Jamie Lynn Spears avautui suhteestaan siskonsa Britney Spearsin kanssa – itki tv-ruudussa surullisena

Britney Spearsin sisko tyrmäsi väitteet siitä, että hänellä olisi ollut mitään tekemistä holhousjärjestelyn kanssa.

Poptähti Britney Spearsin pikkusisko Jamie Lynn Spears puhui Good Morning America -ohjelman lähetyksessä suhteestaan siskoonsa. Sisarusten välien on huhuttu olevan tulehtuneet.

Jamie Lynn Spears, 30 vuotta, vakuuttaa, että hänellä ei ollut mitään tekemistä Britney Spearsin kohutun holhousjärjestelyn kanssa.

– Silloin kun holhousjärjestely aloitettiin, olin vasta 17-vuotias ja olin raskaana, Jamie sanoi tv:ssä.

– En ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa enkä muutenkaan keskittynyt yhtään siihen. Ymmärrän siitä koko kuviosta yhtä vähän nyt kuin silloin, hän sanoi.

– Olen aina rakastanut häntä, Jamie itki ruudussa.

Sisko on markkinoinut viime aikoina tuoretta kirjaansa Things I Should Have Said, jossa käsitellään Spearsin perheen asioita.

Kuvassa Britney Spears ja Jamie Lynn Spears vuonna 2001.

Jamie vakuuttaa, että hän ei missään vaiheessa vastannut Britneyn rahoista tai mistään niihin liittyvästä.

– Jos oli jotain sellaista, sen on täytynyt olla jokin väärinkäsitys, mutta minä en koskaan ottanut osaa siihen, sisko sanoi.

Jamie Lynn Spears jatkoi kertomalla olleensa aina siskonsa suurin tukija.

– Kun hän tarvitsi apua, selvitin keinoja auttaa häntä, hän väitti.

– Puhuin jopa hänen lakitiiminsä kanssa... Tai siis aiemmalle lakitiimille, eikä se päättynyt hyvin minun osaltani, hän jatkoi.

Aiheesta uutisoivan CNN:n mukaan Britney Spears todisti oikeudessa viime vuonna kaksi kertaa, että holhousjärjestely oli hänen mielestään väkivaltainen. Laulajan mukaan hänet pakotettiin esiintymään, hänen tulemisensa raskaaksi estettiin ja hänelle määrättiin lääkitys hänen tahtoaan vastaan.

Grammy-palkittu laulaja on syyttänyt perhettään kovin sanoin holhousjärjestelystä siitä lähtien, kun kohuttu järjestely purettiin.