Laulaja Petra, 36, nosti esille aran aiheen – huomasi ajautuneensa ruuhkavuosien myötä ikävään tilanteeseen

Tiktakista tuttu Petra huomasi olevansa yksinäinen, kun yhteydenpito ystävien kanssa jäi vähän vahingossa.

Laulaja Petra Gargano julkaisi Instagramissa pitkän kirjoituksen, jossa hän pohtii arkaa aihetta: yksinäisyyttä. Petra kertoo, että aiheesta kirjoittaminen oli hänelle haastavaa.

– Hetken mä mietin, että uskallanko… mut sit päätin, et totta kai uskallan! Petra sanoo Instagramissa.

Petra kertoo miettineensä viime aikoina paljon yksinäisyyttä aikuisena. Hän on huomannut, että ruuhkavuosien myötä hänen elämäänsä on hiipinyt yksinäisyys.

– Lapsena ja nuorena mulla oli paljon ystäviä ja kavereita, joita tuli nähtyä, no päivittäin. Kuitenkin työ ja lapsiperhearki on johtanut siihen, että mä en muista millon olisin viimeksi soittanut jollekkin kaverille ihan vaan et ”mitä kuuluu”… tai että joku kaveri olis soittanu mulle, että ”mitä kuuluu”, Petra kertoo.

Petran mukaan soittelun loppumiseen ja ystävistä etääntymiseen ei ole mitään erityistä syytä. Niin vain on käynyt vähitellen. Tilanne on johtanut siihen, että hän on alkanut kaipaamaan elämäänsä ihmisiä, joiden kanssa voisi tehdä asioita.

– Nyt huomaan katselevani kaiholla somesta ihanien tyyppien kauniita kuvia synttäriporukoista, baby showereista, kotibileistä ja huomaan miettiväni, että en enää oikein tiedä kenelle uskaltais soittaa.

Petra tiedostaa olevansa itse yhtä syyllinen huonoon yhteydenpitoon kuin toinenkin osapuoli. Hän kokee, että kun aikaa kuluu ja edellisestä puhelusta on yhä kauemmin, on kynnys tarttua puhelimeen aina vain korkeampi.

– Sitten, kun ei olla pitkään aikaan pidetty yhteyttä, sisälle hiipii kuitenkin se nakertava tunne, et mitä jos se toinen ei haluakaan enää tavata. Mitä jos meillä ei ole enää puhuttavaa, mitä jos, mitä jos… Kuitenkin jos jää puhelin käteen odottelemaan, eikä uskallakaan soittaa, voi jäädä ihan kauheen yksin.

Petra kokee olevansa onnekas, sillä hänellä on ihana perhe, jonka kanssa viettää aikaa. Laulajalla on kaksi lasta yhdessä Mauro-puolisonsa kanssa.

– Monella yksinäisellä ei oikeesti ole ketään. Kuitenkin huomaan kaipaavani juoruilua puhelimessa, mammatreffejä, tyttöjen iltoja ja ihan vaan kahvittelua jonkun samanhenkisen kanssa.

Kirjoituksellaan Petra haluaa kannustaa muita yksinäisyyttä tuntevia. Hän toivoo, että ihmiset löytäisivät toisensa uudelleen.

– Luultavasti se tyyppi, jota sulla on ikävä, kaipaa sua ihan yhtä paljon!! Mä ainakin lupaan ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja avata klassikolla ”mitä kuuluu”, hän päättää kirjoituksensa.

Petra tuli tunnetuksi 1990-luvun lopussa tyttöbändi Tiktakin solistina. Sittemmin hän on luonut soolouraa ja hänet on nähty muun muassa Vain elämää -ohjelmassa.