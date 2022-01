Ylen suosikkijuontajaa odotti parvekkeella ällistyttävä yllätys – lumihangen alta pilkotti jotain, joka paljasti mojovan mokan

Toimittaja Milla Madetojan joulupöydästä puuttui jotain. Unohdus paljastui vasta kolme viikkoa myöhemmin, kun lumet sulivat hänen parvekkeeltaan.

Ylen Aamun juontajana tunnettu Milla Madetoja kertoo Instagram-tilillään huvittavasta sattumuksesta, joka hänelle paljastui torstaina lumien sulettua lämmenneen sään vuoksi.

Madetoja julkaisi Instagramissa kuvan punaisesta padasta, jonka hän oli löytänyt lumihangesta parvekkeeltaan. Juontaja kertoo, että hän valmisti jouluksi karjalanpaistia, jonka hän päätti laittaa näppärästi jäähtymään parvekkeelleen.

Koko paisti kuitenkin unohtui ja hautautui paksuun lumipeitteeseen, kunnes se torstaina pilkotti sulaneesta lumesta.

– No mutta onneksi tein jouluksi karjalanpaistia, jonka vein parvekkeelle jäähtymään ja jonka päälle sittemmin satoi 30cm lunta ja joka sitten sinne lumen alle unohtui, mutta jonka nyt, lumien sulaessa, löysin! Madetoja kertoo huvittuneena.

Madetojan moka on herättänyt hilpeyttä hänen seuraajissaan. Moni naureskelee parvekkeella muhineelle padalle ja osa huomauttaa, että ruoan saattaisi voida vielä syödä. Suomessa on ollut joulusta saakka hyvin kylmää ja Madetojan karjalanpaisti on luultavasti ollut jäässä koko ajan.

– No nyt on hautunutta! kuuluu yksi kommenteista.

– No on ollut ainakin kylmässä, jatkaa toinen kommentoija huvittuneena.

– Ei kun hellalle ja lämpeemään, sehän on ollut umpijäässä, kolmas toteaa.

– Kätevä emäntä, neljäs naureskelee.

Milla Madetoja on työskennellyt uutisankkurina Ylen Aamussa ja alueuutisissa. Aiemmin hänet on nähty muun muassa Ajankohtainen kakkonen- ja Puoli seitsemän -ohjelmissa.

Elokuussa Madetoja ilmoitti jättävänsä pestinsä pariksi vuodeksi ja siirtyvänsä opettamaan audiovisuaalista journalismia Tampereen yliopistoon. Madetojan mukaan hän palaa Ylelle myöhemmin.

– Haikeaa lähteä, mutta samaan aikaan innolla kohti uutta ja yliopistomaailmaa. Ylelle palaan sitten aikanaan takaisin, Madetoja totesi Twitterissä elokuussa.