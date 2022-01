Näyttelijän puhelimeen liittyen oli annettu jo joulukuussa etsintälupa.

Näyttelijä Alec Baldwin on antanut puhelimensa tutkijoille, jotka tutkivat elokuvan kuvauksissa tapahtunutta ampumatragediaa. Asian vahvisti onnettomuutta tutkivan New Mexicon sheriffin edustaja Reutersille.

Baldwin ampui Rust-elokuvan kuvauksissa vahingossa kuoliaaksi kuvaaja Halyna Hutchinsin viime lokakuussa. Baldwinin käyttämässä aseessa oli paukkupatruunan sijaan oikea luoti.

Baldwinin puhelimesta annettiin etsintälupa jo joulukuussa, mutta Baldwin ei ollut aiemmin luovuttanut puhelintaan.

Baldwin kiisti Instagramissa, että pimittäisi tarkoituksella tietoja.

– Kaikki väitteet siitä, etten noudattaisi pyyntöjä, määräyksiä, vaatimuksia tai etsintälupia puhelintani koskien on potaskaa – se on valetta, Baldwin totesi aiemmin tammikuussa julkaistussa videossa.

Baldwinin mukaan toisen osavaltion viranomaisten on hoidettava asiaa yhdessä hänen kotiosavaltionsa viranomaisten kanssa, joten prosessi ottaa aikaa.

– Toisen osavaltion viranomainen ei voi vain sanoa: ”Anna puhelimesi! Anna sitä, anna tätä,” Baldwin selittää.

– Heidän (viranomaisten) on eriteltävä, mitä he tarkalleen ottaen haluavat. He eivät voi vain käydä puhelinta läpi ja ottaa kuvia, rakkauskirjeitä tai mitä ikinä siellä onkaan.

Baldwin kommentoi tapausta alla olevalla videolla kohdasta 2:00 eteenpäin.

Myös Baldwinin asianajaja Aaron Dyer on kertonut, että näyttelijän puhelin on annettu viranomaisille. Hän sanoi, että puhelimesta löydy kuitenkaan vastauksia.

– Oikea kysymys, joka kaipaa vastauksen, on, miten kuvauspaikalle päätyi ylipäätään oikeita ammuksia, Dyer sanoi.