa Shoshi Shmuluvitzin kanssa vuodesta 2019 lähtien.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen odottaa lasta vaimonsa Shoshi Shmuluvitzin kanssa. Karppinen kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– En ole koskaan ollut elämässäni mistään näin innoissani! Karppinen hehkuttaa.

– Maha pömpöttää jo ihanasti ja tätäkin kirjoittaessa baby potkii sen verran, että hänkin taitaa olla täpinöissään, hän kertoo.

Karppinen julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa pyöristyneen vatsansa kanssa. Toisessa kuvassa he poseeraavat Shmuluvitzin kanssa onnellisina ultraäänikuvaa pidellen.

Karppisen raskaudesta uutisoi ensimmäisenä MTV. Hän paljastaa MTV:lle, että laskettu aika on huhtikuun lopussa. Alkuraskauden aikana Karppinen on kärsinyt pahoinvoinnista, mikä on tuonut oman haasteensa myös kirjeenvaihtajan työhön.

– Ilman kosteus oli välillä älytön, kameran valo häikäisi naamaan ja suora lähetys alkaa. Tuli ihan sellainen olo, että on pakko mennä oksentamaan. Alkuraskauden aikana oli muutama aika tuskainen suora lähetys, Karppinen kertoo MTV:lle.

Karppinen kertoo MTV:lle, että suunnittelee jäävänsä äitiyslomalle noin viideksi kuukaudeksi ja työskentelevänsä niin pitkään kuin vointi sen sallii. Karppinen on varautunut Yhdysvaltain kalliisiin terveydenhoito- ja synnytyskuluihin laajalla vakuutuksella, josta hän maksaa noin 1 000 dollaria kuukaudessa.

Karppinen ja Shmuluvitz menivät naimisiin syyskuussa 2019 New Yorkissa. Hän kertoi häätunnelmistaan tuolloin tuoreeltaan Instagramissa.

– Häämme olivat taianomaisemmat kuin osasimme ikinä kuvitella. Kun kävelimme juhlapaikalle, tuntemattomat ihmiset Brooklynin kaduilla olivat onnellisia puolestamme, Karppinen kuvaili.

Karppinen on työskennellyt kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt MTV:llä ulkomaantoimittajana ja tehnyt Kymmenen uutisten loppukevennyksiä. Ennen MTV:tä hän on työskennellyt juontajana ja toimittajana Ylen Ajankohtaisessa kakkosessa.